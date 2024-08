Estabilizado el incendio de Benasau tras quemar 270 hectáreas

El incendio que se originó a primera hora de la tarde del martes en el término municipal de Benasau ha quedado estabilizado este jueves, después de quemar 270 hectáreas de terreno a lo largo de estos tres días. Así lo ha confirmado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la visita que ha realizado al Puesto de Mando Avanzado, acompañado de la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el alcalde de la citada localidad, Raúl Dalmau, junto a otros cargos como el presidente de la Diputación, Toni Pérez, y alcaldes de la zona. En el área afectada por el fuego siguen trabajando los bomberos, pero ya se ha retirado la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La superficie finalmente afectada es más reducida de lo que se indicó en un principio, ya que las autoridades hablaron de 320 hectáreas. No obstante, a pesar de esto, y de que pueda parecer no mucha extensión para un incendio tan grave, el perímetro del terreno quemado alcanza los 25 kilómetros, tal y como se ha explicado en la misma comparecencia de Mazón en Benasau. El fuego, iniciado en las proximidades de la pedanía de Ares del Bosc, se propagó rápidamente a través de cauces fluviales, obligando a desalojar Penàguila, además de amenazar los cascos urbanos de Ares, Benasau y Alcoleja y quedándose también cerca de Benilloba.

El jefe del Consell ha mostrado su "agradecimiento a todos los efectivos" que han participando en las tareas de extinción y siguen en ello, por su trabajo y su "extraordinaria y ejemplar coordinación", así como por la "pronta reacción" mostrada. También ha resaltado que, una vez estabilizado, "ya no puede ir a peor" el incendio. Las carreteras que estaban cortadas, la CV-781 y la CV-785, que unen Penàguila con Alcoleja y Benifallim, respectivamente, han quedado abiertas este jueves por la tarde, aunque desde el mediodía ya se ha permitido a los desalojados el martes en la primera de esas localidades regresar a sus casas.

Carlos Mazón este jueves en Benasau, junto a la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el presidente de la Diputación, Toni Pérez. / Juani Ruz

A la vista ya no hay llamas, pero el incendio se da solamente por estabilizado aún. Tal y como se ha explicado durante la comparecencia de Mazón, "la situación es favorable, pero preferimos ser cautos". En la zona se mantienen cinco dotaciones con 25 bomberos del Consorcio Provincial, así como dos dotaciones de los Bomberos Forestales de la Generalitat, con 13 efectivos, según han precisado fuentes de la primera de estas instancias.

Por su parte, fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Alicante han recordado que la administración central "acudió desde el primer momento a la petición de ayuda de la Generalitat", con más de 130 efectivos de la UME, seis autobombas, dos nodrizas y cuatro medios aéreos. También han destacado la labor de la Guardia Civil con el desalojo de los vecinos de Penàguila y los cortes al tráfico de las carreteras afectadas.

Quejas de los alcaldes socialistas

Como informó este diario, la chispa de una radial mientras se realizaban unos trabajos junto a la depuradora de Benasau provocó el incendio. Este jueves han comparecido en el cuartel de la Guardia Civil de Cocentaina los dos operarios que estaban llevando a cabo estas tareas, en calidad de investigados como presuntos autores de un delito de incendio forestal por imprudencia grave. Según han explicando, trabajaban en el pavimento de un camino de acceso a la depuradora, actuación cuya finalización estaba prevista para este jueves.

Mientras tanto, alcaldes socialistas de la zona se han quejado de falta de información oficial por parte de la Generalitat, asegurando que han llegado a conocer algunos extremos de la evolución del incendio sobre la marcha y por parte de los propios vecinos. Así, la alcaldesa de Alcoleja, Gema Baldó, ha lamentado que "la información contradictoria provoca en toda la población una angustia terrible", aludiendo a los primeros momentos del incendio, en que llegó a difundirse a través de perfiles oficiales de redes sociales que la localidad estaba siendo desalojada. "Ha habido una falta total de información en los momentos más complicados con el fuego avanzando", ha criticado.

Masía abandonada a medio camino entre Penàguila, Alcoleja y Benasau a la que ha llegado el fuego. / Juani Ruz

En este sentido, Baldó ha narrado como "el presidente de la Diputación de Alicante me llamó para decirme que evacuaban el pueblo, y pocos minutos después la Guardia Civil me dice que no tienen ninguna orden al respecto". "No teníamos ni idea de qué hacer y el fuego seguía avanzando", ha denunciado, haciendo hincapié en el "pánico" que esta situación generó. También el alcalde de Penàguila, Salvador Català, ha lamentado estos días que al principio nadie le informaba de manera oficial de nada, ni siquiera de cuando se ordenó evacuar el pueblo.

Preguntado por esta cuestión, el presidente de la Generalitat ha replicado que estas críticas carecen de fundamento y que todas las administraciones han trabajado "de manera coordinada y ejemplar". Prueba de ello, ha dicho Mazón, es que el incendio ya es encuentra estabilizado "cuando las previsiones iniciales no eran esas".