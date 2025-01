El Bando Real anuncia la inminente llegada de los Reyes Magos a Alcoy

El Embajador de los Reyes Magos ya ha anunciado la inminente llegada a Alcoy de Melchor, Gaspar y Baltasar. La tarde de este 4 de enero el Bando Real fue declamado por las calles de la ciudad, especialmente llenas de gente por caer sábado. Y como es tradición en este acto centenario, tras el paso del emisario real y su comitiva, los niños -y también sus mayores- pudieron depositar las cartas con sus deseos en los buzones que van, a lomos de las "burretes", hasta el Campamento Real, que ya se avista a la lejanía, donde los Magos de Oriente pasarán esta noche.

Juani Ruz

Todo comenzó sobre las 18.30 horas, tras el acostumbrado pregón del Tío Piam, que acompañado por los personajes del Belén de Tirisiti fue a la búsqueda del emisario real. Ya en Font Redona, estos se unieron al Embajador Real, interpretado por el actor Rafa Segura, quien comenzó su recorrido siguiendo la Estrella de Belén y declamando el Bando Real, que este año fue obra de la escritora Natàlia Gisbert. Como todos los años, el acto ha sido multitudinario, pero aún más por tocar este 2025 un fin de semana de Reyes. El desfile, acompañado de multitud de personajes y música, transcurrió por la calle Sant Nicolau, plaza de España y calle Sant Llorenç, hasta culminar al final de la avenida del País Valencià.

Durante la declamación, se pudo escuchar que, en su mensaje para los niños de Alcoy, Sus Majestades les pedían que cuiden de la naturaleza, que no se escondan tras las pantallas para que no les impidan disfrutar de la belleza de la vida y, como no podía ser de otra manera, que también recuerden en sus peticiones a los niños que en la provincia de Valencia vivieron una Navidad difícil tras ser afectados por la dana.

Preludio de la llegada de los Reyes

A la cola del desfile, las 14 burritas y los pajes iban recogiendo en los buzones las cartas para los Reyes Magos, llenas de deseos que llegarán esta misma noche, a lomos de las burritas, hasta el Campamento Real. Tras horas de intenso trabajo en el campamento para preparar la noche más mágica del año, este domingo 5 de enero las calles de Alcoy volverán a atestiguar, un año más desde 1885, la Cabalgata de Reyes más antigua de España. Sus Majestades de Oriente, montados en camellos y ayudados por sus pajes reales y sus escaleras, traerán felicidad y cumplirán deseos en cada casa de la ciudad.