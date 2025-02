Los padres de un joven gran dependiente urgen al Consell su ingreso en un centro especializado

Sergi Sempere Tudela, de 20 años, vecino de Alcoy, sufre síndrome de Ondine, un trastorno respiratorio congénito que puede resultar fatal y que solo afecta a unas 40 personas en España. Además de ser portador de traqueotomía, padece autismo, retraso mental profundo y requiere ser conectado a un respirador porque, cuando duerme, podría sufrir un paro cardiorrespiratorio al no respirar de forma autónoma, explican sus padres Beatriu Tudela y Sergio Sempere.

El nombre del síndrome proviene del mito europeo en el que se dice que la ninfa “Ondine” maldijo a su amante infiel para que, si se quedaba dormido, se “olvidara” de respirar y muriera. Finalmente, se quedó dormido de puro agotamiento y su respiración se detuvo.

El joven cada vez ingresa con más frecuencia en el hospital «por sus múltiples neumonías e infecciones respiratorias». Tiene discapacidad del 80 %, es gran dependiente con el grado 3, sufre retraso madurativo y psicomotor, «con gran deterioro, a todos los niveles, en estado avanzado así como discapacidad múltiple por enfermedad del sistema nervioso central».

El joven está escolarizado en un centro de educación especial de Ibi, pero por su discapacidad intelectual profunda y grandes limitaciones ha estado recibiendo más atención asistencial que docente, añaden los progenitores, que consideran que ningún centro educativo puede dar respuesta a sus necesidades actuales pues sus alteraciones conductuales «se han agudizado muchísimo. Su vuelta al entorno escolar resulta inviable».

Cambio de recurso

En verano la familia solicitó un cambio de recurso a la Conselleria de Servicios Sociales. Aseguran que «los servicios de base del Ayuntamiento de Alcoy ya han remitido a la administración autonómica los pertinentes informes aconsejando su ingreso en un centro residencial con carácter de urgencia pero no se ha resuelto dicha petición ni nos ha facilitado ningún centro donde Sergi pueda contar con los recursos personales y materiales suficientes para su adecuada atención». Consultada la Conselleria de Servicios Sociales sobre este caso y la falta de centros específicos, este diario no ha obtenido una respuesta.

La madre es consciente de que hay pocos recursos para casos complejos de jóvenes con discapacidad, y las plazas disponibles son para personas mayores. «No existen centros de referencia adecuados para ellos. La traqueotomía, la ventilación mecánica esencial durante el sueño y las infecciones respiratorias requieren de una atención personalizada las 24 horas y no se conocen centros específicos para que sean atendidos en condiciones dignas. Aunque las familias luchamos para que se investigue la enfermedad y se analicen terapias o medicamentos que amplíen sus expectativas de vida, por el momento no es posible".

Crisis convulsivas

El joven sufre crisis epilépticas convulsivas, acompañadas de pérdida total o parcial de la conciencia, por lo que necesita tratamiento farmacológico. "Requiere control continuo de la traqueotomía, como succionar mucosidades y revisar la cánula o los filtros. A menudo, ha de ingresar en el hospital, cada vez con mayor frecuencia".

En estos momentos, además de cuidar de su extensa patología y controlar los efectos del síndrome, "hemos de vigilar su agresividad. Desde hace meses muestra una mayor inquietud y los golpes, tirones de pelo, arañazos o pellizcos son una constante. Garantizar su seguridad nos es cada vez más difícil, se autolesiona continuamente y agrede a las personas de su entorno».

Medicación psiquiátrica

Hace unos días "su nivel de agresividad aumentó de manera considerable, por lo que se requirió su ingreso en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, con tratamiento psiquiátrico ya que a nivel neurológico ninguno le hace ya efecto y con medidas de contención para evitar agresiones mayores. El pasado lunes, 27 de enero, recibió el alta hospitalaria y de nuevo estamos en casa, donde vivimos con gran desesperación su día a día (el viernes 31 tuvo que ser de nuevo ingresado). Sergi pasa las 24 horas del día alternando agresividad con malestar. La medicación psiquiátrica ayuda, en algunos momentos, pero no es la solución. No es todo lo efectiva que se desearía, pero por sus complicaciones respiratorias los médicos no aconsejan administrar otros sedantes o psicofármacos más agresivos. El peligro es que Sergi podría no despertar".

Cuidados todo el día

Los padres piden ayuda para que esté atendido como merece. «Es evidente que Sergi necesita varias personas que cuiden de él todo el día. A las complicaciones de vida derivadas de tener que estar conectado al respirador cuando duerme, que puede ser en cualquier momento, hay que sumar la conducta agresiva. En estos momentos, contamos con un recurso de asistencia personal conocido como P.A.T.I. (persona profesional de asistencia terapéutica infantil). Nuestro hijo fue uno de los primeros dependientes en recibirlo en la Comunidad. Desde los 16 años y hasta ahora ha sido de gran ayuda en el contexto familiar y escolar, pero ahora mismo resulta insuficiente para atenderlo. En los últimos meses ha cambiado hasta en tres ocasiones de asistente, muestra de que necesita otro tipo de servicio asistencial».

Los padres consideran que de no contar en breve con una plaza en un centro adaptado a sus características especiales «está en riesgo su vida. Sergi solo tiene 20 años y no vamos a dejar que caiga en el olvido, ni vamos a tirar la toalla, por enorme que sea el agotamiento y el estrés que padecemos».

Situación complicada

"Aunque sus padres hemos hecho todo lo posible por mantener a Sergi en el hogar familiar, nuestra situación es extremadamente complicada. Necesita de nuestra ayuda continua para realizar todas sus actividades básicas y cubrir sus necesidades vitales. No tenemos momentos de descanso, padecemos alteración continua del sueño y vivimos en una alerta constante para mantener a Sergi con vida", prosiguen explicando en una carta dirigida a este diario los progenitores.

Los padres abundan en que "es imposible trabajar su autonomía personal o seguir rutinas diarias. Sergi necesita supervisión y ayuda constante y permanente las 24 horas del día. No tiene control de esfínteres, y necesita asistencia total para vestirse o cuidar su higiene personal. No puede alimentarse de manera autónoma y prácticamente ya no ingiere sólidos, por peligro de atragantamiento", explican.

El joven necesita ayuda de un adulto para desplazarse, puesto que pierde el equilibrio con facilidad y ya requiere de silla de ruedas para desplazarlo "porque, a menudo, por su conducta disruptiva, se niega a caminar o se tira al suelo. Además, no se comunica, no emite sonidos ni palabras, apenas gesticula, no es capaz de expresar su malestar y es imposible saber el grado de dolor que padece o si está bien".