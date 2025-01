Cientos de coches para desguazar de la dana se acumulan junto a un río en Muro

Centenares de coches afectados por la dana de Valencia se acumulan en una parcela privada de un desguace en Muro junto al río Agres. La impactante imagen en un entorno natural junto al casco urbano ha generado preocupación entre los vecinos y ecologistas, por el riesgo de que se produzcan daños medioambientales. Por ello, la Colla La Carrasca-Ecologistas en Acción ha pedido este viernes la retirada urgente de estos vehículos "depositados ilegalmente a Muro, en un punto especialmente sensible".

El alcalde Vicent Molina ha explicado este viernes a INFORMACIÓN que "la empresa ha encontrado otro sitio más idóneo para trasladar los vehículos y empieza el lunes", aunque se desconoce cuánto tiempo durará este proceso. Y ha señalado que la empresa ya tiene una ubicación industrial donde se puede dar autorización especial para este depósito.

Según la entidad conservacionista, "los coches siniestrados suponen un gran riesgo ambiental, puesto que contienen fluidos y elementos peligrosos". Por ello considera que "la solidaridad no puede utilizarse como excusa para hacer las cosas mal, depositando los vehículos al lado del río de Agres, donde son un nuevo peligro para la naturaleza y las personas. El destino adecuado tiene que ser una zona industrial debidamente condicionada".

Así, los ecologistas se suman a la denuncia del vecindario de Muro a través de redes sociales, alarmado por el depósito de centenares de vehículos para el desguace, procedentes de las zonas afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre, en concreto de Catarroja.

Por su parte el primer edil, en declaraciones a la Cadena Ser, ha pedido "tranquilidad a toda la población y la comarca", explicando que la campa ha estado motivada por la necesidad de trasladar los coches de Catarroja para la instalación allí de un colegio de barracones. Y por ello se han repartido los vehículos entre los desguaces de la Comunidad. Y en el caso de Muro, Molina ha explicado que en esa campa, de propiedad o arrendada por la empresa que se encarga del desguace de Muro, pidió ver si podía dejar allí los coches. De momento los han dejado allí porque no encontraban otro lugar, pero la empresa ha comunicado ya al Ayuntamiento que cuenta con otro emplazamiento más adecuado.

Vigilancia

Así, "ya nos han comunicado que a partir del lunes van a cambiar de lugar estos vehículos para preservar el entorno", aunque de todas formas ha destacado que "estamos velando para que no haya ningún problema de aspecto medioambiental, y la empresa también está preocupada", recordando que "estamos en una situación sobrevenida" por los destrozos de la dana que ha sobrepasado a todos. Y ha añadido que el Consistorio informó que no se podía dar un permiso extraordinario para depositar esos coches en ese lugar, y que ahora que por fin han encontrado un emplazamiento industrial, que se requiere para poder dar esa autorización.

Los coches proceden de las campas de Catarroja / Juani Ruz

La Colla alerta que "la zona donde están depositados temporalmente esos vehículos es totalmente inadecuada, puesto que se encuentra en zona rural común forestal, a unos 20 metros del río de Agres y tocando el Paisaje Protegido del Serpis y el Paraje Natural Municipal Font de la Adelfa-Fontanars-Riu de Agres. Además, según el visor cartográfico de la Generalitat Valenciana, los terrenos tienen una permeabilidad media y en parte alta; también están parcialmente en zona con peligro de inundación".

"Los coches siniestrados suponen un gran riesgo ambiental, puesto que contienen fluidos y elementos peligrosos: gasolina, diésel, aceites de motor, anticongelantes, refrigerantes, líquidos de freno, baterías, etc. Es por eso que tienen que llevarse en centros autorizados de tratamiento, como el que la empresa propietaria o arrendataria de los terrenos tiene a menos de un kilómetro de distancia. En los centros autorizados de tratamiento, dotados de pavimento impermeable y de sistema de recogida de derrames, es donde los vehículos tienen que ser descontaminados, con la extracción de todos los fluidos y elementos peligrosos, de los cuales se tienen que hacer cargo los gestores de residuos peligrosos para que tengan una gestión ambiental correcta".

Contaminación

Los conservacionistas han advertido este viernes que si "centenares de vehículos se dejan, aunque sea de manera provisional, en lugares no aptos, donde pueden generar problemas de contaminación graves".

El grupo ecologista entiende que "la situación catastrófica superó a los gestores públicos", pero considera que "la improvisación y falta de planificación con que se ha actuado no es aceptable". Y es que "la solidaridad no puede utilizarse como excusa para hacer las cosas mal, depositando los vehículos al lado del río, en un lugar claramente sensible, creando un nuevo peligro para la naturaleza y las personas. Hace más de dos meses de la riada y ya tendrían que haberse buscado ubicaciones provisionales en condiciones para dejar los vehículos de manera segura hasta que pudieron tratarse correctamente, y evitar así tener que trasladarlos innecesariamente, con el incremento de riesgos que esto comporta".

Los vehículos están destrozados por la dana / Juani Ruz

Tal como han alertado otros denunciantes, "en caso de lluvia sería muy probable que los contaminantes fueron arrastrados al río; también hay que tener en cuenta el peligro de incendio, que comportaría un riesgo sanitario importando para la población, que se encuentra a menos de 200 metros, ha señalado la Colla.

Por último, La Carrasca-Ecologistas en Acción ve "un paso positivo el anuncio del Ayuntamiento de Muro de la retirada de los vehículos a partir del el próximo lunes, pero pide que se haga con la máxima celeridad y que mientras tanto se extreme el control. Así mismo, solicita que se analizan los terrenos para descartar la contaminación del suelo y, en caso contrario, que se lleve a cabo su descontaminación".