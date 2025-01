Duchas heladas en el complejo deportivo Eduardo Latorre de Alcoy en pleno invierno

Duchas heladas al final del día en el vestuario de mujeres del gimnasio del complejo deportivo Eduardo Latorre de Alcoy. El Ayuntamiento trata de dar con el problema que hace que desde hace unas semanas no llegue por la noche en agua caliente a esta zona. El PP ha achacado este problema a una falta de mantenimiento que niega de plano el Consistorio.

El concejal de Deportes, Alberto Belda, ha explicado que estos problemas se limitan al citado vestuario, ya que por ejemplo en la zona de la piscina no hay ningún problema. Y pasa desde que se han adaptado las instalaciones a la nueva legislación contra la legionela que ha endurecido estas medidas. El edil ha recordado que esta instalación deportiva es muy grande e importante, y no se sabe por qué ahora no llega por la noche el agua caliente a esa zona. Todo en pleno invierno y noches gélidas.

Por ello desde diciembre, tanto personal como municipal como externo, llevan trabajando para encontrar la causa, ya que "no se trata de un problema que se soluciona con dinero". No saben por qué pasa y se están realizando pruebas en el complejo entramado de conducciones del polideportivo para tratar de dar con el origen. Así, afirma que el miércoles por la noche parecía que se había solucionado, pero recuerda que también en otras ocasiones han pensado haber "dado con la tecla" y el tema no se ha resuelto.

Así, Belda ha insistido en que "no se trata de un problema de mantenimiento", y así se lo trasladaron al resto de partidos, manifestando su sorpresa por las manifestaciones del PP al respecto. De cualquier forma, el concejal ha señalado que las usuarias "están enfadadas, y con razón", y confía en el que pronto se haya resuelto este problema.

Partido Popular

Por su parte desde el Partido Popular han explicado en un comunicado que "el complejo deportivo Eduardo Latorre está empezando a tener problemas de abastecimiento de agua caliente a sus usuarios. Esto es algo que no nos coge por sorpresa, ya que desde el grupo municipal del PP y desde los propios usuarios hace meses que estamos avisando y denunciando la falta de mantenimiento de las propias instalaciones".

"Esa falta de mantenimiento en las instalaciones técnicas del complejo ha provocado que los usuarios estén sufriendo desde hace muchos meses la falta de suministro de agua caliente en el gimnasio del Eduardo Latorre. Sabemos que el propio gobierno municipal es sabedor del problema, sabemos que están intentando resolver la situación, pero con este paso del tiempo también se demuestra que están dando palos de ciego, ya que después de tanto tiempo siguen gastando dinero público en supuestas soluciones que no llegan a subsanar el problema que lleva afectando demasiado tiempo a las personas que hacen uso de estas instalaciones deportivas municipales", han lamentado desde el PP.

"Dejadez"

Jordi Reig, concejal del grupo municipal del Partido Popular, ha apuntado que “no es nada nuevo lo que está pasando en el Eduardo Latorre. Llevamos meses denunciando la falta de mantenimiento todas las instalaciones deportivas municipales, incluyendo el Eduardo Latorre. Estamos de nuevo ante una dejadez y despreocupación por parte de este gobierno municipal ante un problema que afecta a muchos alcoyanos que usan estas instalaciones”. Y ha agregado que “no sabemos qué más necesita el gobierno de Toni Francés para poner de una vez por todas en marcha las acciones de mantenimiento, no solo de estas instalaciones, sino de todas las deportivas municipales”.

"Pensamos que este gimnasio municipal está sobredimensionado, y que esta puede también ser la causa de la falta de suministro de agua caliente, ya que los calentadores no tienen la capacidad suficiente para dar servicio a más de 2.100 usuarios que son con los que cuenta el complejo a día de hoy".

