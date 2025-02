Los afectados por las muertes del geriátrico de Alcoy durante la pandemia descartan recurrir la sentencia

Fin a la vía judicial por las muertes del geriátrico de Óliver de Alcoy durante la pandemia, donde perdieron la vida 74 personas. Las familias que demandaron a la empresa DomusVi por el fallecimiento de 15 internos y las lesiones sufridas por otros tres han hecho pública este jueves su decisión sobre este proceso. Han acordado que no van a recurrir la sentencia que desestimó su demanda contra la mercantil y su aseguradora, por la que reclamaban más de dos millones de euros.

La sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Alcoy "ha supuesto un revés más que importante para las expectativas de los familiares que presentamos la demanda por responsabilidad civil contra Quavitae Servicio Asistenciales", empresa matriz de DomusVi. Así, han lamentado la falta de apoyo institucional y las dificultades que se han encontrado para llevar a cabo esta batalla judicial.

Así, casi un mes después del fallo, los familiares han realizado una valoración del mismo, que "resulta doloroso y decepcionante porque perpetúa nuestra situación de desconocimiento, agravada por los interrogantes que surgen respecto al abandono institucional".

"Casi cinco años después, seguimos sin saber qué ocurrió realmente en la residencia para que se produjera una tragedia de tal magnitud, con 74 personas fallecidas. Que no se haya probado judicialmente la negligencia no significa que no existiera", han manifestado las familias demandantes.

Un juicio sin precedentes

Han recordado que "es importante valorar esta sentencia en su contexto: se trata del primer juicio en España que atiende la demanda de familiares por las muertes de personas mayores en residencias durante la pandemia. Además, la empresa demandada no es una entidad cualquiera: Quaviate Servicios Asistenciales SAU, a través de su matriz DomusVI es la mercantil líder en la gestión de residencias en el país".

"El fallo resulta doloroso y decepcionante porque perpetúa nuestra situación de desconocimiento, agravada por los interrogantes que surgen respecto al abandono institucional"

"Desde el inicio sabíamos a quién nos enfrentábamos. Era evidente que la parte débil en este litigio éramos los familiares. Una sentencia desfavorable podía sentar un peligroso precedente para los intereses de DomusVi y otras mercantiles en la gestión de residencias geriátricas. Por mucho que se quiera maquillar, entendemos que no todos partimos en igualdad de condiciones cuando acudimos a la justicia".

Obstáculos para acceder a la información

"Desde el primer momento, nos encontramos con serias dificultades para acceder a la documentación necesaria para fundamentar la demanda", cintando algunas de las mismas:

• "Negativa de la Fiscalía: en julio de 2020, la Fiscalía nos impidió personarnos como parte afectada en las diligencias preprocesales, negándonos así el acceso a información fundamental".

• "Falta de colaboración de DomusVi: La empresa actuó con manifiesta mala fe, aportando información sesgada, sin registros documentales claros e incluso desobedeciendo en muchas ocasiones, los requerimientos del juzgado. A pesar de las observaciones presentadas por nuestros abogados, la sentencia no refleja nada hacia esta actitud".

• "Ausencia de apoyo institucional: Sorprendentemente, también encontramos una falta de colaboración por parte de las consellerias de Sanidad y Políticas Inclusivas. Sabemos que Sanidad intervino la residencia y elaboró informes, pero la mayoría de ellos no nos fueron facilitados. Por su parte, Mónica Oltra afirmó públicamente que existían informes que advertían de posibles negligencias graves, pero nunca tuvimos acceso a ellos, ni sabemos qué se hizo con dicha información.

Sin la comisión de investigación comprometida

Los familiares han recordado que "una Comisión de Investigación en Les Corts Valencianes, anunciada el pasado 18 de abril de 2024, en rueda de prensa por el actual gobierno de la Generalitat Valenciana, hubiera permitido acceder a esta documentación y arrojar luz sobre lo ocurrido. Sin embargo, pese a la gravedad del caso, dicha comisión nunca se llegó a constituir, y ya no la habrá porque no somos políticamente rentables".

"A pesar de todas estas trabas, nuestros representantes legales consiguieron fundamentar la demanda, que fue admitida a trámite, lo que consideramos un logro significativo".

Valoración crítica de la sentencia

"Echamos en falta una mayor sensibilidad y rigor en la valoración de los testimonios e informes periciales. Se ha dado credibilidad a algunos informes clínicos presentados por Quavitae, a pesar de que alertamos sobre la existencia de datos erróneos, falsos o contradictorios. La sentencia exime a Quavitae de responsabilidad preventiva argumentando que 'en ese momento no existía ningún protocolo o normativa, y una mercantil no tenía por qué adelantarse a esas medidas'. No obstante, consideramos que una empresa como Quavitae, que gestiona la vida de personas vulnerables, debería haber adoptado medidas preventivas adicionales, más allá del cumplimiento formal de una normativa obsoleta de 2005", han lamentado.

Los allegados a 15 fallecidos y tres heridos durante el inicio de la pandemia en este geriátrico de Alcoy han manifestado que "resulta especialmente indignante que los peritos de la parte demandada utilicen la vulnerabilidad de los residentes para justificar el elevado número de muertes en un corto periodo. Estas personas ya eran frágiles mucho antes de la pandemia, pero no fallecieron juntas en un mes por casualidad".

Y han insistido en que "la reorganización de la residencia en febrero de 2020, que concentró a los residentes más dependientes en una misma planta, lejos de mejorar la atención, generó un entorno propicio para la propagación de cualquier agente infeccioso. Lo que vivimos en esos días fue un auténtico caos: personas agolpadas, gerocultoras desbordadas e impotentes, y una supervisión claramente insuficiente. Ese descontrol fue la antesala del silencio que vino después".

"Cierre del proceso judicial, pero no de nuestra lucha"

"Aunque no compartimos la sentencia, los familiares hemos decidido, de forma colectiva, no recurrirla. El esfuerzo económico que supondría continuar, tras casi cinco años de litigio, ya no es asumible. Sin embargo, no renunciamos a nuestra lucha. Seguiremos alzando la voz por nuestros seres queridos y por quienes hoy están en residencias. Porque el dolor que sentimos no se borra con una sentencia desfavorable, ni el recuerdo de quienes perdimos se apaga con el paso del tiempo".

"Lo hacemos por ellos, por su dignidad, y por un futuro en el que ninguna familia tenga que vivir lo que nosotros hemos vivido. Continuaremos trabajando para que las personas mayores reciban el trato digno, humano y seguro que merecen. Es nuestro compromiso, y no pararemos hasta lograrlo", han destacado.

"Agradecemos de corazón a los profesionales de los medios de comunicación que nos han apoyado. Gracias a vosotros, este grave suceso no ha quedado sepultado en el olvido. A nuestros seres queridos, a los 74 que ya no están: no los olvidamos. Esta lucha es, y seguirá siendo, por ellos", han concluido.