Segundo intento de Alcoy tras la anulación del TSJ: sale a exposición la peatonalización del centro

Segundo intento para poner en marcha la peatonalización del centro de Alcoy tras la anulación de la primera ordenanza por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El Ayuntamiento de Alcoy ha sacado a exposición pública la Ordenanza de Peatonalización, para la que se dan 20 días hábiles desde el 5 de febrero para la presentación de alegaciones o propuestas de mejora.

En esta nueva propuesta destaca que se mantiene dentro de la peatonalización la calle Sant Llorenç, que en el periodo de consultas ha acumulado numerosas peticiones para que dejarla fuera de la medida. Y por otra parte la calle Sant Nicolau seguirá siendo de doble sentido, por lo que queda al margen de la peatonalización pese a que en la primera ordenanza solo era de un sentido. Además, no se contemplan horarios para el acceso de residentes.

La circulación de los vehículos autorizados deberá respetar las siguientes normas: la velocidad máxima de circulación será de 20 kilómetros por hora; los vehículos a motor darán prioridad de paso a los peatones y ciclistas; los peatones tendrán prioridad sobre los ciclistas; el acceso y salida de los vehículos se realizará exclusivamente a través de las zonas autorizadas; cualquier tipo de operación realizada por vehículos de las reseñadas en la ordenanza, se efectuará con una separación mínima de 1,50 metros de cualquier fachada y evitando posicionarse justo enfrente de las puertas de acceso a comercios y/o viviendas.

Horarios y autorizados

Sobre los horarios de carga y descarga, reparto a farmacias y reparto de comida a domicilio, la propuesta es la siguiente:

1.- Dentro de la zona de prioridad peatonal el horario de carga y descarga para los vehículos autorizados será de lunes a viernes de 6.00 a 10.30 horas y de 19.30 a 20.30, y los sábados de 8.30 a 10.30 horas.

2.- Los vehículos de dos ruedas que accedan a la zona de prioridad peatonal para realizar el reparto de comida a domicilio tendrán habilitado el siguiente horario de acceso: de lunes a domingo, de 13.00 a 15.30 horas, y de 20.30 a 23.30.

En cambio, residentes, personas con movilidad reducida y garajes no tendrán restricción horaria.

Cámaras para sancionar

En general, el acceso a la zona de prioridad peatonal se controlará mediante cámaras con tecnología que permite el reconocimiento de matrícula que recogerá digitalmente los datos de los vehículos que accedan y no cumplan con las autorizaciones contempladas en la ordenanza, bien por no estar incluido en ninguno de los supuestos de autorizaciones o bien por disponer de autorización pero no cumplir con las limitaciones impuestas por esta ordenanza, y tramitará la correspondiente propuesta de denuncia de la infracción.

La ordenanza establece los pasos que hay para solicitar la autorización para acceder a la zona de prioridad peatonal, así como los otros casos en los que se puede pedir.

De acuerdo con la legislación, tras la consulta pública realizada entre agosto y septiembre, el Ayuntamiento ha publicado en su portal web la Ordenanza de Peatonalización. El objetivo es que la ciudadanía y las entidades interesadas puedan presentar aportaciones adicionales. Todo después de que en 2023 el TSJ tumbara la propuesta, una vez se estaba ya aplicando la peatonalización desde 2021, por no haber informado de forma adecuada a la ciudadanía del plan.

Hasta el 5 de marzo

Cualquier persona, organización o asociación puede enviar sus alegaciones o comentarios sobre el texto hasta el 5 de marzo. Toda la información, incluida la ordenanza, su ámbito de aplicación y los informes municipales pertinentes, está disponible en el siguiente enlace: https://www.alcoi.org/ca/areas/igs/index.html.

Una vez finalizado el periodo de exposición pública, se valorarán e incorporarán las modificaciones necesarias, en caso contrario el personal técnico deberá responder e informar de los motivos de la no aceptación de las alegaciones.

Pleno municipal

Seguidamente, la ordenanza se someterá a aprobación en el pleno municipal de forma provisional. Si tras un periodo de 30 días de exposición pública no se presentan nuevas alegaciones, se aprobará definitivamente y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso contrario, se resolverán las alegaciones antes de su aprobación final en el pleno.

La concejala de Participación y Transparencia, Aroa Mira, ha subrayado este lunes que "estamos llevando a cabo un proceso abierto y transparente, siguiendo la normativa. Ahora ya se puede consultar la ordenanza. Agradecemos el esfuerzo del personal técnico y animamos a la ciudadanía a participar y expresar su opinión".

Por su parte, el edil de Movilidad Sostenible, Jordi Martínez, ha afirmado que "desde el inicio de la legislatura nos comprometimos a escuchar más a la ciudadanía, y así lo estamos haciendo. Queremos que la ordenanza tenga el mayor consenso posible, aunque sabemos que existen opiniones diversas. Seguiremos trabajando para lograr la mejor solución para Alcoy".

La consulta previa, realizada conforme al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permitió recopilar 128 escritos con opiniones y sugerencias. En esta fase, que tal y como explicó el Ayuntamiento, corresponde a una “declaración de intenciones”.

El objetivo era identificar los problemas a solucionar, la necesidad de la ordenanza y las posibles alternativas. Tal y como marca la ley, en la fase actual se ha publicado un informe con los citados escritos. Esta es una de las principales diferencias entre ambos procesos, en la fase actual las alegaciones se deben incorporar o responder explicando por qué no se ha hecho.

