El placer de comer lo que uno siembra en Alcoy

Tomate que sabe a tomate. Cuántas veces se oye esta frase para referirse al producto que llega directamente del campo y que tiene el sabor de toda la vida. Pero, además, si se ha sembrado por uno mismo, el placer de comerse la verdura puede ser mucho mayor. Eso es lo que afirman los usuarios de los huertos sociales de Alcoy quienes están cerrando ya la temporada de verano con los últimos cultivos y preparando la tierra para volver a empezar a plantar los nuevos.

El municipio alcoyano cuenta con más de 80 parcelas repartidas en el parque de la Zona Nord, el de Batoi, en la zona de Renfe, Mascarella de Ferran, calle Víctor Espinós y el Camí creadas por el Ayuntamiento. En este espacio se sumaron las últimas seis parcelas en 2022. De todas ellas, el 25 % están cedidas a entidades y el 75 % son para usuarios con prioridad para personas paradas de larga duración o jubilados.

En pleno verano el sol aprieta, por eso las costumbres cambian y las horas en las que los usuarios acuden a sus huertos se cambia por las primeras del día. Allí pasan parte de la mañana trabajando la tierra y recogiendo los últimos productos de la cosecha de verano. Tomás es uno de los usuarios de las parcelas ubicadas junto a la piscina municipal, los de Mascarella de Ferran. "Vengo de familia de agricultores y me encanta esto", explica a este diario.

Tomates y verduras cosechadas en los huertos sociales de Alcoy. / Juani Ruz

Cuando se presentó la oportunidad de los huertos sociales, no lo dudó: "Los pedí y me los concedieron. Llevo aquí unos cuantos años ya". Todo el año siembra, "si no es una cosa es otra". En primavera, tomate, pimiento, berenjena... en verano, habas, coles, cebolla... Todo acabará directo en la mesa desde la huerta. "En verano a las 7 horas ya estoy aquí y a las 9.30 horas me voy porque el sol ya aprieta. En invierno puedes venir todo el día si hace un tiempo adecuado", afirma.

Tomás está jubilado "y poco más tengo que hacer". Para él supone un momento de relajación. Aunque asegura que en los últimos tiempos los jabalís les han quitado el sueño: "El año pasado empezaron a entrar. La valla metálica la destrozan, meten el morro por abajo y la levantan para entrar. Hemos tenido que poner maderas, enterrarlas bien y cogerlas bien a las vallas. Con eso hemos conseguido pararlos". Pero no del todo, por lo que han recurrido a otras soluciones: los aparatos de ultrasonido. "Este año han vuelto a entrar y con esto parece que sí están parando. De momento no han entrado. Como queda tan poca cosecha esperemos que no entren ya".

Uno de los aparatos de ultrasonido contra los jabalís. / Juani Ruz

El daño del granizo

Los usuarios recogen estos días los últimos productos. Pero algunos se han encontrado que las granizadas de hace unos días han acabado con algunas de las piezas de tomate que no había dado tiempo a llevarse.

Fernando Flores lleva 12 años siendo usuario de los huertos sociales del Ayuntamiento: "Es muy bonito y maravilloso. La hortaliza es maravillosa para el pueblo y para nosotros que somos mayores". A sus 77 años "es mi gimnasio, me lo paso muy bien, con la azada voy trabajando". Él es uno de los afectados por el granizo: "Con la granizada algunas partes se han destrozado. Ahora voy a limpiarlo todo para plantar de nuevo".

Uno de los usuarios trabajando en el huerto. / Juani Ruz

Cerca está Jorge. Es uno de los más jóvenes, 33 años, y acude a ayudar a su padre con el huerto: "Es fantástico. Vienes aquí y te despejas. Hablas con uno, hablas con otro y pasas el rato. Desconectas completamente". Durante la mañana "coges cuatro tomates o lo que tengas y almuerzas con unos, con otros. Como si fuera una familia". Otro usuario, Rafael, lleva dos años en estas parcelas. Cuando era joven trabajaba en el campo y sabe lo que hace. Asegura que cuando estás "jubilado no haces nada. Aquí subes y te distraes un rato".

Mientras acaban de recoger la cosecha están pensando ya en iniciar los nuevos cultivos. Rafael asegura que "ahora hay que esperar al mes que viene o el otro para plantar las habas. Y hasta el año que viene para arrancar temporada de nuevo de tomates". Él y el resto ya tienen ganas de volver a plantar y disfrutar del placer de comer lo que cultivan.

