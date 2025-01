Ibi impone 25.000 euros en multas a propietarios de perros en dos años

25.000 euros el multas a dueños de perros en dos años. El Ayuntamiento de Ibi, a través de la concejalía de Bienestar Animal y de Seguridad Ciudadana, tramitó entre 2023 y 2024, alrededor de 15 expedientes con multas a propietarios de perros por incumplimiento de Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana en el espacio público de Ibi. Cerca de la mitad de ellas son por infracciones de carácter grave o muy grave, con multas que van de los 100 euros a los 6.641 euros, según ha informado este jueves el Consistorio.

Los motivos de las multas graves, generalmente, son los del abandono del animal (750 euros), el extravío de un animal potencialmente peligroso (750 euros), ser propietario de un animal no inscrito en el registro de animales potencialmente peligrosos (350 euros) o llevarlos sin bozal o cadena (350 euros), que no esté vacunado (601) o por el incumplimiento de la identificación del animal (3.001). Pero también las ha habido muy graves como la tenencia de un animal potencialmente peligroso sin licencia (2.500 euros) e incluso el abandono de un animal potencialmente peligroso (6.010,13 euros).

Las multas leves se han debido por alimentar animales en la vía pública (100 €), el extravío de un animal no peligroso (100 €), carecer de seguro de responsabilidad civil obligatorio (150 €), no estar censado ni inscrito en el RIVIA -Registro Supramunicipal de Identificación de Animales de Compañía y de Équidos de la Comunitat Valenciana (30,05 €), además de por no retirar excrementos de la vía pública (de 30,05 a 601,01 euros).

Vigilancia policial

El total de las multas acumuladas ha sido de 24.448,53 euros y, en palabras de Lara Ayala, teniente de alcalde de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Ibi, “tanto la Policía Local de Ibi como la concejalía de Bienestar del Ayuntamiento estamos atentos a cualquier tipo de incidencia que se produzca en torno a los animales y el comportamiento de sus dueños, queremos trasladar a la ciudadanía que se están tomando medidas e interponiendo sanciones a quienes infringen la ordenanza, para garantizar bienestar animal”.

Concienciación ciudadana

Durante el pasado año, la concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Ibi realizó diferentes acciones orientadas a la concienciación ciudadana con el cuidado de los animales, al desarrollo de colonias felinas y la firma de un convenio con la Protectora de Animales en el que se suma una cuantía económica tres veces mayor de la que se contaba.

En el mes de junio tuvo lugar la charla de Bienestar Animal “Convivencia responsable. Derechos y obligaciones”, en los jardines del Centre Cultural Salvador Miró, que contó con la asistencia de una abogada especializada en derecho de los animales, con responsables de la asociación Peludeando de Ibi y la Sociedad Protectora de Animales de Ibi, con una fedataria de la ILP “NoEsMiCultura" y con la teniente de alcalde de Bienestar Animal, Lara Ayala.

Colonias felinas

Durante todo el pasado año se estuvo desarrollando el proyecto de Colonias Felinas en la localidad, "que han pasado de ser 47 descontroladas a 11 colonias totalmente controladas por una red de personas voluntarias y en colaboración con la Protectora de Animales", han explicado desde el Consistorio. A la vez, se instalaron las 24 casas de las colonias felinas en diferentes zonas del casco urbano, ubicadas de forma estratégica por los diferentes barrios.

La firma del convenio anual, en julio de 2024, entre la Protectora de Animales de Ibi y el Ayuntamiento de Ibi, prorrogable a 4 años, incluye una subvención de 56.000 euros más 18.000 euros de un contrato menor. En este convenio se contempla la recogida, custodia y bienestar del animal con actuaciones como la recepción y atención de avisos, recogida, captura y traslado de animales en el término municipal, así como en zonas o domicilios privados que se requieran, también en colaboración con la Policía Local. Servicio disponible de lunes a viernes, de 8:00 h a 20:00 h y sábados, domingos y festivos, de 6:00 h a 14:00 h.

Entre otras muchas más cuestiones, quedó acordado, además, que la Protectora de Animales de Ibi debe implantar un sistema de adopción online, fomentar y gestionar las adopciones, así como desarrollar programas de voluntariado relacionados con el bienestar y la protección de los animales.