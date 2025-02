"Con la IA hemos perdido una valiosa oportunidad para adaptar las titulaciones a las nuevas exigencias del entorno digital"

Josefa Mula (Elche, 1973) opta este miércoles a la dirección del Campus de Alcoy de la UPV con una candidatura formada por un total de 10 personas, frente la propuesta del actual director Pau Bernabeu, que se presenta a la reelección. Catedrática del área de Organización de Empresas de la Universitat Politècnica de València (UPV), su candidatura combina "experiencia, juventud, innovación y compromiso", y se muestra crítica con la labor de Bernabeu los últimos cuatro años por falta de transparencia y la aplicación de la IA. Así, apuesta por mejorar la calidad de los estudios de grado y máster, el intercambio académico y la digitalización en la docencia.

¿Cuáles son los pilares de su candidatura?

La docencia de excelencia es nuestro eje fundamental y el estudiantado es nuestro activo más valioso. Cada estudiante es único: queremos acompañarlo y apoyarlo. Proponemos un compromiso firme con la mejora continua de la docencia, brindando apoyo y seguimiento al estudiantado y personal docente e investigador (PDI) con el soporte del personal técnico, de gestión, de administración y servicios (PTGAS). Queremos mejorar los indicadores de calidad de los estudios de grado y máster, el intercambio académico y la digitalización en la docencia. Esto incluye la actualización de las titulaciones existentes para incorporar las nuevas tecnologías digitales y la implantación de nuevos títulos, que respondan a una demanda real, coherente con las necesidades actuales de la sociedad.

El segundo pilar es la investigación de excelencia, sabemos que la perseverancia es clave para obtener recursos y proyectos, así como el prestigio del campus. Por ello, nos comprometemos a impulsar medidas que permitan a los grupos de investigación consolidados y emergentes del campus, tanto PDI como personal investigador (PI), acceder a oportunidades, sin que el talento e innovación se vean frenados por la falta de asesoramiento o apoyo en la búsqueda de socios.

En tercer lugar, y no menos importante, la transferencia al sector productivo de excelencia. La transferencia de conocimiento y el vínculo con la empresa son ejes fundamentales de nuestro proyecto. Queremos seguir fortaleciendo los convenios de I+D+i, aumentar el desarrollo de proyectos colaborativos e involucrar más a las empresas en el asesoramiento y apoyo a las líneas estratégicas del campus. Además, garantizaremos una mayor transparencia y abriremos la puerta a la participación de más miembros de la comunidad universitaria en el Consejo Consultivo, cátedras de empresa y otras comisiones de trabajo.

Estos tres pilares fundamentales se basan, además, en otros tres aspectos clave: uno tangible, como la optimización sostenible de espacios y recursos; y otros dos intangibles, como el impulso a la internacionalización y una gestión para todos, basada en el diálogo y la transparencia, apostando por las personas como factor clave y trabajando con respeto, rigor y unos valores que incrementen el prestigio de la institución.

¿Cómo calificaría a su equipo?

Esta candidatura integra un equipo de trabajo motivado, que combina la energía y creatividad de la juventud con el método y la determinación de la experiencia con el objetivo de dar un nuevo impulso a la gestión del campus y fortalecer sus tres pilares fundamentales: docencia, investigación y transferencia de conocimiento. El hecho de que el equipo provenga de áreas diversas como ingeniería industrial, organización de empresas, informática, robótica, ingeniería textil y matemáticas, entre otras, aporta una gran transversalidad y, existiendo una gran sincronización entre todos, se garantiza un enfoque multidisciplinario e innovador, que pondremos al servicio de la comunidad universitaria.

¿Qué opina de la labor del actual director los últimos cuatro años?

En los últimos cuatro años, la labor del actual director ha mostrado a nuestro juicio, deficiencias significativas en términos de transparencia y comunicación en la toma de decisiones estratégicas, lo que ha afectado la participación de la comunidad universitaria en la gobernanza. Las comisiones estratégicas se han concentrado en un grupo reducido de personas, de las cuales un 65% están dentro del actual equipo directivo. Esto ha reducido el debate constructivo, lo que ha impactado negativamente en la toma de decisiones y en la calidad de la gestión.

En términos de gestión presupuestaria, destaco que los gastos en actos protocolarios han aumentado un 78% en su mandato cuando el presupuesto global del Campus ha crecido un 18%, según las actas de presupuesto ejecutadas y aprobadas por Junta de Escuela, existiendo opacidad en la distribución y justificación de estos gastos, viéndose mermados otras áreas como el apoyo a la investigación. Percibimos en nuestro campus un sentimiento generalizado de desilusión con el equipo directivo actual, y una falta de sentimiento de pertenencia a un proyecto común y realista.

¿Cuáles han sido las cosas positivas de Bernabeu?

