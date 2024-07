Salvador Catalá, alcalde Penáguila: "El fuego se ha quedado a las puertas del pueblo"

Los vecinos de Penáguila siguen sin poder volver a sus casas. El alcalde Salvador Catalá afirma que "están bastante calmados pero a la vez nerviosos" porque están fuera de casa. El fuego les pilló casi de imprevisto porque de repente, el viento lo dirigió hacia la localidad. "El incendio ha llegado a 60 o 70 metros de la pared del pueblo. Se ha quedado las puertas", afirma el alcalde.

Catalá ha estado desde el primer momento al pie del cañón y la noche casi en vela. De hecho fue uno de los que salió de casa para intentar apagar el fuego que llegaba al pueblo. "Estaba en casa y salí a intentar hacer algo", apunta. De hecho, el desalojo de vecinos le pilló "por sorpresa" porque afirma que "cuando llegué estaban desalojando". Así que reprocha que el alcalde no fuera al primero que se avisara por parte de autoridades o cuerpos de seguridad: "Es una anécdota, pero me quejé para que no vuelva a pasar".

Las llamas llegaron a las puertas del pueblo, pero no entraron ni afectaron a viviendas. En un primer balance sólo se ha informado de una casa quemada en la que no había nadie situada fuera del casco urbano. "El barranco y los campos de algunas casas o chalés si se ha quemado, pero sin tocar las viviendas, se ha quedado cerca", indica el alcalde. También se habría visto afectada alguna maquinaria. Sí que ha afectado el fuego a parte de la conducción de agua que ya se está reparando, añade.

El incendio forestal de Benasau que ha obligado a desalojar Penàguila / Alex Domínguez

Las cifras sobre los vecinos desalojados varían según quien las ofrezca. Porque, como ocurre en muchos pueblos en verano, hay personas que acuden a sus segundas residencias, pero no constan en el censo. Según el alcalde, el municipio ronda los 350 vecinos "pero ahora podemos pasar de los 1.000". Muchos de ellos han vuelto a esas primeras casas en las que viven en Alcoy, Cocentaina, Alicante, Valencia... En Benifallim y Cocentaina se han instalado albergues provisionales por parte de Cruz Roja donde han dormido algunas familias, porque muchos han ido a casas de familiares y amigos.

Aún no se sabe cuándo podrán volver: "No paran de preguntar, pero no se sabe. Con el día que hace no se podrá saber hasta la tarde o noche". Porque todo depende de la evolución del incendio. "Unos tienen medicamentos y otros solo llevan lo puesto" por lo que quieren al menos recoger alguna cosa. El alcalde apunta que "lo llevan bastante bien" y en calma a pesar del susto.

Alex Domínguez

La preocupación de muchos es también el Jardín de Santos, uno de los espacios verdes más cuidados y bonitos de la provincia. "El fuego ha entrado pero apenas nada. Es un alivio", indica el alcalde.