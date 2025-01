La noche más gélida en 6 años en Alicante da paso a lluvias y ¿granizo y nieve?

La provincia se ha despertado este miércoles tiritando. Bajo cero. Desde el interior, donde se han llegado a alcanzar -13,4 grados en Villena, como en la costa, donde ha helado por ejemplo en Orihuela. Ha sido en muchos puntos la noche más fría desde 2019, con en el caso de Alicante capital. La próxima noche no se prevé que los valores ya bajen tanto. Sobre todo porque hay un cambio en las condiciones meteorológicas: nubosidades por una pequeña dana que puede dejar lluvias fuertes en el litoral norte el jueves y el viernes, e incluso nieve en el interior, aunque en un principio de poca entidad.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta amarilla por lluvias que pueden ser de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en 12 horas, que se activa el jueves a las 12.00 horas y se alargará hasta el mediodía del viernes. Todo después de que la pasada madrugada estuviera decretada la alerta amarilla en el interior por bajas temperaturas.

Cambio de tiempo

Así, ha señalado que el jueves "se va a producir un cambio de tiempo. Los cielos despejados van a dar paso a cielos cubiertos de nubes conforme avance el jueves". La madrugada del jueves seguirá siendo fría, pero menos que la del miércoles. Y es que "con tanta nubosidad, el viernes las heladas se alejarán de la costa y quedarán restringidas a zonas del interior".

Carámbanos en la Sierra de Mariola, en el término de Agres, este miércoles / Juani Ruz

Por su parte el director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que "a partir del jueves se forma una pequeña dana, que afortunadamente no va a estar cerca del litoral mediterráneo. Lo único es que va a impulsar vientos del mar hacia la costa mediterránea. Y como hay aire frío de estas últimas jornadas en las capas altas, seguramente en cumbres de la montaña mediterránea, desde Cataluña hasta Sierra Nevada, nevará".

Eso sí, el catedrático de Análisis Geográfico Regional ha aclarado que "no hablamos de grandes nevadas, pero seguramente podríamos ver algo de nieve, algo blanco en las montañas del interior de Castellón, de Valencia e incluso de Alicante. Pero no es un temporal ni habrá nieves de importancia. La dana no está muy próxima a la costa española, se va más hacia el norte de África y eso le ha ido quitando fuerza e inestabilidad a la situación". Así, según los datos de que se disponía en la tarde del martes, "no parece que vaya a ser una situación conflictiva ni peligrosa, ni mucho menos. Va a ser más el temporal marítimo, el oleaje y la fuerza del viento de nuevo sobre la costa", más que nevadas importantes. Así, el viernes también hay alerta amarilla en todo el litoral de la provincia de Alicante por fenómenos costeros.

Noche glacial

En cuanto a la noche del martes al miércoles, el mercurio ha seguido bajando, como ha venido ocurriendo desde el domingo, tocando fondo con registros que no alcanzaban desde hacía años, y donde ha destacado sobre todo Villena, con muchos puntos con valores entre los -7,6 y los -13,4. Según la red de Avamet, la mínima ha vuelto a ser en la zona del Hondo de la Lagunilla de Villena, con -13,4 grados, seguido por los -10,6 de Onil (Els Canyarets) y -10,5 de Xixona (Rambla de La Sarga). Otros valores destacados han sido los -10 de Pinoso (El Rodriguillo), los -7,5 de La Canyada (Mas del Masero/Cupido) y Hondón de los Frailes, -7,4 en Banyeres de Mariola (Alberg Ull de Canals) o los -6,7 de Agres (Foia Ampla de Mariola), Alcosser y Castell de Castells.

Desde Aemet han destacado que la noche ha sido fría, con heladas moderadas, localmente fuertes en altiplanos y fondos de valle del interior. Pero es que además ha habido registros muy bajos en el litoral. Según han apuntado desde esta institución, "en el litoral sur y zonas próximas de Alicante ha sido la noche más fría de los últimos 6 años, desde el 12 de enero de 2019. Ese día, en el observatorio de Alicante se registró una mínima de 0,0 grados, hoy 0,6. En Orihuela, el 12 de enero de 2019, la mínima fue -2,4, hoy -1,8".

Del mismo modo en Rojales la mínima ha sido -0,5 grados, que supone la temperatura más baja en esta localidad de la Vega Baja desde el 13 de febrero de 2012, cuando también se registraron -0,5. Para encontrar un valor inferior a -0,5 ºC en Rojales hay que remontarse al 22 de enero de 2011 (-0,6).

Desde Aemet han añadido el contraste que se ha vivido entre el fin de semana pasado y estos días en la Comunidad Valenciana: "Después de un fin de semana muy cálido, con temperatura media típica de abril, 6 grados superior a lo normal, se ha producido un descenso acumulado de 9 grados, de forma que estamos con temperaturas plenamente invernales, 3 grados inferiores a lo normal de mitad de enero".

