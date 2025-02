La decisión de Alcoy sobre las plantas solares, la recogida de residuos y el hospital

El pleno de Alcoy ha dado luz verde este viernes a la segunda prórroga forzosa del contrato de recogida de basura y limpieza viaria, así como al aumento de edificabilidad del Hospital Virgen de los Lirios que da vía libre urbanística a su ampliación. En cambio, no ha salido adelante la moción de Compromís para reclamar a la Generalitat cambios legislativos para dar mayor autonomía a los ayuntamientos para que puedan frenar plantas solares como la que se tramita entre los parques de Mariola y Font Roja, al votar en contra PP y Vox, y abstenerse el PSOE.

Así, la sesión plenaria ha aprobado prorrogar el contrato con FCC hasta que se adjudique, formalice y entre en vigor el nuevo servicio, como máximo hasta el 30 de noviembre de 2025. El Consistorio trabaja actualmente en el pliego del nuevo servicio para su salida a concurso.

A este respecto, el portavoz del PP, Carlos Pastor, ha explicado que “ya se nos dijo hace unos meses que era la última prórroga, que se iba a arreglar, pero no se ha hecho nada”, alertando que esto hace que cada mes se pague entre 60.000 y 70.000 euros adicionales a lo estipulado en el contrato por este retraso. Así, ha manifestado sus dudas por que en noviembre esté listo en nuevo servicio, agregando que respaldan la prórroga porque es un servicio básico y Alcoy no puede quedarse sin contrato, pero es “una tomadura de pelo”.

Imágenes del pleno de Alcoy

Por su parte la concejal de Transición Ecológica, Teresa Sanjuán (PSOE), ha respondido que “las cosas que nos gustaría que fuera de hoy para mañana, no lo son, y lo sabemos en todos los contratos. Las cosas como son tan complicadas, tardan un poco más en el tiempo, pero queremos hacerlas bien”. Y sobre el encarecimiento del servicio, ha recordado que “el contrato se ha acabado, y hay una revalorización, en los precios de las nóminas de los trabajadores, el gasoil... todo se ha incrementado respecto a lo que se firmó. Realmente no se está gastando más dinero. Si quiere un servicio, se tiene que pagar”.

Así, la propuesta ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno de PSOE y Compromís, y del PP, y la abstención de Guanyar y Vox.

Hospital de Alcoy

En cuanto al aumento del 40 % de la edificabilidad del Hospital de Alcoy, se ha aprobado por unanimidad, de forma que la Generalitat ya no tiene ningún obstáculo urbanístico para llevar a cabo la ampliación, valorada en 82 millones de euros.

Granjas fotovoltaicas

En cuanto a la moción de Compromís para pedir a la Generalitat la modificación de dos leyes aprobadas por el Botànic y de la Ley de Simplificación Administrativa del actual Consell, sobre las plantas solares, no ha salido adelante por la abstención del PSOE, votando en contra el PP y Vox y quedándose solos Compromís y Guanyar. Se trata de una de las medidas anunciadas por la formación valencianista pra tratar de frenar el complejo fotovoltaico que se proyecta en Polop Alp, y que ya tiene el visto bueno ambiental de la Generalitat.

La propuesta pedía la derogación de varios artículos del Decreto Ley 14/2020, que considera que el suelo no urbanizable protegido de los municipios es compatible con instalaciones fotovoltaicas. También el Decreto Ley 1/2022 en todos sus apartados que impiden en los ayuntamientos poder decidir sobre el tipo de proyectos de energías renovables que se pueden instalar al suelo no urbanizable. Y la derogación otros artículos 122 de la Ley 6/2024 de 5 de diciembre de la Generalitat, de Simplificación Administrativa, que limita la autonomía municipal a la hora de decidir sobre la ordenación del territorio para la instalación de plantas solares, entre otras cosas.

Enmiendas

Además, Compromís aceptaba una de las dos enmiendas de Guanyar, referida a pedir a la Generalitat que realice "una planificación a nivel de país en base a criterios de demanda de energía y garantizando las mejores ubicaciones, todo priorizando cubiertas y espacios industriales ya existentes, con tal de asegurar una distribución, respetuoso con el medio ambiente y coherente con las características geográficas de la zona".

Pero Compromís ha rechazado una segunda enmienda que pedía estudiar introducir en el ordenamiento urbanístico municipal la posibilidad de denegar instalaciones industriales en zonas que no constan como industriales en el PGOU, ya que es algo que han intentado otros municipios sin éxito. Esta decisión ha llevado a la edil de Guanyar, Mari Carmen Paredes, ha lamentado que no se aceptara esta enmienda pese a haberlo hablado con Compromís el día anterior, calificándolo de “desleal”, mientras que la formación valencianista ha respondido que dejaron claro que tenían dudas desde el principio sobre este segundo punto.

Preocupación

De cualquier forma, desde Guanyar, una de las formaciones más críticas con el proyecto de Polop Alt, han mostrado su respaldo a la moción para que los ayuntamientos tengan mayor autonomía a la hora de decidir dónde se ubican las plantas solares, compartiendo su preocupación por este tipo de complejos y su instalación indiscriminada en el territorio.

"Unos pésimos legisladores"

Desde Vox su concejal María Teresa Peidro ha afeado “que ahora Compromís quiera cambiar leyes” que impulsó el propio Botànic, para impedir la tramitación de huertos fotovoltaicos en suelo no urbanizable. “Son unos pésimos legisladores y no les importó nada mientras gobernaban. Sin embargo, ahora que es Alcoy la ciudad afectada, pretende que la oposición colabore en su campaña publicitaria de buenismo”, ha manifestado.

