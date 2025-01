Muro reclama el traslado de la campa de coches de la dana a otro solar

El Ayuntamiento de Muro mantiene que la ubicación de la campa de coches de la dana de Valencia, junto a un río y parajes naturales, no es adecuada e insiste en que se busque otra ubicación. Fuentes del equipo de gobierno que conforman Compromís y PSOE han querido dejar claro que aunque el Ayuntamiento está obligado a tramitar la autorización de esta campa, su intención es que se traslade a otro emplazamiento.

Pese a que la pasada semana el alcalde Vicent Molina anunció que la empresa del desguace había comunicado que este lunes iniciaba el traslado a un solar industrial para evitar afecciones ambientales, la empresa informó a este medio el mismo lunes que no era así, y que la campa se quedaba donde estaba, desde donde se estaban llevando para su tratamiento y desguace a las instalaciones de la empresa. Entonces el primer edil señaló que se estaba consultando con diferentes administraciones una autorización especial solicitada por la empresa para mantener la campa.

Y desde el Consistorio han aclarado ahora que "lo que se ha hecho es preguntar a Urbanismo. Seguir los trámites legales. Esto no quiere decir que la intención sea autorizar ni dar el permiso especial. Lo que se quiere es encontrar una solución fuera de ese espacio y cumplir con la tramitación legal", recordando de todas formas que "es un tema que depende del Gobierno de la Generalitat".

Así, las mismas fuentes municipales han señalado que "las responsabilidades del Ayuntamiento son limitadas" y se está actuando para que la campa no esté en esta zona, que el Consistorio y ecologistas aseguran es "no urbanizable" mientras la empresa del desguace dice que sí que es urbanizable.

"Trámites legales"

Así, el Ayuntamiento ha manifestado que "ahora los trámites legales son los que son", y la empresa "tiene derecho a pedir el permiso, los técnicos a valorar y el Ayuntamiento actuará en tener los informes", agregando que "a veces el que nos pide el sentido común no es tan rápido como la burocracia".

Desde la empresa Desballestament i Reciclatge Ubeda manifestaron el pasado lunes que no iban a iniciar el traslado de la campa, donde se estima hay varios cientos de coches procedentes de la campa de Catarroja, asegurando que la actual parcela es urbanizable, "no es un paraje natural" y no hay ningún problema por tanto con esta ubicación, añadiendo que no hay ningún riesgo de vertido pese a la denuncia de los ecologistas y la preocupación de los vecinos.

El alcalde ha defendido el traslado de la campa a otro lugar para evitar cualquier riesgo de vertido, aunque se está vigilando que no se produzca ninguna incidencia.

Denuncia

Y desde la Colla La Carrasca-Ecologistas en Acción han denunciado que "la zona donde están depositados temporalmente esos vehículos es totalmente inadecuada, puesto que se encuentra en zona rural común forestal, a unos 20 metros del río de Agres y tocando el Paisaje Protegido del Serpis y el Paraje Natural Municipal Font de la Adelfa-Fontanars-Riu de Agres. Además, según el Visor Cartográfico de la Generalitat Valenciana, los terrenos tienen una permeabilidad media y en parte alta; también están parcialmente en zona con peligro de inundación".

Y han alertado que "los coches siniestrados suponen un gran riesgo ambiental, puesto que contienen fluidos y elementos peligrosos: gasolina, diésel, aceites de motor, anticongelantes, refrigerantes, líquidos de freno, baterías, etc. Es por eso que tienen que llevarse en centros autorizados de tratamiento, como el que la empresa propietaria o arrendataria de los terrenos tiene a menos de un kilómetro de distancia. En los centros autorizados de tratamiento, dotados de pavimento impermeable y de sistema de recogida de derrames, es donde los vehículos tienen que ser descontaminados, con la extracción de todos los fluidos y elementos peligrosos, de los cuales se tienen que hacer cargo los gestores de residuos peligrosos para que tengan una gestión ambiental correcta".

Desde la empresa responsable no han querido dar el número exacto de vehículos que hay en la campa.

Suscríbete para seguir leyendo