Considero que lo más importante ha sido que ha continuado con los expedientes de licitación de reformas y adecuación de accesibilidad del Edificio Viaducto, iniciados en junio de 2020 por el anterior director del Campus Juan Ignacio Torregrosa López. Como segundo aspecto, indicaría que no ha entorpecido el compromiso adquirido por el rector en las pasadas elecciones de adecuar una casa del alumno (CALUM) en el Campus de Alcoy y que aceptó el Edificio Bambú cuando la Generalitat Valenciana propuso al rector su cesión por 30 años a la UPV una vez Aitex abandonase dicho edificio.

Por último, valoramos positivamente la incorporación del nuevo título de grado en Inteligencia Artificial, compartido con la ETSINF del Campus de Vera, el máster universitario en “Computational Engineering and Industrial Mathematics” (online y en inglés) liderado por el profesor Ángel A. Juan, y el doble grado en Ingeniería en Tecnología y Diseño Textil + Ingeniería Química, y estamos expectantes de su aprobación definitiva y de su futuro comportamiento en términos de demanda e implantación.

¿Y algún lunar?

La falta de planificación y seguimiento por parte del actual equipo directivo ha hecho que los indicadores de calidad de las titulaciones reflejen una tendencia negativa respecto al curso 2019/20, de acuerdo a los informes de gestión oficiales. Esto muestra la necesidad urgente de consolidar y potenciar las titulaciones existentes. Las tasas de abandono, intercambio académico, prácticas externas y graduación presentan tendencias y valores preocupantes durante su mandato, aunque en su programa de 2020 llevaba como acción prioritaria mejorarlas, y lo que ha ocurrido es que se han empeorado. Además, durante el proceso de escucha llevado a cabo con más de 350 personas para preparar la candidatura, el sentimiento generalizado es que ha habido una disminución del liderazgo en la innovación educativa y en la coordinación docente, lo que ha dificultado la implementación de mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

En cuanto a la internacionalización, se ha observado un estancamiento con la reducción de la oferta académica en inglés y la ausencia de nuevas propuestas de dobles títulos internacionales. También ha habido un retraso en la incorporación de la inteligencia artificial, perdiendo una valiosa oportunidad para adaptar las titulaciones a las nuevas exigencias del entorno digital. Además, la falta de medidas para incorporar a más mujeres en titulaciones STEM ha limitado el impacto de la universidad en la sociedad. Referente a infraestructuras, en su propuesta de 2020, con la que se presentó para un mandato de 4 años, se ha demostrado que llevaba unas propuestas irreales como la adquisición de siete edificios, escaleras mecánicas desde la ladera de la Beniata, piscina climatizada, hiperaulas 5G de lo que nada existe en el campus en febrero de 2025. Por tanto, la falta de credibilidad de su programa también es un lunar en su gestión.

¿Qué cosas se pueden mejorar del Campus?

Sin duda, uno de los aspectos que más se deben mejorar en el campus es la calidad de sus titulaciones, como se ha mencionado anteriormente. Además, es crucial devolver la voz a la comunidad universitaria, promoviendo una mayor participación en la toma de decisiones. La transparencia en la gestión y la rendición de cuentas también deben ser reforzadas, asegurando que sean claras y accesibles para todos los miembros de la comunidad.

¿Hay que dar más voz al estudiantado?

Sin duda, el estudiantado debe ser escuchado, tanto en foros colegiados como no colegiados. Por ello, además de su representación en el Consejo de Escuela, proponemos la realización de claustros estudiantiles no colegiados donde se puedan aportar ideas y sugerencias para mejorar las titulaciones y el campus, en general. Además, su voz debe ser parte activa en los órganos colegiados, ya que, según los nuevos estatutos de la UPV, el estudiantado representa el 25% del Consejo de Escuela. Así, incrementar la transparencia y participación de la comunidad universitaria garantiza que esta voz se haga efectiva. El Consejo de Escuela debe ser un espacio para proponer y debatir nuevas ideas, asegurando que toda la comunidad universitaria sea escuchada.

¿El futuro del Campus de Alcoy pasa por su ampliación?

Pasa por su consolidación y mejora de su calidad, en primer lugar. La ampliación debe venir por el aprovechamiento de los 8.000 metros cuadrados que desde 2008 estaban pendientes de adecuar, consecuencia del proceso judicial en el que estaban inmerso y que con un buen criterio la secretaria general de la UPV, junto al jefe de administración del Campus, Juan José Rico Esteve, han puesto fin. Por ello, además de zonas verdes y espacios deportivos, proponemos ampliar el ala B del Edificio Carbonell para dotar de mayores espacios docentes, de actividades culturales y cooperación social, una nueva CALUM con mayor espacio así como nuevos espacios para Generación Espontánea, que puedan servir para impulsar la cooperación entre grupos así como un expositor de sus actividades junto a un taller del Campus y un mayor espacio, también, para el laboratorio de fabricación digital FabLab, anteriormente denominado Design Factory, e impulsado en 2017 por el director Juan Ignacio Torregrosa López. Adicionalmente, estamos siguiendo con interés las propuestas estratégicas del Ayuntamiento para ampliar el Campus de Alcoy de la UPV por La Beniata.

