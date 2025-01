El PSOE defiende su actuación en la investigación de los sobrecostes del Teatro Calderón de Alcoy

El PSOE ha salido este viernes al paso de las críticas del PP por el archivo de la causa por los sobrecostes del Teatro Calderón, arremetiendo contra la gestión de los populares cuando gobernaron hasta 2011 y recordando las otras victorias judiciales que ha tenido el Consistorio por acciones legales contra proyectos adjudicados por el PP, y la alargada sombra de Ortiz en la ciudad.

Tras conocerse la retirada de la Fiscalía del proceso, lo que ha llevado también a renunciar al Ayuntamiento y Guanyar por el riesgo de tener que hacer frente en el juicio a costas por valor de más de 300.000 euros en caso de perder, el PP cargó el jueves contra el gobierno municipal de Toni Francés, defendiendo la gestión de los populares y que queda demostrado que no hubo irregularidades en la reforma del Teatro Calderón en 2007. Una obra por la que el Ayuntamiento reclamaba 1,2 millones a la constructora Ortiz e Hijos.

Así, el alcalde Toni Francés y la edil de Administración Local, Lorena Zamorano, han intervenido este viernes en una rueda de prensa para responder al PP. Zamorano ha recordado que el proceso viene de 2015, cuando ella interpuso una denuncia a título particular, reclamando la existencia de unas irregularidades que habían detectado y para la que se había llevado a cabo un proceso contencioso para anular las certificaciones "que no pudo acabar como tocaba" porque ya había prescrito.

El Teatro Calderón, en una imagen de archivo / Juani Ruz

Por ello "intentamos abrir la vía penal porque entendíamos que en esas certificaciones había irregularidades. Una pericial las cifraba en 2 millones de euros". Así, la denuncia fue ante Fiscalía, para que fuera esta la que en todo caso elevara denuncia si había contenido para ello. "Y al prosperar con la fiscalía, que tenía una pericial, se inició la causa, me retiré y se personó el Ayuntamiento, y también Guanyar".

Recurso a la Audiencia Provincial

Zamorano ha recordado que "durante este procedimiento ha habido cosas a destacar: Se intentó hasta cinco veces que se hiciera una pericial judicial, pero renunciaban los peritos, hasta el punto de que tras la cuarta renuncia, la Fiscalía, dado que afirmaba no se podía ejecutar la pericial por estas renuncias, pedía archivar, lo que recurrimos ante la Audiencia Provincial y nos dieron la razón, y el juzgado por fin hizo la pericial, que venía a dar la razón a las dos periciales previas", cifrando en un millón de euros la cantidad abonada de forma irregular sobre costes que no estaban justificados.

"Una vez está esto, hay que pasar a juicio oral o archivar, y a la hora de esto, la Fiscalía pide el archivo" porque entiende que no hay indicios, algo que no comprende el Ayuntamiento y causa una gran sorpresa. "El estupor fue notable, porque con dos periciales consideraba que sí que había que iniciar el proceso", pero con la tercera, que apuntalaba a las dos primeras, pide archivar.

Entonces, "la defensa letrada nos traslada que ante esta renuncia de la Fiscalía y Guanyar, hay riesgo de tener que asumir las costas", que van a función de cantidad demandada en caso de perder, y "se hacía complicado seguir en esa defensa", teniendo en cuenta la posibilidad de "malgastar" dinero público y que las posibilidades eran elevadas de perder.

Ni dimisión ni cese

Eso sí, Zamorano, para la que el PP ha pedido su dimisión o cese, ha destacado que "entiendo que no tengo que dimitir por hacer mi trabajo, que es querer encontrar al responsable de que este ayuntamiento pagará como mínimo más de un millón de euros sin que estuviera justificado".

Y ha destacado que "hay una diferencia notable entre la gestión del PP y la nuestra. Nosotros hemos ido al juzgado por 30.000 euros frente a un contratista que hemos ganado, y el PP en unas certificaciones de dos millones de euros que aparecen en el Ayuntamiento dos años después de recepcionar la obra e inaugurar el Calderón, no las cuestiona y las paga. Hay dos formas de gestionar. Tenemos la conciencia muy tranquila porque hemos hecho lo que tocaba".

La sombra de Ortiz

De cualquier forma, ha agregado que "hay otras instancias que están pendientes, y valoraremos la posibilidad de continuar. El indicio está y los antecedentes también están. Todo en lo que ha estado por medio Ortiz en esta ciudad ha salido mal: tenemos el Bulevar, la Rosaleda... e inicios para pensar mal siempre ha habido".

