El PSOE insta a Guanyar a respaldar las cuentas de Alcoy y reitera que cumplirá los acuerdos

El PSOE defiende las políticas que está llevando el ejecutivo que comparte con Compromís e insta a Guanyar a facilitar la aprobación de las cuentas para 2025. La concejal socialista de Hacienda, Vanessa Moltó, ha reiterado el compromiso del equipo de gobierno para cumplir los acuerdos alcanzados con la plataforma de izquierdas en 2024 que quedan por ejecutar, después de las críticas lanzadas por Guanyar el pasado martes, donde ponía muy cara una posible abstención -necesaria para aprobar las cuentas- en plenas negociaciones para los presupuestos de este año.

Moltó ha manifestado que "la manera de trabajar de este gobierno siempre ha sido reforzar las políticas sociales e ir enriqueciendo el número de servicios públicos que este Ayuntamiento da a la ciudadanía. En este sentido llevamos años incrementando e implementando nuevos programas que intentan mejorar la vida de las personas y las políticas destinadas a la sostenibilidad y mejora de la vivienda y la vivienda social, con proyectos para los que ya hemos conseguido financiación".

Guanyar ha denunciado el incumplimiento de algunos de los acuerdos alcanzados el pasado mayo, y que posibilitaron la abstención de este partido en el pleno de junio para que el bipartito sacara adelante las cuentas de 2024. Y la edil de Hacienda ha explicado que "la voluntad de este gobierno es siempre cumplir sus acuerdos. En este sentido, además del constante incremento de las políticas sociales y de vivienda, implementamos la carrera profesional, incorporamos trabajadores por las brigadas, separamos la licitación de la recogida de basura de la de la limpieza viaria para ir implementando servicios a la empresa pública que este año empieza a trabajar con los primeros servicios", peticiones que fueron realizadas por Guanyar.

Dos proyectos espinosos

La formación liderada por Sergi Rodríguez ha puesto énfasis en dos proyectos, el del polígono industrial de La Canal y la planta solar de Polop Alt, a los que se opone pero ante los que lamentan el Ayuntamiento no se ha posicionado claramente en su contra, alertando de una deriva hacia la derecha y pidiendo la salida de Compromís para conformar una oposición fuerte.

Y sobre ello, Moltó ha señalado que "el éxito o fracaso" de las iniciativas que contemplan las cuentas municipales "vendrá condicionado en gran medida de la posibilidad de tener un nuevo presupuesto. Por eso hemos hecho todo aquello que está en nuestras manos. En el caso de Polop este gobierno no ha mantenido ningún silencio y de hecho los informes que han salido de los departamentos municipales no han sido favorables. Y respecto al polígono sur estamos ante un caso donde este gobierno estudiará todas las posibilidades para el desarrollo de la ciudad, y si son viables y medioambientalmente posibles, podrán prosperar y si no lo son, no podrán prosperar".

Eso sí, ha reiterado que "de todas maneras ninguna de estas cuestiones afecta al presupuesto municipal, dado que no es el Ayuntamiento quien tiene que impulsar o resolver estos expedientes. Pero en lo que sí tiene competencia este ayuntamiento es en seguir llevando a cabo políticas públicas que mejoran la vida de sus vecinos, y en ese sentido nos gustaría seguir trabajando".

El equipo de gobierno presentó el mes pasado las cuentas para 2025, para las que requiere al menos la abstención de Guanyar, PP o Vox para sacarlas adelante. El pasado año la plataforma progresista se abstuvo tras alcanzar un acuerdo con el ejecutivo para llevar a cabo una decena de compromisos.