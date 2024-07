Vecinos desalojados de Penàguila: "De repente vi que teníamos las llamas muy cerca"

Eran las 15 horas y la mayoría de vecinos de Penàguila estaban comiendo o haciendo la siesta en uno de los días de más calor de lo que va de verano. A muchos les alertó el intenso olor a humo que llegaba a sus casas y campos y, aunque parecía que aún estaba lejos, fue lo que desató las alarmas. Los vecinos fueron desalojados por la Guardia Civil ante el peligro inminente de que el fuego llegara a la localidad, pero muchos ya habían decidido irse por su propio pie.

Penàguila es hasta ahora la única localidad que ha tenido que ser desalojada por el incendio que se declaró el martes por la tarde cerca de la depuradora de Benasau, en la pedanía de Ares del Bosc, por la chipa de una radial por unos trabajos en la zona, según ha confirmado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. El viento y las condiciones meteorológicas (altas temperaturas y apenas humedad) hicieron que las llamas se propagaran rápidamente por todo el barranco y que Penàguila entrara en la zona de peligro.

El municipio tiene una población censada de cerca de 300 habitantes pero en meses como julio y agosto se puede llegar a las 1.000 personas, como así ha confirmado el alcalde Salvador Català. Así que las cifras sobre el número de desalojados "baila" por aquellos que tienen segundas residencias y quizá justamente el martes no estaban en ellas. Lo cierto es que el pueblo quedó desierto por aquellos que decidieron irse antes de que les avisaran y los que lo hicieron después de que la Guardia Civil avisara puerta por puerta de que había que dejar las viviendas con lo imprescindible.

Alex Domínguez

Los residentes se desplazaron a pueblos vecinos donde se preparó un dispositivo para poder albergar a los que por el momento no podían volver a casa. En Benifallim, Cruz Roja instaló un albergue y otro en Cocentaina. Allí se han alojado algunos vecinos; otros han decidido ir a hoteles de Cocentaina o a casas de familiares y amigos. Hay quien ha sido acogido por personas que no conocían de nada y algunos han dormido en el coche acompañados de sus mascotas.

Continúan las labores de extinción del incendio forestal de Benasau / Alex Domínguez

Tomás Milán estaba en casa de su suegra en Penàguila cuando empezó el fuego con parte de la familia. "De repente vi que teníamos las llamas muy cerca", asegura a este diario. Estos vecinos comían en la casa de la huerta que la mujer tiene en la zona del río, muy cerca de donde comenzó el incendio: "Estábamos comiendo en la huerta y vi una humareda. Les dije a todos que no les extrañara que tuviéremos que salir corriendo, pero decían que no". Hasta que el fuego estaba muy cerca y "nos subimos al pueblo, donde mi suegra tiene su otra casa. Le dije a mi mujer en un momento que teníamos que salir escopeteados", asegura a este diario.

Vecinos a la puerta del albergue de Benifallim. / Alex Domínguez

Este miércoles esperaban para comer en el albergue de Benifallim pero no han dormido allí: "Fuimos al de Cocentaina que han instalado en un colegio. Allí hemos dormido mi sobrino y yo. Mi mujer, mi suegra y mi nieta han dormido en el hotel" entre otras razones porque "es muy mayor para dormir en el albergue". No han podido volver a casa aún, solo a por medicinas que eran "muy necesarias". Su nieta ha pasado "mucho miedo", sobre todo, cuando "vimos la llamas tan cerca y encima te coge comiendo y no sabes muy bien cómo reaccionar", indica este vecino. "Gracias a Dios hay mucha gente ayudándonos".

Solidaridad entre pueblos

Y eso es lo que repiten todos: la solidaridad de cualquier persona que se ha despertado hacia los afectados del incendio. Es el caso del bar de Benifallim al lado del albergue. Muchos vecinos siguen desde allí las últimas noticias en la televisión mientras los dueños sirven todo lo que piden para que estén cómodos. "Estuvimos anoche hasta las 2 de la mañana y hemos abierto a las 6 porque ya había gente en la calle esperando", indica Mauro Maldonado, propietario del "Tierra y bar". Abrieron el martes por la noche "para dar café y para atender a gente que no había podido ni comer".

Además, los festeros del pueblo y el Ayuntamiento colaboraron: "Los jóvenes fueron Alcoy a comparar pan para hacer bocadillos para todos", explica. Así, este miércoles por la mañana "hemos abierto pronto para aquellos que han dormido en el coche y que pudieran tomar algo e ir al baño". Porque algunos vecinos de Benasau decidieron pasar la noche en sus vehículos porque tenían mascotas.

Los ofrecimientos para que los afectados tuvieran donde dormir han sido muchos. Vecinos de Benifallim han abierto sus casas a gente que no conocían de nada, pero todo era por ayudar. Una vecina ha llevado hasta a nueve personas a su casa para que tuvieran donde pasar la noche. "Había mucha gente mayor que han ido a casa de vecinos de aquí", apunta Maldonado.

Marta Blanes es vecina de Penàguila. Ella y sus padres han estado en casa de unos amigos de Benifallim, municipio donde antes llevaban el mismo bar que ahora acoge a los desalojados. Asegura que pasó miedo con el incendio: "Venían las llamas por los dos lados del barranco". A las 16 horas decidieron ya dejar el pueblo "porque ya vimos cómo venía el aire y como iban cambiando las llamas de sitio". Así apunta que "en Benifallim nos han acogido muy bien".

Todos están intranquilos por ver cómo evoluciona el fuego: "A las 3 de la mañana se veían las llamas. No podía dormir", apunta la joven. Los habitantes del municipio conocen ya cómo se comporta el aire: "Todas las tardes, de 16 a 19 horas, suele levantarse viento". Así que ahora solo les queda esperar que no sea demasiado negativo y el incendio pueda extinguirse lo antes posible y así poder volver a sus casas.

