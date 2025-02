"Las prioridades del Campus de Alcoy son el parque científico y el acondicionamiento de los jardines"

Pau Bernabeu (Alcoy, 1969) afronta seis años más de mandato al frente del Campus de Alcoy de la UPV tras una victoria clara frente a la candidatura que encabezaba Josefa Mula. Y lo hace ilusionado, con el reto de seguir ampliando el campus con proyectos que ya están en marcha y que suponen inversiones millonarias. Y con la satisfacción de una gran participación de los estudiantes y unos grados como el de IA que ponen al campus a la vanguardia en las últimas tecnologías.

¿Esperaba un apoyo tan grande, habiendo barrido en todos los sectores en las elecciones a la dirección?

El sentido común dice que no hay que pensar eso. Tienes la sensación de que puede haber más gente dubitativa. Y no me lo esperaba. Algunos compañeros decía que sí, que podíamos ganar claramente; otros que iba a estar ajustado. Lo que sí que tengo que destacar es el 51% de participación del alumnado, que me ha sorprendido para bien. Los docentes estamos acostumbrados a que voten casi todos. Pero en cuanto a alumnos, en 2020 votaron 350 alumnos, aunque el censo era menor, y ahora 1.208. El 51% de censo de alumnos, y el 97% de profesores han participado. Y es una victoria que refuerza, con apoyo mayoritario, y ahora tengo que cumplir con los proyectos, con la consolidación de la ladera de la Beniata con fondos europeos para construir allí, trabajar en la Casa de los Alumnos, más despachos, más laboratorios… La UPV nos dijo que teníamos que ser capaces de crecer en el número de alumnos, y así lo hemos hecho en el Campus de Alcoy, por encima de la UPV. La UPV ha aumentado en un 20 % mientras que el Campus de Alcoy lo ha hecho en un 24% con respecto al año anterior.

¿Cuáles son las prioridades que va a afrontar en este nuevo mandato?

Las prioridades son el parque científico, para que cuanto antes salga la obra; continuar negociando con la Generalitat para mejorar las instalaciones provisionales del Viaducto; y negociar con el rector el acondicionamiento de los jardines. Es lo que tenemos más inmediato. Además, ir trabajando en nuevos títulos, dobles grados, buscar nuevas estructuras de funcionamiento con personas para colaborar, y a partir de ahí, planear el proyecto de Beniata I y Beniata II, y seguir trabajando. Me gustaría tener antes de que acabe 2027 terminado el proyecto de la ladera de la Beniata, con sus 500 plazas de parking, espacios deportivos y jardines.

Por primera vez en mandato es de seis años en lugar de cuatro por un cambio a nivel estatal, aunque incluye que ya no se pueda repetir después de ese nuevo plazo en el cargo. ¿Qué supone esto a la hora de planificar lo que va a realizar y desarrollar un programa?

Cuando empiezas un mandato de cuatro años lo ves muy lejos, pero al ponerte a trabajar te das cuenta de que el tiempo corre deprisa, que las obras tardan 2 años… y tener seis años en lugar de cuatro es una ventaja. Seis años en un tiempo suficiente para adelantar proyectos, aprovechando además el trabajo de estos últimos cuatro años.

¿Los grados relacionados con las nuevas tecnologías son la clave para garantizar el futuro y el crecimiento del campus?

Sí, pero también los grados relacionados con la industria del sector químico y textil, como el nutricional y cosmética, el máster de Industriales... El tecnológico está cubierto ya con el de IA y Computación. Ahora vamos a enfocarnos en la Ingeniería Química, y el grado superior de todas las ingenierías y el máster en Industriales.

La ampliación del campus por la Beniata, acondicionar el Edificio Bambú para desarrollar el parque científico que tiene ya su embrión en el Edificio Viaducto... Los retos que tiene por delante son grandes y requieren de inversiones importantes.

La UPV ha adquirido terrenos por 4 millones, ha presupuestado 4,5 millones para reformar Bambú, ha comprado el Edifico Ferrándiz por 3 millones… la UPV ha invertido 12,5 millones en el campus, con la ventaja de que el Ayuntamiento además tiene que invertir otros 4,5 millones en el campus, lo que suman más de 16 millones. Y también vamos a pensar en edificios como la Casa de los Alumnos.

¿Cuándo podría estar listo el edificio Bambú?

Técnicamente las cosas tardan 4 años en hacerse. Si en junio 2024 nos dieron las llaves, pues antes de que acabe 2027 esperamos tener listo una buena parte del Bambú si no todo, para albergar el parque científico. Las obras empezarían en 2026.

¿Hay plazos para la ampliación por la Beniata?

Lo primero que hay que hacer es la consolidación de la ladera para hacer 500 plazas de parking, el muro, ampliar instalaciones deportivas, y con eso me conformaría hasta 2027. Y allí se podrán hacer edificios a partir de 2027, hasta el 2030. Me sentaré con el rector para ir viendo los plazos y también con el Ayuntamiento. Muchos alumnos nos decían que no verían esos proyectos, pero nos reconocían que votaban por nosotros para que sí que los tengan los estudiantes que vengan en el futuro. Y eso está bien, que piensen en los demás. Por otra parte son necesarios los 2.500 metros cuadrados del edificio rosa para la zona acuática, zona deportiva, grupos de generación espontánea, laboratorios, despachos, Casa de los Alumnos… No tenemos más aulas para titulaciones, por eso hay que ampliar el campus y es en lo que hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando. Y queremos los servicios que tienen en el Campus de Vera (Almería) de la UPV y que nosotros no tenemos, y que nos merecemos, porque hemos demostrado que podemos crecer.

El Laboratorio de Fabricación Digital (FabLab) que se acaba de poner en marcha tras cuatro años de trabajo es un ejemplo práctico de lo que puede aportar el campus. ¿Contempla poner en marcha otros laboratorios similares?

Claro. Hablamos de laboratorios para varios proyectos, abiertos al uso de profesores y alumnos, con los nuevos grados, con los laboratorios layLab, OpenLab, LivingLab y Act&SoundLab.

¿Qué impacto puede tener en el Campus de Alcoy el Parque Tecnológico de Rodes impulsado por el Ayuntamiento y que lleva unos meses en marcha?

El parque tecnológico es un elemento más que nos puede servir para dar salida a nuestro talento. Nuestro campus científico tiene una parte dedicada a las “startup” mientras son alumnos, pero si eso evoluciona a empresa, pueden usar Rodes para poder seguir en Alcoy. El parque científico suministra a Rodes y el resto de Alcoy, además de colaborar con Rodes profesores y alumnos.

Y mientras se adecúa Bambú, ¿el parque científico va a ir creciendo en el edificio Viaducto?

Por supuesto, vamos a recibir una nueva aportación de 250.000 euros por parte de la Generalitat para ampliar y contar con nuevas dotaciones. Seguiremos invirtiendo en Viaducto, y luego será una ampliación de parque científico de Bambú si es necesario, aparte de tener un uso de museo de la industria, con espacios para albergar empresas, aulas de formación permanente, espacios renovados...

¿Qué opina de la batalla judicial que sigue abierta entre la UMH y la UA por el grado de Medicina?

No opino sobre la situación de otras universidades, pero como persona que siempre he buscado el consenso, hay siempre que solucionar de forma negociada las cosas antes de llegar a los tribunales.

¿Este enfrentamiento puede afectar de alguna forma al resto de universidades y a la necesidad de realizar un frente común?

No creo, pero eso es una cuestión más del rector que de un director del campus.

