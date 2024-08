El alcalde de Castalla niega que los trámites para el nuevo centro de salud estuvieran avanzados y el gobierno actual los haya paralizado

El alcalde de Castalla, Jesús López, ha negado que los trámites para construir el nuevo centro de salud de la localidad, iniciados al final del anterior mandato, se encontraran avanzados, al tiempo que ha rechazado que haya sido el actual equipo de gobierno el que los ha paralizado. Al contrario, el regidor ha calificado de "imposibles" las acusaciones realizadas en este sentido por el PSOE y Ciudadanos, grupos que conformaban el gobierno local hasta junio de 2023, y ha asegurado que ningún miembro de la corporación municipal renunciaría a una inversión tan importante para la localidad, según señalan fuentes municipales.

Las mismas fuentes explican que el alcalde realizó estas declaraciones en el último pleno municipal, tal y como había indicado que haría, en respuesta al comunicado publicado días atrás por el PSOE y Ciudadanos, que acusaron al gobierno actual, del PP, de frenar este proyecto. El nuevo centro de salud de Castalla, anunciado en septiembre de 2022, pero el gerente del Departamento de Salud de Alcoy informó recientemente que el Ayuntamiento no habia cedido los terrenos a la Generalitat. Los grupos del anterior bipartito culpan de esto a los populares, mientras el gobierno actual afirma que los trámites no estaban tan avanzados como aseguran los ahora partidos de la oposición.

El primer edil cuestiona la afirmación del PSOE y Ciudadanos de que "todo estaba hecho", y les pide que expliquen dónde está el dinero supuestamente garantizado con fondos europeos y si realmente habían solicitado la subvención. López admite que sí se habían realizado algunos trámites previos y se disponía de 185.000 euros, pero rechaza que se hubiera ido más allá. En este sentido, asegura que el respaldo del anterior conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, "que parecía definitivo tras su visita al Ayuntamiento, no fue tal".

El regidor apoya su argumentación en que desde esa visita, en septiembre de 2022, hasta que terminó la legislatura en junio de 2023 "no se hizo ninguna gestión para acelerar alguno de los trámites pertinentes". López criticó durante el pleno a los actuales grupos de la oposición por no haber avanzado más en la tramitación, a la vez que cuestionó la ubicación propuesta para el centro de salud. Según dijo, no era del agrado de la mayoría de los habitantes de Castalla por situarse demasiado a las afueras. Con todo, aseguró que su equipo está trabjando para retormar este proyecto del muevo recinto sanitario, proponiendo, eso sí, una ubicación más céntrica.

Proyectos sociosanitarios

López también indicó que, de los tres proyectos de tipo sanitario o sociosanitario anunciados en el anterior mandato, un centro para personas con diversidad funcional y una residencia geriátrica, aparte del centro de salud, solo el primero cuenta con la pertinente financiación. Así se notificó en una resolución recibida en el Ayuntamiento el 27 de diciembre de 2023, según indicó en el pleno, tras la reunión mantenida previamente con la directora general de Servicios Sociales, María Ángeles Ramón-Llin.

En cuanto a la residencia para mayores, el primer edil indicó que se han mantenido varias reuniones en València para discutir tres posibles soluciones. Las opciones son la conversión del proyecto en viviendas tuteladas, una nueva construcción por parte de la Generalitat con 60 plazas, o una colaboración público-privada que permitiría 120 plazas.