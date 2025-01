Alcoy pide a Educación un transporte escolar por el traslado del IES Sempere por su reforma

A cuatro días de la puesta en marcha en las dos ubicaciones provisionales del IES Andreu Sempere por las obras de reforma que arrancarán en enero, las familias no tiene claro cómo van a ir los alumnos a la Escuela de Idiomas y al Edificio Viaducto del Campus. Por el momento, el Ayuntamiento de Alcoy ha anunciado en el pleno ordinario de este viernes que se va a reforzar el transporte urbano para facilitar a los estudiantes el desplazamiento mientras se trata de que la Conselleria de Educación ponga en marcha un transporte escolar específico. Y ha asegurado que el coste del transporte después será asumido por el Ayuntamiento a través de becas o bonos.

Esto ha surgido a raíz de una moción de Guanyar, presentada a instancias de la ampa del IES Sempere, y que no ha salido adelante al no introducir las enmiendas propuestas por el equipo de gobierno formado por PSOE y Compromís, que advertían de que la puesta en marcha de un transporte escolar es competencia exclusiva de la Generalitat. Todo el último día hábil antes de la vuelta a las clases, algo que ha motivado las críticas de la oposición hacia el ejecutivo municipal por la falta de planificación.

La propuesta de Guanyar pedía que "el Ayuntamiento de Alcoy asegure el transporte gratuito y específico desde las proximidades del IES Andreu Sempere, de ida y vuelta para el alumnado de este centro a los centros de destino, mientras duren las obras de este instituto, y que este transporte esté adoptado a los horarios de los estudiantes".

Enmiendas

Y PSOE y Compromís han planteado unas enmiendas para apoyar la moción, ya que advierten que el Consistorio carece de competencias para poner un autobús escolar. Así, proponían cambiar la propuesta para solicitar, "que es la que tiene las competencias en transporte escolar, la puesta en marcha de un servicio de transporte escolar para garantizar las necesidades de movilidad del alumnado" durante las obras.

Del mismo modo se comprometía a que desde el Ayuntamiento se facilite el abono del servicio de transporte urbano de forma gratuita al alumnado que lo solicite a través de la creación de una subvención específica. Y que "desde el Ayuntamiento de Alcoy se refuercen las líneas de transporte urbano que utilizará el alumnado que se tendrá que desplazar a las nuevas ubicaciones durante las horas de entrada y salida de los centros escolares".

Falta de planificación

Finalmente Guanyar y la ampa no han aceptado esas enmiendas, al considerar que ha habido tiempo suficiente para haber planificado una solución, por lo que la propuesta ha contado con los votos a favor de la coalición de izquierdas y del PP, mientras que PSOE, Compromís y Vox han votado en contra. De cualquier forma el ejecutivo municipal ha anunciado que van a llevar a cabo sus enmiendas, por lo que se va a reforzar ya el martes el transporte y articular una subvención para los alumnos para abonar los costes después, lo más rápido posible. Del mismo modo esta semana el Ayuntamiento ya ha formalizado ante Educación la solicitud de puesta en marcha de un transporte específico por parte de la Generalitat.

En las intervenciones Vox ha señalado el agravio comparativo en el que se puede incurrir con respecto a otros centro por poner un transporte escolar gratuito para el IES Sempere, y que es una competencia autonómica. El PP ha lamentado la falta de planificación del ejecutivo, asegurando que en 2021 se comprometió a facilitar este transporte, criticando que a cuatro días no se haya dado una solución y que ahora se quiere pasar la responsabilidad a la Generalitat.

Compromís ha defendido las enmiendas y que las subvenciones se agilizarán, al igual que el PSOE, que ha insistido en que es una competencia de la Generalitat y que hasta diciembre no ha podido saber que el traslado se producirían en navidades por la licitación que había en curso, por lo que tampoco había mucho tiempo para articular una solución. Del mismo modo ha recordado que el ahorro que supone para la Generalitat el hecho de que finalmente no se instalen barracones, lo cual hubiera supuesto que no se tuvieran que desplazar de la zona, por lo que reclama que ese dinero se destine al transporte.

Y por su parte Guanyar ha lamentado que no se haya solucionado con previsión este problema, considerando que es una reclamación razonable la de poner un servicio de transporte directo. Así, ha señalado que la propuesta del equipo de gobierno "está bien, pero llega tarde", apuntado además la "falta de agilidad" de la Conselleria de Educación del PP para aportar soluciones.

Comunicado del PP

El PP ha emitido un comunicado tras el pleno donde lamentan que "la solución que da el propio gobierno municipal, es plantear a cuatro días de que empiecen las clases después de las vacaciones de navidad, que sea la Conselleria quien se encargue de habilitar ese transporte que piden las familias, echando así balones fuera y eludiendo su responsabilidad de gobierno. Y lo hacen a sabiendas de que los tramites para solicitar este tipo de servicio no son rápidos".

"En esta misma sesión plenaria se ha vuelto a demostrar que al gobierno municipal de PSOE-Compromís y al grupo municipal de Vox, no le importan las necesidades de las familias alcoyanas, ya que su voto a la moción ha sido en contra. Desde el Partido Popular consideramos que plantear una alternativa echando balones fuera, y desviando la responsabilidad de este servicio a la Conselleria, es una falta de respeto y responsabilidad por no querer asumir un compromiso adquirido con estos padres y madres".

Amalia Payá, edil del grupo municipal del Partido Popular, apunta que “nos parece que este tipo de gestión, decepciona a los ciudadanos, erosiona la confianza de los alcoyanos en su Ayuntamiento y refleja una preocupante falta de planificación, seriedad y compromiso con las necesidades reales de la ciudad, por eso nosotros desde el PP hemos votado a favor de esta moción”.

Y añade que “la situación es la que es, no viene de sorpresa, hace ya cuatro años que anunciaron facilitar el transporte a los alumnos del IES Andreu Sempere y esta moción es el resultado de sentirse defraudados. Porque los compromisos no pueden quedarse en un 'donde dije digo, digo Diego'”.

Respuesta

A este respecto el equipo de gobierno ha recordado que se da solución provisional ahora con el refuerzo del transporte, y que debería haber sido la Conselleria de Educación la que pusiera en marcha el servicio de bus. Y ha señalado que el ejecutivo anunció "que se facilitaría el transporte", no que se crearía una línea específica, algo que no puede hacer el Consistorio, por lo que en ningún momento se ha mentido, y se está facilitando el transporte con el refuerzo de los autobuses y las becas.