¿El acondicionamiento y puesta en marcha del Edificio Bambú es uno de los grandes retos de los próximos mandatos?

En el ámbito de infraestructuras, sin duda es uno de los retos principales, junto a la ampliación del Edificio Carbonell y la adecuación de zonas verdes. No hay que olvidar que la puesta en marcha del Edificio Bambú es la culminación de la Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI) en el Campus iniciada en 2014 con la adecuación de espacios en el Centro de Investigación e Innovación, inaugurado por la directora Georgina Blanes, siendo un reconocimiento al esfuerzo investigador y de transferencia de nuestra comunidad universitaria, mérito compartido por todos, por lo que nos comprometemos a su consolidación y expansión de forma coherente, transparente y participativa. No obstante, tal y como indicó el rector en su visita el pasado viernes, al ser CPI, la gestión de espacios, previsiblemente, recaerá en la fundación CPI de acuerdo a la normativa existente.

¿La UPV está a la vanguardia en nuevas tecnologías y la IA?

Considero que la UPV ha hecho un esfuerzo en el uso de nuevas tecnologías, y en ese aspecto, el Campus de Alcoy no es menos, si bien el uso de la IA ha venido para quedarse y, por tanto, se deben tomar acciones para abordar su uso dentro de la docencia, así como una herramienta que facilite la gestión y las tareas administrativas. En ninguno de estos aspectos, el equipo directivo actual del campus ha hecho ninguna acción y, por tanto, en el proceso de escucha hemos podido detectar como tanto profesorado como estudiantado se muestran desilusionados. El profesorado por no tener un plan pilotado que permita introducir la IA en su docencia y abordar estrategias de evaluación contemplándola, evitando que los trabajos o proyectos se hagan directamente en un navegador. El estudiantado para que existan garantías de equidad y que todos los estudiantes puedan emplear la IA en sus actividades de manera reglada, permitiendo una evaluación justa y equitativa para todos. Es por ello, que durante cuatro años no se ha liderado ninguna acción al respecto por parte del equipo actual y llevamos, en este aspecto, un retraso frente a otros centros UPV u otras universidades. Por tanto, la incorporación pilotada de los GPTs ("generative pre-trained transformers") es una de nuestras prioridades.

¿Alguna otra área que considere prioritaria para el campus?

Los 18 ámbitos propuestos en mi programa los considero prioritarios para la mejora del campus y, por tanto, para que reviertan de manera positiva en la comunidad universitaria (estudiantado, PDI, PTGAS, Técnicos de Laboratorio, PI y personal externo). No obstante, destaco el acompañamiento al estudiantado e impulso a la generación espontánea, dado que además de contar con una subdirección propia, Jefatura de Estudios estará enfocada en gestionar el día a día para mejorar el seguimiento del estudiantado y garantizar un desarrollo perfecto de los estudios de grado y máster en sus cursos académicos. Además de jefatura de estudios, contarán con dos subdirecciones enfocadas en potenciar la internacionalización, una centrada en el seguimiento y facilitar el intercambio académico y la segunda en dinamizarla, mediante la propuesta de dobles títulos internacionales en todos los estudios de grado y máster del Campus

¿Algún proyecto destacado en el caso de acceder a la dirección?

Otro proyecto a destacar sería el análisis exhaustivo de contenidos de todos los títulos de grado existentes y la comparativa con sus homólogos nacionales e internacionales, su actualización, si procede, y coordinación docente tanto horizontal por curso como vertical entre cursos. En este sentido, cabe prestar especial atención al cuarto curso donde las expectativas de los estudiantes son bastante altas en cuanto a especificad y aplicabilidad sobre todo en las menciones e intensificaciones. Los estudios de máster actuales, por su parte, necesitan una atención mayor en términos de promoción y difusión, además de tener pendientes su acreditación internacional.

Adicionalmente, habría que abordar el mapa de titulaciones actual con la incorporación de un grado en ingeniería más generalista, que retenga la demanda de estudiantes que todavía no han decidido su especialización al finalizar sus estudios de bachillerato o quieran ampliar su base de conocimiento general si provienen de un ciclo formativo de grado superior más específico. Finalmente, hay una apuesta fuerte por incorporar nuevos estudios de máster y doctorado de forma que todos los estudiantes puedan culminar su formación en todos los niveles en el Campus de Alcoy de la UPV.

