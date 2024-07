El verano menos dulce: la sequía deja bajo mínimos las zonas de baño del interior de la provincia

Son un tesoro en el interior de la provincia del sol y playa. Algunas muy conocidas, otras joyas cuasi secretas, unas más accesibles que otras… pero todas ofrecen un refrescante baño como recompensa que este año es más complicado que nunca.

Las piscinas naturales de Alicante se encuentran en su nivel más bajo en más de tres décadas. Enclaves como el Racó de Sant Bonaventura en Alcoy, la Rambla de Puça en Petrer, el río Vinalopó en Banyeres, la Font Major de Sella o el embalse de Guadalest son ejemplos de cómo está afectando la sequía a la provincia. Y es que ha llovido en el presente año hidrológico que arrancó el 1 de octubre un 65% menos de media que lo habitual en la provincia.

El Racó de Sant Bonaventura de Alcoy, con el río seco y el agua de las pozas muy estancada / J.A.RICO

Esto hace que este verano no sea posible el baño en algunos de estos puntos, o sea poco recomendable. Aunque sigue habiendo opciones para realizar una excursión coronada con un buen chapuzón.

La falta de precipitaciones que arrastra Alicante se nota en el paisaje con pinadas, arbustos y plantas medicinales que se secan o no florecen; en los pantanos con niveles de agua preocupantes que llevan incluso a sacar a los peces para evitar su muerte y que ello afecte además al agua de la que dependen cientos de miles de personas para beber; desaladoras trabajando a destajo para garantizar el suministro en plena campaña turística; en restricciones en el campo y la amenaza de que lleguen a zonas urbanas, como ha pasado en algunos puntos de la Marina Alta y Baixa.

Radiografía de las zonas de baño de interior de la provincia / INFORMACIÓN

Llueve sobre mojado

Y esto también se nota en estas pozas. El verano pasado las zonas de baño se habían resentido y presentaban menos agua tras un año hidrológico con muy pocas precipitaciones, similar al actual, pero que se salvó por las abundantes lluvias de finales de mayo y principios de junio. Y este año la situación es aún más dramática. Llueve sobre mojado. Algunos puntos no ofrecían esta imagen desde la sequía de los años 90. O incluso antes. Muchos no recuerdan algo así.

El Salt del Gorg, en el Barranc de l'Encantada en Planes, uno de los puntos que resiste mejor la sequía / RAFA ARJONES

Desde el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante su director, Jorge Olcina, explica que la actual situación de sequía está afectando sobre todo a las comarcas del norte de la provincia, Marina Alta y Baixa especialmente, porque “están acostumbradas a lluvias normalmente más cuantiosas y este año hidrológico está resultando realmente seco”.

“El déficit de lluvias por término medio es del 65% tras las lluvias de junio en este año hidrológico. Pero en la Marina Alta alcanza el 75%. Realmente es un año complicado porque no hay excedentes de agua y estas piscinas naturales necesitan excedentes para poder funcionar”, ha recordado el catedrático de Análisis Geográfico Regional.

Así, las perspectivas no son favorables en las próximas semanas para que se produzcan lluvias que puedan revertir estas condiciones, por lo que este verano estos baños serán más complicados que nunca. El estío menos dulce que recuerdan los amantes de estas pozas, no solo por la sequía, sino por su duración en el tiempo.

Alcoy

El Racó de Sant Bonaventura de Alcoy es un buen ejemplo. Joaquín, un excursionista jubilado que frecuenta la zona durante todo el año, explica este mes que “no he visto el Racó así nunca, y durante tanto tiempo. No corre nada de agua y así el agua de las pozas está muy estancada. No ha llovido nada, y eso al final se nota”.

El río está completamente seco en el Racó de Sant Bonaventura de Alcoy / J.A.RICO

El río, donde cada verano se refrescan familias enteras tras un agradable paseo desde el barrio de Batoy de unos tres kilómetros, está completamente seco. En la poza de bajo no hay nadie cuando INFORMACIÓN se acerca para comprobar su estado. El agua parece muy estancada. No invita al baño aunque siempre hay algún valiente.

Y es que en la poza de arriba hay un grupo de chavales de 16 años que no paran de lanzarse al agua. Pero nada que ver con lo de otros años.

La concejal de Medio Ambiente, Teresa Sanjuán lo confirma. “Está mal porque no corre el agua. No hay, la que hay está estancada. Me sabe mal pero la situación en este sentido es este año complicada”. Es sí, otros años ha mostrado un aspecto similar, con el río seco, aunque esta vez está siendo más duradero en el tiempo que en otras ocasiones.

Un grupo de chavales se baña en el Racó de Sant Bonaventura hace unos días pese a la falta de renovación del agua / J.A.RICO

En El Molinar, principal acuífero de Alcoy, también se deja notar y el baño no es posible, ya que el agua no brota por sí misma, aunque el abastecimiento está garantizado y el pozo se encuentra en buen estado.

Petrer

En la Rambla de Puça de Petrer sí que corre un hilillo de agua, pero nada que ver con lo habitual. Lo normal es que en la poza donde está el salto el agua llegue al bañista por la cintura, pero apenas alcanza los tobillos.

La Rambla de Puça también está sufriendo la sequía, con un nivel de la poza muy bajo / ÁXEL ÁLVAREZ

La concejal de Medio Ambiente, Remei Iborra, explica que “la situación es preocupante porque no llueve, y la rambla depende mucho de las precipitaciones. Su caudal es por ello irregular. Este verano corre algo, pero muy poco, y llama la atención ver la rambla así, una zona a la que iba mucha gente a bañarse. Esperemos que lleguen las lluvias y cambie esto pronto".

