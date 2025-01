La falta de un bus escolar por el traslado del IES Sempere de Alcoy deja en tierra a decenas de alumnos

El traslado del IES Andreu Sempere de Alcoy por la reforma que se va a acometer lleva de cabeza a los padres, sobre todo de los alumnos más pequeños, que tienen 11 o 12 años. Decenas de niños, hasta 55 en una ocasión, se han quedado en tierra al no poder subir al autobús urbano para ir o volver del centro, pese a haber reforzado el servicio el Ayuntamiento. Y es que las líneas urbanas, sobre todo la 3, no pueden asumir todo el alumnado, que ve como en ocasiones ni para el bus por ir lleno, o no caben todos y se quedan decenas de estudiantes en tierra, tanto a la ida como a la vuelta.

Por ello, desde el Consistorio han anunciado este martes que se ultiman varias acciones para ampliar la capacidad de las líneas, y que la Conselleria de Educación espera poner en marcha un autobús escolar de 54 plazas la próxima semana, lo que esperan solucione el problema y entre el transporte específico y las líneas urbanas se absorba todo ese alumnado.

Alumnos aguardan al bus urbano para ir a la ubicación provisional del IES Sempere este martes / Juani Ruz

Desde la Ampa han denunciado este martes la situación que vienen sufriendo desde el pasado martes 7 de enero, cuando se reanudaron las clases tras la navidad y se hizo efectivo el traslado a dos ubicaciones provisionales por las obras: los alumnos de la ESO, 322 niños, van a la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), y unos 150 de Bachillerato al edificio del Viaducto. Los que no pueden ir andando por estar sus casas muy lejos o sus padres no pueden llevarlos, se ven impotentes al ver que es una "lotería" que puedan subir al bus. Se quedan en tierra, llorando, sin entender nada, explican los progenitores.

Los padres alertan que el incremento de frecuencias es completamente insuficiente y reclaman más autobuses, lamentando que no se ha cumplido el compromiso municipal de facilitar el transporte de los escolares durante el tiempo que duren las obras, que arrancarán en febrero y tienen un plazo de 14 meses.

En concreto, fuentes de la Ampa han explicado que el 8 de enero se llegaron a quedar en tierra, a la salida del IES en la EOI, 55 alumnos de Secundaria. Y otros días ha pasado con 40, 35, 20, 18 estudiantes... Y tras esperar 40 minutos, ha habido casos que se han tenido que volver a casa andando, ya que todos los autocares llegaban llenos. O iban sus padres a por ellos.

Madrugones

Además, han explicado que por las mañanas hay niños que no tienen más remedio que levantarse muy pronto e intentar coger el autobús de las 7.15, lo que implica estar más de 30 minutos en la puerta de la Escuela de Idiomas hasta que abren. Otras familias se han organizado y hacen turnos para llevar los niños en coche, y el resto no tiene más remedio que ir a pie, habiendo casos, como lo de Batoi, en los que tardan una hora para por ejemplo volver a casa andando.

De cualquier forma los padres han agradecido la labor de los chóferes y de los inspectores, están haciendo todo lo posible, aunque insisten en la necesidad de poner más autocares. Así, han alertado que "la Alameda a las 7.30 horas está colapsada".

Pesadas mochilas

Del mismo modo han alertado que "no hay ninguna línea de autobús que pase por el barrio de l'Horta Mayor y vaya a la Zona Norte, "por lo que los niños tienen que ir a pie hasta la Alameda, coger con suerte el bus, para bajarse en el cuartel de la Guardia Civil y volver a andar 500 metros más. Con unas mochilas muy pesadas que para por ejemplo niños de 12 años puede ser perfectamente de 8,5 kilogramos.

Transporte escolar

Por otro lado, sobre el transporte escolar que tramita Educación tras la solicitud cursada por el Ayuntamiento hace dos semanas, han advertido que según los requisitos de la Generalitat, solo hay una treintena de alumnos que cumplen para ser beneficiarios del bus que va a poner en marcha la conselleria, "por lo cual más del 90% del alumnado quedaría fuera de este transporte".

Ayuntamiento

Por su parte el concejal de Educación, Alberto Belda, ha recordado que esta situación es "sobrevenida" por el traslado del IES, y que no sabían en los primeros días cuántos alumnos iban a ir en transporte público, cuántos andando por estar cerca la nueva ubicación provisional y cuántos iban a ser llevados por sus padres. De cualquier forma, el Ayuntamiento ha reforzado las líneas todo lo posible, dentro del actual contrato, ya que no se puede modificar más por lo que no se pueden añadir autobuses

Soluciones

Belda ha reconocido que en ocasiones se están quedando en tierra "10 o 20 niños", y por ello siguen buscando soluciones. Así, la situación se espera que mejore a finales de semana, ya que está previsto que se incorporen los dos autobuses eléctricos comprados por el Consistorio, que reemplazarán a dos viejos, y que suponen entre los dos 24 plazas más. Y estos autocares se pondrán en la Línea 3, que es la que está sufriendo sobre todo estos problemas.

Además, se va a ver de poner uno de los dos vehículos viejos a circular varios días, pagando de forma extraordinaria al chófer, a la espera de que la próxima semana Educación active el transporte escolar. Belda ha señalado que hay 30 alumnos que cumplen con los requisitos de tener sus casas a más de 3,1 km del IES para ser beneficiarios del transporte, y que se completará hasta los 54 de capacidad que tiene el autocar. Y entre los vehículos eléctricos que dan 24 plazas más y esas 54 del transporte escolar, se espera que sea suficiente para absorber el exceso de demanda por el traslado del IES.

Además, el edil ha señalado que de cara al próximo curso se va a trabajar con los centros educativos para que todos los alumnos que tienen derecho al transporte escolar por el tema de las distancias así lo soliciten, para que se pongan otros autobuses escolares que liberen espacio en las líneas urbanas.

