Este es el equipo de Pau Bernabeu para su reelección al frente del Campus de Alcoy

Pau Bernabeu opta a la reelección de la dirección del Campus de Alcoy de la UPV con un equipo experimentado pero renovado al 50% y con el lema ‘Avant Campus’. Las elecciones tendrán lugar el próximo miércoles, y también ha presentado su candidatura Josefa Mula, catedrática de Organización de Empresas de la UPV.

Bernabeu presenta un "programa basado en la consecución para Alcoy de nuevos títulos y másteres, como el grado en Inteligencia Artificial o el doble grado en textil y química", ha explicado este lunes. En cuanto a las infraestructuras, el equipo de Pau Bernabeu ha "conseguido el compromiso de la corporación municipal en pleno de respaldar con fondos europeos el proyecto ‘Complejo Ceres’, que permitirá urbanizar la ladera de La Beniata con edificios, zonas verdes y deportivas".

Bernabeu define a equipo como un "grupo de personas unidas, perseverante en la búsqueda de soluciones y recursos; implicado en la gestión y en las personas que conforman la comunidad universitaria, con experiencia acumulada en gestión y defensor".

Integrantes y cargo previsto

Pau Bernabeu. Director. Es profesor titular de universidad desde el año 2008, doctor Ingeniero de Telecomunicaciones desde 2002. Ingeniero de Telecomunicaciones desde 1992. Docente desde 1993 en Alcoy, como titular de Escuela Universitaria. Puso en marcha del título de Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones (especialidad Telemática), primer título no perteneciente a la rama técnica Industrial que se impartía en Alcoy, abriendo así las puertas a la creación de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, en 1994. Ha sido el director del Campus en los últimos cuatro años.

El actual director Pau Bernabeu, que opta a la reelección / INFORMACIÓN

Natalia Utrera. Secretaria del campus. Es profesora titular en el Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la UPV. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alicante y en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. También posee un doctorado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Además, tiene un Máster en Derecho, especializado en Filosofía del Derecho, por la misma universidad. Es autora de 32 artículos en revistas internacionales indexadas en JCR y Scopus, además de seis capítulos de libros publicados por editoriales de prestigio. Ha participado en 28 proyectos de investigación a nivel europeo, nacional y autonómico, y ha realizado cuatro estancias de investigación internacionales.

Miguel Jorge Reig. Jefe de Estudios. Es profesor titular del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales desde 1995, impartiendo docencia en diversas titulaciones dentro del área de la Ingeniería de los Procesos de Fabricación. Es Doctor Ingeniero Industrial por la UPV y desarrolla su labor investigadora en el Instituto de Tecnología de Materiales, trabajando en la actualidad en colaboración con el Servicio de Traumatología del Hospital de Sant Joan y del Hospital Dr. Peset (València) en el estudio y modelización 3D de prótesis y guías de intervención quirúrgica personalizadas.

Antonio Arques. Subdirector de Alumnado e Internacionalización del Campus (subdirector primero). Es catedrático de Universidad en el Departamento de Ingeniería Textil y Papelera de la UPV, donde ha sido profesor desde 1998. Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Alicante y Doctor por la UPV, su actividad docente se centra en áreas como Química, Análisis Instrumental y Fotoquímica, en los grados de Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica y el Máster en Ingeniería Textil. Ha impartido además cursos monográficos en universidades de Argentina, Bolivia e Italia. A lo largo de su carrera ha supervisado más de 120 trabajos finales de Grado y Máster y ha dirigido 12 tesis doctorales, todas con la máxima calificación. En el ámbito investigador, es miembro del Grupo de Procesos de Oxidación Avanzada de la UPV, fundado en 2000. Ha participado en 40 proyectos de investigación financiados por la Unión Europea, el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y la UPV. La internacionalización ha sido un objetivo clave en su carrera, realizando estancias de investigación en centros de renombre.

