Alcoy se va de vacaciones en agosto

Caminar por algunas calles de Alcoy en pleno agosto es hacerlo entre carteles de cerrado por vacaciones o por días de descanso. Las dos semanas centrales del mes de agosto suelen ser las elegidas por comercios o bares para bajar la persiana ante una ciudad en la que la afluencia de vecinos cae por los desplazamientos a zonas de costa o de campo o los viajes planificados. Los negocios aprovechan ese "éxodo" veraniego para tomarse un merecido descanso tras un año trabajando.

Agosto es el mes "rey" de las vacaciones pero, además, ciudades como Alcoy lo notan en sus calles. Al contrario que una gran parte de los pueblos pequeños del interior de la provincia se llenan de veraneantes, el municipio alcoyano sufre el efecto contrario. Un hecho que se refleja, para empezar, en las calles. Circular en coche es mucho menos complicado en este mes de verano y aparcar cerca de cualquier lugar donde se quiere ir es mucho más fácil. Así lo corroboran los vecinos que ya han vuelto de vacaciones o no han podido disfrutar de ellas: "Se nota que hay menos gente. Las dos semanas del centro de agosto, la del puente y la siguiente, siempre se repite la estampa. Está bien porque aparcas prácticamente donde quieres", explica a este diario un vecino.

Uno de los negocios cerrados en el centro de Alcoy. / Juani Ruz

Pero no solo es aparcar, también se ven persianas bajadas con carteles que avisan: "Cerrado por vacaciones. Feliz verano". Panaderías, peluquerías, tiendas de ropa en el centro, algunos bares... son muchos lo que se toman días de descanso. El presidente de la Asociación Comarcal de Empresarios del Comercio de Alcoy (ACECA), Rafael Pérez, explica a este diario que "según las estimaciones de la asociación entre un 48 % y un 55 % de las empresas de servicios cierran" en estas dos semanas de agosto. Puede ser desde solo siete días a los quince completos o solo unos días.

Además, "hay quien solo coge las tardes y solo abre por las mañanas". Así que depende de la hora a la que se pase por la puerta se puede encontrar cerrada o no. "Cada uno tiene libertad para cerrar o no y como quiera. Pero es cierto que son las fechas en la que más se hace", indica Pérez.

Los negocios toman la decisión porque "es cuando la afluencia en el consumo en la ciudad baja bastante". Porque una gran parte de los vecinos también hace las maletas y deja el municipio en agosto para trasladarse a segundas residencias en zonas de coste cercanas, como Benidorm, San Juan o Gandía; o hacerlo a casas de campo situadas en las inmediaciones de Alcoy o a los pueblos donde se encuentra la familia. "Después del trabajo de todo el año hay que desintoxicarse para volver a coger con más fuerza la nueva temporada", indica Pérez.

Aunque también destaca que "no es que Alcoy esté completamente cerrado, hay que dejar claro que no se deja de prestar servicio. Cualquier que venga encontrará locales abiertos, tanto comercios como bares". Pero no será la totalidad de la oferta porque todos merecen un descanso.