Sella

La alcaldesa de Sella, Mila Llinares, confirma los efectos de la sequía también en El Comtat: “El agua está en mal estado, no es apta para el baño. De la Font Major hace un par de meses que no mana agua. Y ya no da para el consumo municipal, tenemos que estar con bombas subiendo agua de otra fuente para poder abastecer al municipio”.

El baño está prohibido este verano en la zona de la Font Major de Sella por el mal estado del agua / INFORMACIÓN

Así, “esperemos poder pasar el verano con los recortes y recomendaciones que se han hecho, y que en otoño o invierno llueva y nieve en Aitana, y recargue los acuíferos”. Llinares recuerda que ha habido varias ocasiones en las que no ha habido baños por la sequía, “pero fueron periodos más cortos” en comparación lo que se está viviendo este año, tantos meses sin precipitaciones. En 2016 ya se secó, y hace un par de años ya volvió a pasar, “pero fueron periodos cortos, pues pusimos las bombas menos de un mes, llovió y se recargó el acuífero”.

Otro enclave destacado en El Salt de Xixona, aunque su acceso está prohibido desde hace 2020 por un desprendimiento del acantilado, tramitando el Ayuntamiento una obra para consolidar la pared y poder reabrir esta popular poza.

Guadalest

El pantano de Guadalest presenta también unos niveles muy bajos de agua. Almacena tan solo 3 hectómetros cúbicos, cuando hace justo un año tenía 10 y la media oscila en torno a los 7 en verano. Su situación ejemplifica el grave problema que está pasando la Marina Baixa y Alta por la falta de precipitaciones. Y eso a su vez dificulta el baño en la zona, así como las actividades acuáticas. Su alcalde ha recordado que hay carteles que alertan que la peligrosidad del baño, y ha confirmado que el nivel es tan bajo que las zonas tradicionales de playa de arena están lejos de la lámina de agua, siendo sustituidas por acantilados, por lo que la situación allí es complicada.

La Rambla de Puça en Petrer, otra "víctima" de la sequía, en una imagen de este mes / ÁXEL ÁLVAREZ

Tal es la situación que la CHJ está procediendo a sacar los peces del embalse de Beniarrés, en El Comtat, para evitar su mortandad por el bajo nivel del agua, ya que podría quedarse sin oxígeno, y además contaminar el agua de la que bebe el sur de la provincia de Valencia. Se estima que hay 90 toneladas de peces para sacar.

Banyeres

En Banyeres su alcalde Josep Sempere ha destacado que el nacimiento del río Vinalopó “el nivel está mucho más bajo que otros años. La zona de baño, como retiene el agua, mantiene el nivel, pero la renovación del agua va más lenta porque entra menos agua”, en una zona muy frecuentada por senderista y bañistas como es la Ruta de los Molinos.

El río Vinalopó a su paso por Banyeres, donde nace / INFORMACIÓN

Del mismo modo ha recordado que el baño en la zona es bajo la responsabilidad del visitante.

La otra cara

Planes y su precioso Salt del Gorg en el Barranc de l’Encantada, dentro de lo que cabe, resiste bien, según ha explicado su alcalde Javier Sendra. “La situación es de normalidad, con un caudal óptimo, como siempre, un hilillo de agua, con un nivel muy parecido a otros años”, ya que ha recordado se trata de agua de origen subterráneo.

El Salt del Gorg en Planes, en una imagen de este mes / RAFA ARJONES

Así, sigue siendo un sitio magnífico para disfrutar de un baño en plena naturaleza, aunque en los últimos dos años la lámina de agua se ha reducido un poco.

Otro punto que se mantiene es el de la Rambla de les Salinetes en Novelda, pero en este caso no es baño dulce, sino salado. Desde el Ayuntamiento han señalado que su nivel no se ha visto menguado, ya que hay agua abundante en todos los "clots". Y es que han recordado que la sequía no afecta al caudal de agua de gran salinidad que brota de allí, a al que se le atribuyen propiedades terapéuticas.

La zona de baño de Salinetes en Novelda / INFORMACIÓN

Callosa d'en Sarrià

Las Fuentes del Algar son la gran zona de baño de interior de la provincia, y llevan desde mediados del verano pasado funcionando con la extracción de pozos, ya que el caudal que ofrecen no es suficiente para el abastecimiento humano y el riego. El edil de Agua y Turismo, Rafael Gregori, ha explicado que el nivel de la zona de baño se mantiene similar a otros años. Pero es que desde mediados del pasado verano funcionan las bombas para sacar el agua de los pozos, ya que el caudal de las fuentes no es suficiente para el abastecimiento humano y agrícola.

Las Fuentes del Algar, este verano / INFORMACIÓN

Ha señalado que ha habido otras épocas en las que ya se ha pasado por esta situación, destacando que desde el pasado verano se han aplicado restricciones para reducir el consumo de agua. Y ha agregado que la zona de baño de las Fuentes del Algar se beneficia de esta situación y puede conservar sus cascadas y lagos para el disfrute de los bañistas.

Así, aún quedan zonas para el baño en el interior de la provincia, aunque cada vez menos si no llegan pronto las ansiadas lluvias para recargar acuíferos y que el agua pueda brotar por sí misma.

Suscríbete para seguir leyendo