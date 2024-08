Guanyar insiste en la mala salud de gran parte del arbolado urbano de Alcoy

El grupo municipal de Guanyar Alcoi ha insistido esta semana en el mal estado de gran parte del arbolado urbano de la ciudad, considerando además que el equipo de gobierno se desentiende de su responsabilidad en esta materia. La concejal de la formación de izquierdas Mari Carmen Paredes ha difundido estos días un artículo en el que hace hincapié en los argumentos que ya defendió en el último pleno municipal, en el que planteó esta misma cuestión. Además, critica que el concejal de Servicios, el socialista Jordi Martínez, trató de "desviar la atención" al argumentar que Guanyar estaba colaborando con una "entidad privada", en alusión a la Colla Ecologista La Carrasca.

En la pasada sesión ordinaria, Paredes presentó un ruego en el cual aseguraba que "es muy llamativo el estado del arbolado de la ciudad", y no en un sentido positivo, y añadía que ahora se observaba que en muchos ejemplares "se ven las hojas en mal estado, como si estuvieran afectados por un hongo". Ante esto, la edil pedía al equipo de gobierno el diseño de "un calendario de tratamiento del arbolado de la ciudad para prevenir estas enfermedades". Un aspecto que, según defendía, "sumado a la extrema tala hace que los árboles no puedan dar la sombra necesaria ni estar en condiciones adecuadas".

No hacía mención a ello en su exposición de motivos, pero Paredes apoyaba en parte sus argumentos en un acto organizado en el mes de julio por La Carrasca, en el que se hizo un recorrido por Alcoy identificando algunos árboles que no presentaban buen aspecto o que no daban una sombra óptima. La entidad ecologista atribuía en parte esto último a que los ejemplares habían sido sometidos a una poda excesiva. Como ya publicó este periódico, esta cuestión generó un importante rifirrafe entre la edil de Guanyar y Jordi Martínez, quien además arremetió contra La Carrasca al censurar que para identificar los árboles con problemas se les hubiera pegado un papel con precinto. El concejal de Servicios adujo al respecto que esa no era la forma más adecuada de concienciar sobre la salud de un árbol.

Alcorque vacío sobre el que La Carrasca pintó un mensaje de protesta. / Juani Ruz

Martínez defendió que los técnicos municipales afirman que "la poda viaria ha sido ejecutada correctamente", y que este año se han seguido los mismos criterios que en ejercicios anteriores, como la ubicación de cada árbol y su distancia a las fachadas o a los carriles del tráfico o la morfología de las copas, que a veces está muy condicionada por factores externos como las obras que puedan realizarse en el entorno del ejemplar o la presencia de cableado. También admitió que la existencia de enfermedades es otro posible aspecto a tener en cuenta, así como la calidad del suelo donde asienta el árbol. El edil reiteró que todas estas cuestiones se han tomado en consideración a la hora de podar los ejemplares, y que estas labores "no han sido agresivas ni excesivas".

Paredes ha insistido en lamentar las críticas de Martínez hacia "las formas de protesta", en alusión a la movilización organizada por La Carrasca, "que no son descabelladas ni se pueden considerar actos vandálicos". La edil defiende también la labor de la entidad ecologista y la califica "una acción acertada" que, además, "ha sacado a la luz la mala gestión del concejal del PSOE". También niega que Guanyar quiera actuar "en contra de los técnicos y funcionarios", o que no respete el trabajo que ellos hacen, cuestión que también le recriminó Martínez en la sesión plenaria; el edil socialista acusó a Paredes de hacer más caso a La Carrasca que a los trabajadores municipales.