Francisca Sempere. Subdirectora de Calidad, Innovación Docente y Ordenación Académica. Es doctora Ingeniera Industrial por la UPV y Catedrática de Universidad en el Departamento de Organización de Empresas. Con formación en Ingeniería Industrial, Especialidad Organización Industrial y en Ingeniería Técnica Industrial: especialidad textil por la UPV y con un Bachelor of Science en Environmental Science and Technology por la Middlesex University de Londres. Con 28 años como docente, ha impartido docencia en 21 asignaturas y 16 titulaciones distintas. Ha sido creadora y coordinadora del Equipo de Innovación y Calidad Educativa (EICE): Grupo de aprendizaje activo basado en la emoción (GAAE). Ha recibido distintos premios relacionados con la innovación educativa: Primer Premio de Docencia Inversa concedido por la Universitat Politècnica de València en el año 2017 y Premio Buenas Prácticas” en el año 2022. Es directora del grupo de investigación Clúster Innovación de la UPV.

Pau Miró. Subdirector de Empleo, Emprendimiento y Acción Social. Es profesor titular en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad de la UPV, donde comenzó su carrera en 2001 y se incorporó al Campus de Alcoy en 2005. Su especialidad docente abarca estadística multivariante y análisis de datos, impartiendo clases en diversos grados y másteres. Desde 2005, ha sido responsable de la asignatura de Cooperación al Desarrollo, primero como libre elección y luego como optativa en los grados de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Diseño. Su formación en este ámbito se vio enriquecida por su participación en el Grupo de Educación en Valores en las Ingenierías (GREVOL) en el Campus de Vera, lo que le permitió profundizar en la enseñanza de estos temas. Además, ha participado como docente y cooperante en proyectos de cooperación internacional en países como Mozambique y El Salvador, contribuyendo a su formación y experiencia en el ámbito del desarrollo y la cooperación.

José Manuel Díez. Subdirector de Infraestructuras y Deporte. Es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), donde ha impartido docencia desde 1993 en el Campus de Alcoy. Su área de especialización abarca temas clave en ingeniería eléctrica, incluyendo la automatización y visualización de procesos industriales, instalaciones eléctricas en baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas domóticos para la gestión de edificios. Es catedrático de escuela universitaria por la UPV, y su labor de investigación se centra en el análisis de perturbaciones y potencias ineficientes en las redes eléctricas, así como en el diseño de equipos de compensación para mejorar la calidad de los suministros de energía eléctrica. Desde el 1 de enero de 2021, ocupa el cargo de Subdirector de Infraestructuras y Fomento del Campus de Alcoy.

Javier Silvestre. Subdirector de Investigación, I+D+i y Cátedras de Empresa. Es Profesor en el Departamento de Arquitectura de Computadores de la UPV desde el año 2000, donde imparte asignaturas relacionadas con la arquitectura de computadores, redes y visión por computador. Su investigación se ha centrado en aspectos como las redes multimedia, la visión por computador, las redes industriales y las redes de sensores. Miembro activo de la Industrial Electronic Society del IEEE, Javier Silvestre forma parte de los subcomités FA10, enfocado en «Computer Vision and Human-Machine Interaction in Industrial and Factory Automation», y FA4, centrado en «Wireless Sensor Networks and Cyber-Physical Systems in Industrial and Factory Automation». Javier es un referente en el campo de la arquitectura de computadores y las redes industriales

Lucía Agud. Subdirectora de Títulos Propios y Formación Permanente. Es profesora del Departamento de Matemática Aplicada en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) desde 2001. Su carrera académica comenzó en la Universidad de Zaragoza. Es Doctora en Matemáticas por la Universidad de Zaragoza, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura «García de Galdeano». Su investigación se ha centrado en temas como la Teoría de la Señal, Wavelets y el Análisis Multirresolución, campos que marcaron el enfoque de su tesis doctoral. des. Posteriormente, su trabajo investigativo evolucionó hacia el Análisis Funcional, colaborando y siendo partícipe de proyectos de investigación con un equipo de compañeros de su departamento de la UPV; trabaja en la modelización matemática de problemas de ingeniería química en colaboración con compañeros de ingeniería química y matemáticas del campus de Alcoy. Además, en la actualidad compagina su investigación con la programación en Python y optimización, colaborando con otros grupos de investigación del campus. Es autora de varios libros docentes así como de una gran cantidad de objetos de aprendizaje públicos ubicados en Riunet y en el canal YouTube de la UPV.

