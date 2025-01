El PSOE de Alcoy elige sus delegados al Congreso del PSPV con votación y sin acuerdo

El PSOE de Alcoy ya tiene su lista de delegados al congreso de los socialistas valencianos en el que previsiblemente Diana Morant será elegida como secretaria general del PSPV. Una lista que ha salido finalmente tras una votación y que llega sin un acuerdo y consenso en el partido local. Así, la propuesta del candidato a la secretaría general de los socialistas en Alcoy, Manolo Gomicia, se ha impuesto por 73 votos a la presentada por la actual ejecutiva.

El partido local celebró una asamblea para elegir quiénes serán los delegados a dicho Congreso que se celebra el 1 y 2 de febrero. Según explicaron desde la ejecutiva loca, "se intentó hasta el último momento ofrecer un acuerdo a Manuel Gomicia para cerrar una lista de consenso que rechazó". Además alegaron que "también hubo un llamamiento de algunos militantes más veteranos, con más de 50 años de militancia", y del mismo secretario general, Jordi Martínez, para que así fuera, pero no se llegó a un buen entendimiento.

Tras la votación, el resultado fue de 58 votos contra 73 a favor de la de Gomicia. La lista finamente cuenta con dos delegados por parte de la propuesta de la ejecutiva local y tres por parte de la del candidato a secretario general. Así, por orden, serán Alberto Belda y Aranza de Gracia en el primer caso; y Gomicia, Aroa Mira y Sara Mejias, en el segundo.

Martínez relató en un comunicado que "hay momentos muy claros para explicar un proyecto y presentarse ante los militantes, pero este no es el momento. Ya habrá ocasión para votar y decidir quién es el equipo con responsabilidades de gestión y esto se llama primarias. Ahora era el momento del consenso y no de la división, que para un congreso tranquilo no aporta nada a la militancia ni al resto de la ciudadanía, que no entiende esta situación".

Así relató que "hemos sido la única agrupación que de momento ha tenido que elegir entre dos listas, lo que nos da la imagen de que en la provincia todos habían apostado por el diálogo. Ser la excepción tendría que hacer reflexionar si la decisión de presentar dos listas es la mejor. No obstante, continuaremos trabajando desde la ejecutiva para que actitudes personales no afecten a un proceso en el que nada nos jugamos. Diálogo y consenso también son democracia, seguramente más, que una votación, sobre todo cuando tan importante es dar una imagen de unidad para echar al PP. Nuestro adversario tiene que ser la derecha y no los compañeros del partido".

Por su parte, Gomicia agradeció el apoyo: "Hemos demostrado de la democracia interna no solo está viva sino que también es la mejor herramienta para fortalecer el partido. Ver la sede tan llena, con el entusiasmo de unos 130 militantes, es el mejor indicador de que estamos en el camino correcto". El socialista añadió que "estas votaciones no dividen, sino que enriquecen como partido" y negó en todo momento que su propuesta fuera para causar un "enfrentamiento" o una "pugna".