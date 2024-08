Siete pueblos de l'Alcoià y El Comtat, sin internet tras el incendio de Benasau

Vuelta a los años 70. Así han denunciado estar los municipios de Millena, Gorga, Quatretondeta, Benilloba, Alcoleja, Penàguila y Benasau, tras el reciente incendio forestal de este último, que se ha llevado por delante la conexión a internet.

Alcaldes y concejales de los distintos pueblos afectados de l'Alcoià-El Comtat se han reunido este lunes en Alcoleja para dar a conocer que, seis días después de que el fuego devorase 270 hectáreas, los vecinos se han quedado sin red, ya que "se ha quemado la infraestructura", con lo que eso supone también para las empresas y los servicios de la zona.

Los afectados ponen el foco sobre todo en la teleasistencia domiciliaria, un servicio necesario al que están suscritos decenas de vecinos mayores: "Todos estos usuarios de este servicio fundamental están viendo que no tienen ningún tipo de cobertura, ninguna seguridad, directamente, el servicio no existe a día de hoy, y llevamos casi una semana, con el peligro que compuerta".

Además de la teleasistencia, tampoco funcionan los cajeros automáticos. Los Ayuntamientos no pueden realizar trámites administrativos, y los restaurantes y tiendas no pueden usar los datáfonos. Un cúmulo de consecuencias que están pasando factura a estos siete pueblos tras el horror vivido días atrás y que les impiden volver a la normalidad.

"Los ayuntamientos no pueden tramitar ninguna subvención, no pueden justificar nada, no pueden presentar ningún trámite administrativo, y los días pasan y los plazos son cortos...", señalan en un comunicado los representantes municipales. En cuanto a la hostelería, lamentan que "no funcionan los cajeros para sacar dinero en efectivo y, en los establecimientos, no se puede pagar con tarjeta porque los datáfonos no funcionan al no haber red".

Piden soluciones

Los representantes municipales de los siete pueblos afectados piden soluciones. "Estamos igual que en los 70, cuando, a causa de una emergencia medioambiental, se perdían las comunicaciones y los pueblos quedaban aislados durante días. No se puede tolerar", reclaman.

Por ello, exigen a la Diputación de Alicante la paralización de los plazos administrativos, para que los pueblos afectados no queden fuera de algunas subvenciones que están abiertas actualmente. También hacen un llamamiento al Consell para que, con "máxima urgencia", restablezca la red en los siete municipios y así "poder continuar trabajando con normalidad".

Para terminar, los alcaldes y concejales denuncian en el comunicado la "pasividad" de Mazón ante el "abandono de estos pueblos" y del "mundo rural". Además, le achacan no estar trabajando para "luchar contra la despoblación ni aportando recursos de manera clara y decidida. Nos sentimos abandonados".