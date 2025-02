El masterchef saludable de Alcoy

Sándwiches integrales, frutas, verduras, yogures, tostadas... Un almuerzo sano desde niños para tener asentar unos hábitos saludables. Y todo a través de lo que para ellos es un juego: comprar en el mercado y elaborar sus propios tentempiés. El colegio Sant Roc de Alcoy ha llevado a cabo este martes el colofón a una serie de actividades para concienciar a los alumnos de lo importante que es comer sano. Casi un centenar de escolares de sexto de Primaria han participado en esta iniciativa, en la que llevan semanas trabajando en clase. Y el resultado ha sido delicioso.

Así, 92 alumnos del colegio Sant Roc de entre 11 y 12 años, así como seis de intercambio de un centro italiano y seis profesores han participado en "Esmorzem junts", con la colaboración del Mercat de Sant Roc, el centro de FP Batoi, del que han asistido 25 de alumnos del módulo de Repostería y Cocina, y del chef David Sandín, del Restaurante Sant Francesc 52 de Alcoy.

Y han demostrado tener muy claro que un cruasán o una madalena no es un almuerzo sano, ya que saben que hay que huir de los azúcares y los alimentos procesados. Y que un almuerzo saludable puede estar muy rico.

Nada más llegar a primera hora, los alumnos han recorrido el mercado para buscar la materia prima para sus creaciones. Y después han elaborado sus almuerzos que ya habían planificado previamente en clase. Desde sándwiches y tostadas a frutas, verduras, yogures... en una iniciativa plenamente consolidada pese a ser el cuarto año que se realiza, según ha explicado el profesor Jordi Hidalgo. Así, han empleado en sus creaciones aguacates, naranjas, cebollas, tomates, avellanas plátanos, cereales, kiwis, melones, uvas, manzanas, lechugas... buscando combinaciones sorprendentes, deliciosas... y sanas. Se lo han trabajado mucho, y han tenido su recompensa.

Jurado

Así, los alumnos de FP han acompañado y ayudado a elaborar y emplatar las creaciones de los escolares, repartiéndose en los diferentes grupos para hacer realidad estos almuerzos, que después han sido evaluados por un jurado formado por Jordi Herrero, profesor de Batoi, el concejal de Educación Alberto Belda y el chef David Sandín, que ha cerrado la jornada con una "masterclass" de un almuerzo saludable.

El tutor de sexto del Sant Roc, Jordi Hidalgo, ha explicado que "llevamos varios años colaborando con el Mercat de Sant Roc, y también con el CIP de Batoi de Repostería y Cocina, que vienen y nos ayudan a los alumnos a preparar sus platos de almuerzos saludables".

Disecciones en el laboratorio

Hidalgo ha destacado que "no es una simple actividad que hacemos en el mercado, sino que es una actividad que llevan semanas trabajando en clase. Hemos trabajado los contenidos de lo que son los almuerzos, los nutrientes, lo que es el aparato digestivo, hemos hecho disecciones en el laboratorio para que ellos sepan las distintas fases la digestión, hemos elaborado un cuaderno de campo, hemos hecho una investigación en el patio de cuáles son los almuerzos que traen los compañeros, los envoltorios que traen... y la última actividad como colofón después de ese estudio es hacer este almorcemos juntos, con la colaboración con el mercado de San Roc como comercio de proximidad que tenemos en el colegio, y después con el Instituto de Batoi y ha venido nuestro amigo David Sandín para hacer de jurado".

No a los procesados

Así, durante la jornada varios alumnos han explicado que "para nosotros un almuerzo saludable es comida como fruta, que no está procesado ni viene de fábrica", mientras que "las madalenas o los cruasanes no son saludables, porque tiene mucho azúcar y no tienen las proteínas que nos pueden dar la fruta y la verdura”.

Yassin, Leo y Sofía han destacado que "un almorzar saludable es que lleve fruta, verdura, y que no se sea ultraprocesado. Tiene que tener proteínas y cosas que sean buenas comerlas”.

Por su parte el chef ha destacado que esta actividad "es una forma de que se integren en la vida real del mercado, de sus productos. Es un reto porque tienen que hacer una cosa saludable", destacando la importancia de que desde pequeños se les inculquen hábitos saludables y coman sano, algo que agradecerán cuando sean mayores. Así, ha explicado que le suba a enseñar a realizar un sándwich integral, plátano en unas pepitas de chocolate, fruta de temporada, unos cereales integrales, "cosas que sean fáciles y que puedan hacer en casa".

Aprovechar el entorno

Por su parte el concejal de Educación ha querido "dar la enhorabuena por este proyecto, que es muy completo porque además de todo lo que consiguen los alumnos, que es trabajar el tema de la alimentación saludable, aprovechan el entorno que tienen en el centro, que es el mercado del barrio, el Mercat de Sant Roc, de los más utilizados en la ciudad, y se aprovecha también la presencia de cocineros de Alcoy como David Sandín. Y también otro recurso de importancia como el CIP de Batoi, que hoy también está colaborando. Creo que es un proyecto muy completo para que los alumnos aprendan muchísimo"

Por su parte Genaro Centeno, presidente del Mercat de Sant Roc, ha manifestado que están "muy contentos de colaborar con el colegio para un almuerzo saludable", destacando que "es una experiencia única", y no solo por ver cómo compran los niños y van preparando sus platos para comer sano". Y ha resaltado la implicación de los placeros en la actividad.

