Alcoy mantiene su rechazo a la planta entre la Font Roja y Mariola por su impacto ambiental

Dos informes del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcoy mantienen su rechazo a la instalación de una gran planta solar entre los parques naturales de Mariola y la Font Roja. El alcalde Toni Francés ha explicado este miércoles que de los 4 informes negativos emitidos por el Ayuntamiento, los dos referentes al área de Urbanismo han sido tumbados a través del decreto de simplificación administrativa de la Generalitat que facilita la instalación de huertos solares. Pero tras la respuesta de la empresa a los dictámenes medioambientales municipales, el Consistorio ha vuelto a emitir, a instancias del Consell, dos informes que ponen reparos a la instalación por su impacto, y ahora la Conselleria de Medio Ambiente tendrá que valorarlos.

El primer edil alcoyano ha comparecido este miércoles en rueda de prensa, junto con la concejal de Medio Ambiente, Teresa Sanjuán, para aclarar la polémica por una supuesta privatización de un camino para este proyecto, que ha llegado hasta el Síndic de Greuges, y que ha negado de plano Francés. Y es que el alcalde ha señalado que el camino en cuestión no es, ni ha sido, público, sino privado. Y que el problema viene de que en el Catastro aparece como municipal, pero en el Registro de la Propiedad, que es lo que acredita la titularidad, figura como privado. Eso sí, el regidor ha pedido disculpas por no haber contestado debidamente a la persona que formuló inicialmente la consulta, que es lo que ha hecho que acabara en el defensor del pueblo valenciano.

Así, preguntado por la posición del PSOE sobre este proyecto que rechaza su socio de gobierno Compromís y su aliado externo Guanyar, y que ha hecho que se conforme una plataforma ciudadana, Francés ha recordado que "nosotros actuamos con responsabilidad y rigor. Siempre, ante cualquier proyecto. Ni estamos en contra en genérico de las plantas fotovoltaicas ni de que las empresas inviertan, ni de ninguna empresa, sea grande o pequeña. Y lo que decimos siempre es que cuando hay un proyecto de inversión en la ciudad, nosotros lo estudiamos y técnicamente informamos sobre su viabilidad. Y sobre este proyecto los informes del departamento de Medio Ambiente son negativos", y así lo anunció hace varios meses en el pleno.

El alcalde y la edil de Medio Ambiente en la rueda de prensa de este miércoles sobre la planta solar / J. A. Rico

Francés ha recordado que "es una competencia autonómica" la aprobación de esta planta, que abarca 70 hectáreas con 87.000 placas solares en una zona de gran valor ambiental. Y que agregado que "nuestra labor es informar", y quien tiene que decidir si los informes presentados por el Ayuntamiento son correctos o si las pegas que se han puesto desde el punto de vista medioambiental son subsanables, es de la Generalitat y se realiza al final.

El primer edil ha señalado que sobre los cuatro informes negativos, dos de Urbanismo y dos de Medio Ambiente, la empresa ha contestado a ellos. Los referentes a Urbanismo han sido tumbados por la Ley de Simplificación Administrativa aprobada por el Consell permite urbanísticamente esta planta. Pero el Ayuntamiento ha vuelto a elaborar dos informes de Medio Ambiente que reiteran su rechazo a la planta por su impacto ambiental, algo que tendrá que estudiar la Generalitat. Eso sí, hay que recordar que la conselleria ya ha emitido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva para el proyecto, incluyendo medidas correctoras, que se publicará en breve en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Camino de Onil

En cuanto a la queja formulada por un particular ante el Síndic de Greuges por la no contestación del Ayuntamiento a la petición de información sobre la supuesta privatización de un camino público, conocido como Camino de Onil, que atraviesa los terrenos donde se proyecta la planta solar, el alcalde ha aclarado que "nunca ha sido público". El primer edil ha querido comparecer en rueda de prensa para informar sobre esta denuncia, reconociendo que "no es habitual" que un alcalde convoque a los medios por una queja del Síndic, ya que a veces pasa que las administraciones no puede contestar en tiempo y forma a las peticiones de los ciudadanos y estos recurren al defensor del pueblo.

Francés ha explicado que este tema había llevado a "interpretaciones" realizadas por esta persona sobre que el Ayuntamiento "regalaba" más de 6.000 metros cuadrados o que eliminaba el obstáculo que podía suponer este camino público para el proyecto de Polop Alt, lo que ha calificado de "falso". Así, lo primero que ha querido Francés es pedir disculpas a esta persona, al parecer residente en Alicante, por no haber respondido a su petición de información por registro. Y ha explicado que esto se ha debido a una "confusión", ya que en agosto esta persona preguntó a través del portal de quejas ciudadanas Línea Verde porque "se han puesto unas piedras y se ha cortado un camino público", a lo que el Ayuntamiento respondió tras las debidas comprobaciones, tres días después, de que "no hay constancia de que el camino del que habla en la consulta sea público. Aparece como una vía privada".

Sin respuesta por registro

Y ese mismo día de la respuesta, este vecino realiza la misma consulta por registro de entrada que había hecho por la Línea Verde, y al recibirlo los técnicos entienden que esa consulta ya está contestada, porque es la misma que la de la Línea Verde", lo cual "es un error. Tenía que haberse contestado a ese escrito", y por ello ha pedido disculpas. Después en octubre este vecino presenta otro escrito, que explica es ampliación del anterior, pidiendo el expediente administrativo que justifica la modificación del citado camino, y que autoriza la desafectación del uso público de más de 6.000 m2 de este camino. Y a este escrito tampoco se le contesta al entenderse que ya se le contestó por la Línea Verde que era privado, y por tanto no hay ninguna desafectación ni hay ningún expediente. Y ha lamentado que no se le contestara tampoco explicando de forma oficial que ese camino es privado.

Así, ya se ha procedido a contestar a este particular, así como al Síndic, por lo que esperan que se archive la queja tras esta aclaración.

