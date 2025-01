Sigue la polémica con el camino afectado por la planta solar de Alcoy

El particular que ha denunciado ante el Síndic de Greuges irregularidades en el proyecto de la planta solar entre la Font Roja y Mariola niega que el Ayuntamiento le contestara el 20 de agosto. E insiste en que la propia promotora del huerto solar, una filial de Iberdrola, considera en la documentación el camino de Onil como un vial público, y que el Consistorio "miente".

El alcalde Toni Francés dio una rueda de prensa el miércoles para dar explicaciones sobre lo ocurrido con este tema, pidiendo disculpas a este vecino de Alicante por no responder en tiempo y forma a su requerimiento de información, y dando a conocer que ese vial "nunca ha sido público", sino privado, y que hay un error en el Catastro.

Además, aclaró que el motivo de que no se contestara a su petición de información por registro del 20 de agosto sobre la supuesta privatización de ese vial era que ese mismo día se le contestó a una queja formulada tres días antes por otro canal, la Línea Verde, explicando que era un vial privado, pidiendo disculpas por el "error" de no haber respondido también al escrito presentado por registro, algo que por fin se ha hecho hace unos días. Y que tampoco se respondió en octubre a su nueva consulta porque era una ampliación de la ya realizada, que se consideraba respondida por la Línea Verde, lo que ha vuelto a calificar de error.

Este particular, Rafael Merín, ha llevado ante el Síndic la falta de respuesta del Ayuntamiento a su petición de información del 20 de agosto, reiterada en octubre, sobre este camino que atraviesa los terrenos donde se proyecta el parque solar. Y ha explicado tras la rueda de prensa que el primer edil "miente" en sus declaraciones: "En primer lugar el escrito del 20 de agosto no fue nunca respondido. En segundo lugar, en octubre no se pidió ampliación de información, sino que se reiteró la petición de información no atendida en agosto". Y ha asegurado desconocer qué es el canal Línea Verde, y que él solo presentó el escrito del 20 de agosto por registro.

Exceso de trabajo

Así, esta persona destaca que "esto queda meridianamente claro en lo que el Ayuntamiento de Alcoy responde al Sindic de Greuges: 'Se informa que en fecha 09/01 se ha procedido a remitir contestación a las instancias presentadas por el señor Rafael Merín'. Es decir, el 9 de enero y no antes.También le contesta que 'la dilación en la tramitación del expediente indicado ha sido sobrevenida por un exceso de trabajo al departamento correspondiente, así como a las comprobaciones que se han llevado a cabo en los diferentes organismos afectados'".

Este particular ha explicado que "la contestación que me remite el Ayuntamiento dice literalmente 'le informamos que se ha comprobado que dicho camino no consta en el Inventario Municipal de Bienes, por lo que no existe expediente de modificación de dominio', lo que no parece que requiera de muchas comprobaciones de muchos departamentos municipales. Y ese exceso de trabajo del departamento y esa necesidad de comprobaciones se solventaron de manera milagrosa en menos de 24 horas desde que la noticia se hizo pública".

Por otra parte, "respecto a que ese camino nunca ha sido público, también miente. Evidentemente la propiedad de los bienes se acredita por lo recogido en el Registro de la Propiedad, pero también es cierto que los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario, salvo prueba en contrario, se presumen ciertos. Ese camino, además de comunicar con Onil, es la vía de acceso de al menos 11 masías y viviendas y desde al menos mediados del siglo pasado está catalogado y tiene uso público. Solo hace falta ir a verlo para comprobarlo".

Y "además resulta curioso que esto mismo, que es un camino privado, no se lo dijera al promotor de la planta solar fotovoltaica de Polop, que afirma poder acceder a la misma desde caminos de dominio público entre los que se encuentra el camino de Onil y con el trazado que siempre ha tenido".

Suscríbete para seguir leyendo