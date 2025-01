La campa de coches de la dana de Muro se queda: no hay traslado a otro solar

La campa de coches destrozados por la dana de Valencia no se mueve del solar donde está ahora en Muro. Al menos de momento. A pesar de que el alcalde Vicent Molina (Compromís) anunció el pasado viernes que la empresa empezaría este lunes con el traslado de la campa a otro solar con catalogación industrial para evitar posibles vertidos, el Ayuntamiento estudia ahora una autorización especial para mantener allí los cientos de vehículos mientras se van llevando al desguace de la localidad.

El primer edil de Muro explicó la pasada semana a INFORMACIÓN, y a otros medios como la Cadena Ser, que la empresa del desguace les había comunicado que este lunes empezaría el traslado a una ubicación más apropiada para evitar problemas ambientales.

Pero este lunes, tras confirmar este diario in situ y por la empresa que no había tal traslado, ha explicado que están estudiando y consultando con otras administraciones como Generalitat, Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el parque natural de Mariola esta situación, para ver la posibilidad conceder una autorización especial. Y ha limitado a señalar que la empresa "dijo que empezarían a trasladar los coches a partir del lunes".

Pero desde la empresa Desballestament i Reciclatge Ubeda, preguntados por INFORMACIÓN sobre este traslado, han negado que se vayan a llevar a otro solar, asegurando que la actual parcela es urbanizable, "no es un paraje natural" y no hay ningún problema por tanto con esta ubicación, añadiendo que no hay ningún riesgo de vertido pese a la denuncia de los ecologistas y la preocupación de los vecinos. Y es que una comisión de expertos han manifestado en la UPV de València que no se han retirado los elementos peligrosos en 8 de cada 10 vehículos de las campas.

Desde la mercantil no han podido facilitar el tiempo estimado que tardarán en tratar todos los coches, y pese a tener el número exacto de coches, han rechazado facilitar este dato.

Por otra parte han explicado que el pasado sábado hizo una semana que llegaron todos los vehículos a este solar, y que desde la pasada semana están llevando coches para proceder a su tratamiento y eliminación.

No urbanizable

En cambio, el alcalde ha reiterado este lunes que el suelo donde se ubica el solar es "no urbanizable". Y que están viendo si como consecuencia de la dana se puede dar un permiso especial para su depósito allí. Y ha reiterado que están velando para que no se produzca ninguna afección ambiental.

Por su parte desde la Colla La Carrasca-Ecologistas en Acción, que alertaron el viernes que depositar esos coches en esta zona era "ilegal" y que la zona no era "apropiada", han negado también que se trate de una zona urbanizable. Así, ha explicado que según el Visor Cartográfico de la Generalitat es "suelo no urbanizable común", catalogado como "zona rural común forestal", que "está lindando, o puede ser incluso que invadiendo, con terrenos que son suelo no urbanizable protegido, zonificado como "zona rural protegida cauces". Y además los terrenos están afectados por otras figuras de protección.

Cientos de coches de la dana acumulados junto a un río Agres en Muro / Juani Ruz

Así, pese a que el alcalde manifestó a INFORMACIÓN el viernes que le habían comunicado que "la empresa ha encontrado otro sitio más idóneo para trasladar los vehículos y empieza el lunes", la mercantil niega que vaya a ser así, y va a ir llevando del solar junto al río Agres al desguace los coches para su tratamiento. Algo que se desconoce si puede llevar semanas o meses.

Contaminantes

Los ecologistas han alertado que "los coches siniestrados suponen un gran riesgo ambiental, puesto que contienen fluidos y elementos peligrosos: gasolina, diésel, aceites de motor, anticongelantes, refrigerantes, líquidos de freno, baterías, etc. Es por eso que tienen que llevarse en centros autorizados de tratamiento, como el que la empresa propietaria o arrendataria de los terrenos tiene a menos de un kilómetro de distancia. En los centros autorizados de tratamiento, dotados de pavimento impermeable y de sistema de recogida de derrames, es donde los vehículos tienen que ser descontaminados, con la extracción de todos los fluidos y elementos peligrosos, de los cuales se tienen que hacer cargo los gestores de residuos peligrosos para que tengan una gestión ambiental correcta".

Y es que la Colla ha denunciado que "la zona donde están depositados temporalmente esos vehículos es totalmente inadecuada, puesto que se encuentra en zona rural común forestal, a unos 20 metros del río de Agres y tocando el Paisaje Protegido del Serpis y el Paraje Natural Municipal Font de la Adelfa-Fontanars-Riu de Agres. Además, según el Visor Cartográfico de la Generalitat Valenciana, los terrenos tienen una permeabilidad media y en parte alta; también están parcialmente en zona con peligro de inundación". Y temen que tal concentración de vehículos, que proceden de una campa de Catarroja, pueda provocar vertidos contaminantes.