Por su parte el alcalde Toni Francés ha empezado su intervención dejando claro que "no voy a cesar a Lorena Zamorano y no voy a dimitir como alcalde, que son las dos cuestiones que planteaba sorprendentemente Carlos Pastor en su rueda de prensa".

La gestión del PP

Así, el primer edil ha manifestado que le ha "sorprendido" la rueda de prensa del PP, destacando que "no le conviene al PP actual hablar de lo que ha sido la gestión del PP en la ciudad de Alcoy. Al señor Carlos Pastor le cuesta porque formó parte de ese gobierno, era una pieza importante dentro del gobierno asesorando al señor Nando Pastor en todos los temas de urbanismo, pero de verdad quieren que volvamos a explicar lo que pasó durante 11 años de gobierno popular".

El portavoz del PP, Carlos Pastor, durante la rueda de prensa para valorar el final del proceso judicial del Teatro Calderón / INFORMACIÓN

Así, Francés ha recordado "como se priorizaron los intereses de unos pocos por delante de los intereses de la ciudad, como había un empresario que campaba a sus anchas en la ciudad, que según el propio Ortiz ha declarado ante un juez que financiaba ilegalmente al PP de la Comunidad Valenciana. No tenemos ningún problema en recordar las consecuencias de 11 años de gobierno del PP".

El alcalde ha resaltado que "estoy muy orgulloso de la gestión de Lorena Zamorano y de mi gobierno desde que en 2011 obtuvimos la confianza. Podemos hacer las cosas mejor, todo es mejorable, pero todas las decisiones que ha tomado nuestro gobierno han sido teniendo en cuenta lo que era mejor para Alcoy. No hemos tenido otro objetivo que no fuera trabajar por el bien de la ciudad. Eso no lo podemos decir todos. Eso se ha demostrado que en Alcoy no siempre ha sido así, no ha sido así cuando gobernaba el PP".

El primer edil ha recordado que "cuando entramos tratamos de deshacer los desmanes urbanísticos del PP, como Serelles". Y se ha preguntado si Pastor "está orgulloso de lo que se hizo en Serelles, en el Teatro Calderón, en la Rosaleda, el McDonals, el Bulevar... y si volvería hacer todo eso. Que diga si ese es el modelo que ofrece para la ciudad de Alcoy, que reconozca que no se hicieron las cosas bien".

El último "regalo" a Ortiz

Francés ha destacado que "meses antes de las elecciones de 2011, el PP otorgó su último regalo a Ortiz, la construcción del Bulevar, por 27 millones, en una adjudicación con informes en contra de los técnicos municipales, pero tenían que hacerlo y asegurarlo antes de las elecciones. Y nosotros paramos el proyecto y demostramos en el juzgado que no se había hecho correctamente esa licitación, y condena a Ortiz a pagar al Ayuntamiento 550.000 euros. Y cuando llegamos reclamamos la obra ilegal de la Rosaleda, y vamos al juzgado, y condena a Ortiz a pagar 275.000 euros al Ayuntamiento, porque cuando gobierna el PP a algunos les va muy bien, y cuando gobierna el PSOE le va muy bien a la ciudad y consigue recuperar en el juzgado lo que nunca se tenía que haber pagado y conseguimos parar proyectos perjudiciales para la ciudad de Alcoy".

Y ha apuntado que "con el teatro pasó lo mismo, detectando, según informes técnicos y periciales, un sobrecoste de 1,2 millones, y la nuestra responsabilidad y obligación era defenderlo hasta las últimas consecuencias, ir a los tribunales, ir por la vía penal para exigir responsabilidades... Es cierto que no ha llegado donde creíamos que teníamos que llegar, que era que a condenar a Ortiz que nos devolviera ese dinero. No lo hemos conseguido, pero volveríamos a hacerlo, defender a esta ciudad y reclamar aquello que pensamos se ha hecho mal".

Costes para el Ayuntamiento

Sobre los costes judiciales de este caso ha generado al Ayuntamiento y por los que el PP ha anunciado que preguntará en el pleno, Francés ha asegurado que "este procedimiento no ha tenido costes para el Ayuntamiento, porque tenemos un contrato con un despacho de abogados con una cuota fija en la defensa jurídica, del Ayuntamiento. Si hacemos un balance, gracias a defender los intereses de Alcoy, hemos recuperado cerca de 800.000 euros, 275.000 de la Rosaleda, 550.000 del Bulevar, y en este caso en el teatro Calderón no lo hemos conseguido recuperar, pero tampoco ha supuesto un gasto".