"Fuegos de artificio"

Por su parte el portavoz del PP, Carlos Pastor, también ha recordado que dos de las leyes que propone la moción cambiar a la Generalitat fueron aprobadas por PSOE, Compromís y Guanyar. “Fueron ustedes los que abrieron la puerta a instalar plantas fotovoltaicas en nuestro territorio”, lamentando que “ahora nos ha tocado el pato en nuestro término municipal”. Y ha añadido que la moción son “fuegos de artificio y disparos al aire”, porque “la moción no se va a poder llevar a cabo”.

Así, Pastor ha advertido que “esta moción es disparar con balas de fogueo, es una moción para disimular las culpas o remordimientos que algunos de ustedes sienten”, agregando que “no nos gusta la ubicación del proyecto porque no va a beneficiar en nada a la ciudad de Alcoy”.

"Destrucción masiva"

Por su parte la edil de Compromís, Elisa Guillem, ha alertado que “estamos hablando de la lucha contra la venta masiva de nuestro territorio. Se están aprobando en la Comunidad Valenciana una medida de 3-4 plantas solares al día. Hemos pasado del hormigón y el asfalto en nuestras costas a campos metálicos en el interior, vendiendo nuestros campos a grandes corporaciones”, recordando que “es energía privada”. Así ha apuntado que “no es Ley de Simplificación sino de destrucción masiva”

Compromís ha reconocido que la normativa del Botànic tiene aspectos de mejora, y lo que ha hecho el PP con estas modificaciones es empeorarlo todo, desmantelar la autonomía municipal y poner la alfombra roja para el oligopolio energético”.

Y ha añadido que la segunda enmienda no podemos aceptarla, porque otros ayuntamientos ya lo han intentado y no han podido por esa ley de simplificación.

Defensa del Botànic

Por su parte el PSOE en el pleno se ha mostrado a favor de modificar la Ley de Simplificación Administrativa aprobada por PP y Vox, pero no de las leyes del Botànic. Y después en un comunicado ha explicado que “compartimos las preocupaciones sobre la falta de planificación territorial y de evaluaciones ambientales suficientes que podrían derivarse de una aplicación inadecuada de la normativa actual. De hecho, el PSPV-PSOE ha expresado reiteradamente su rechazo a la aprobación de la conocida como Ley Simplifica impulsada por el gobierno de Mazón, puesto que esta, bajo la excusa de simplificar la administración, genera graves dudas legales y urbanísticas que podrían perjudicar nuestro territorio a largo plazo”.

Pero “consideramos que derogar la normativa anterior impulsada por la Generalitat Valenciana durante el gobierno del Botànic no es la mejor solución. Estos decretos fueron elaborados con el fin de garantizar una regulación global y equitativa en materia urbanística, evitando desigualdades entre municipios y asegurando una gestión más coherente de las energías renovables. No compartimos la visión que estas leyes sean contrarias al municipalismo, sino que creemos que pretendían ofrecer una perspectiva más integradora y evitar posibles irregularidades en las decisiones locales”.

Serelles, Font Roja, Xirillent...

Así, el portavoz del PSOE, Jordi Martínez, ha recordado que “hay una administración autonómica que regula. Si no la hubiera,, probablemente se habría hecho Serelles, el hotel de la Font Roja, Xirillent… Han sido las administraciones autonómicas, los técnicos competentes, lo que ponen los impedimentos. Hoy queremos la autonomía local, pero pensemos que dentro de 10, 20 o 30 años el gobierno local puede ser de otro color, habrá proyectos que si no hay una administración autonómica que los impida con argumentos fundamentados, podrían ir adelante”

Así, en cuanto al proyecto de instalación fotovoltaica a la partida de Polop Alt, “reiteramos que el PSPV-PSOE de Alcoy no está favoreciendo esta planta fotovoltaica. Siempre hemos defendido que cualquier proyecto de estas características tiene que respetar los informes técnicos, que son imparciales y fundamentados, y que no dependen de decisiones políticas. Y en este caso se le ha trasladado a la conselleria todas las cuestiones e impacto que tiene este proyecto para que se valoren todas las variables ambientales para aprobarlo o no”.

“Por todas estas razones, el PSPV-PSOE de Alcoy ha optado para abstenerse en la votación de los puntos de acuerdo de la moción. Esta posición refleja nuestra voluntad de defender el interés general, manteniendo un equilibrio entre la necesidad de regular adecuadamente las energías renovables y el respecto a la sostenibilidad de nuestro entorno”.

Futuro energético

«Los socialistas creamos en que las energías renovables son nuestro futuro energético, pero en este pleno no compartimos la derogación de la ley anterior que regula en todos los municipios por igual a la instalación de plantas fotovoltaicas. Estamos totalmente de acuerdo en que la Ley Simplifica de Mazón llevará consecuencias negativas, pero la solución no puede ser una ley que dependa de cada ayuntamiento, sino por la ley que impulsó el gobierno del Botànic en la cual se igualaba y se regulaba a todos los ayuntamientos por igual».

Informes desfavorables

Respecto a la planta de Polop el portavoz afirmado que «como hemos defendido siempre en cualquier proyecto, tiene que haber informes técnicos que lo avalan y en este caso si la planta fotovoltaica obtiene informes desfavorables no la apoyaremos. Esto no quiere decir que estemos favoreciendo la instalación de la planta, sino que desde el Ayuntamiento hemos aportado toda la documentación y cuestiones que se tienen que tener en cuenta por parte de los técnicos competentes y que estos no dependen de decisiones políticas para estudiar esta viabilidad». Y el PSOE ha destacado que “hasta ahora los informes que desde el Ayuntamiento se han trasladado a conselleria son negativos”.