Patricia Carracedo. Subdirectora de Comunicación, Transformación Digital, Campus Virtual. Es profesora permanente en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad de la UPV, donde desde 2014 imparte clases de estadística y econometría. Doctora en Estadística e Investigación Operativa por la UPV, sus áreas de investigación se centran en técnicas de selección de variables y en modelos de machine learning aplicados a diversos campos, incluyendo el sector actuarial, las Smart Cities y el ámbito médico. Ha publicado 24 trabajos, de los cuales 15 están indexados en WoS y 9 en Scopus. Actualmente, dirige dos tesis doctorales. En el ámbito académico, fue directora del grado de Administración y Dirección de Empresas y Economía en la Universidad Internacional de Valencia durante 5 años, donde también obtuvo una acreditación favorable para el primer título. Además de su perfil docente e investigador, Patricia Carracedo cuenta con una sólida experiencia en el sector bancario.

Isaac Montava. Subdirector de Cultura, Normalización Lingüística y Colegio Mayor. Es profesor en el Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la EPSA. Licenciado en Arquitectura en 2006, cuenta con una amplia experiencia en la redacción y ejecución de proyectos de Arquitectura, destacando su participación en el equipo ganador del proyecto para el Parque Tecnológico-Cultural de Rodes en Alcoy. En 2008, inició su carrera docente en la Universidad de Alicante, impartiendo asignaturas relacionadas con estructuras en el grado de Arquitectura. En 2015, se incorporó a la EPSA, donde enseña materias de estructuras y acústica, y en 2023 logró una plaza como profesor permanente laboral en dicha institución. Sus investigaciones se centran en el campo de la acústica arquitectónica, las vibraciones y la caracterización mecánica, térmica y acústica de nuevos materiales. Desde 2021, Isaac Montava ha sido designado por el rector para dirigir el Museo Campus de Alcoy.

Beatriz Eixerés. Responsable del Área de Generación Espontánea. Es profesora del departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la UPV desde el año 2001, y ha impartido docencia amplia y variada dentro del área de la Ingeniería Mecánica, fundamentalmente en las titulaciones de grado en Ingeniería Mecánica y grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, así como en el Máster Universitario en Ingeniería, Procesamiento y Caracterización de Materiales. Es Ingeniera de Materiales por la Universitat Politècnica de València. Se encuentra desarrollando la tesis doctoral en el Programa de Doctorado en Ingeniería y Producción Industrial. Es Especialista en diseño mecánico y en simulación y cálculo por elementos finitos. Durante los últimos cuatro años ha desempeñado la subdirección de alumnado y ha gestionado Generación Espontánea en el equipo de Pau Bernabéu.

Josep Maria Gadea. Director del Museo del Campus de Alcoy. Es profesor titular en el Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras. Se incorporó a la Escuela en 1983, donde ha impartido docencia en diversas disciplinas, tanto en el área de Ingeniería Mecánica y Materiales como en el ámbito de la Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras. En cuanto a su trayectoria investigadora, se ha especializado en el campo de la acústica arquitectónica, las vibraciones y la caracterización de nuevos materiales para aplicaciones acústicas. Su formación académica incluye un Doctorado por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). A lo largo de su carrera, ha ocupado varios cargos de gestión académica. Ha sido subdirector de dinamización interna y colegio mayor durante los últimos cuatro años, y previamente desempeñó el cargo de subdirector Jefe de Estudios durante un año. Mejora de las condiciones del profesorado. Apasionado por la cultura y la historia ha puesto en valor en los últimos años el patrimonio cultural del campus creando el Museo de Patrimonio Industrial e Historia del campus UPV Alcoy.