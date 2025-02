Camilo Sesto aguarda su último viaje en Alcoy cinco meses después

Más de cinco meses después de la fecha en la que inicialmente estaba previsto el traslado de los restos de Camilo Sesto, el cantante sigue aguardando el que será su último viaje en Alcoy. El 16 de septiembre, aniversario del nacimiento de este alcoyano universal, debían llevarse sus cenizas desde el discreto nicho que comparte con sus padres en el cementerio San Antonio Abad. Pero la familia anunció unos días antes la cancelación del acto. Y casi medio año después, nada se sabe.

El singular panteón, que ha sido objeto de polémica por su diseño, permanece igual que hace seis meses. Aparentemente está terminado, aunque la familia, cuando anunció el aplazamiento, argumentó que no estaba acabado. Casi siempre se pueden ver flores en el mausoleo, que al igual que su nicho es visitado por los fans del cantante. Y es que en su actual tumba apenas caben cuatro ramos de flores. Una ubicación que no hace honor a su grandeza.

Desde el Ayuntamiento, que cedió la parcela para que la familia construyera este mausoleo, se limitan a señalar que es un tema de la familia, por lo que se desconoce cuándo se producirá el traslado, y si queda algo por hacer en el panteón, según han explicado los ediles de Cementerio y Patrimonio Cultural, Jordi Martínez e Ignacio Trelis, respectivamente. Además, hay que recordar que pese a que inicialmente iba a ser un acto público, finalmente cuando se anunció el aplazamiento se anunció que la familia haría el traslado en la "más estricta intimidad".

Y desde el Club de Fans de Camilo Sesto de Alcoy su vicepresidente, Vicente Mullor, ha expresado la expectación que tienen por que se haga efectivo el traslado, pero no tienen ninguna información sobre cuándo podría ser. "Estamos igual que en septiembre. Es un tema que lo lleva a la familia, no podemos dar ninguna información porque no la tenemos ni sabemos nada. Ya vamos teniendo ganas de que se haga el traslado y que terminen el mausoleo, porque parece que no está terminado".

Sin identificación

Los últimos detalle del sepulcro se pusieron el pasado verano. Por una parte una puerta de acceso a la estructura, realizada por un artesano en algún tipo de metal y que está rematada con unas hojas de lo que parece laurel. Y el estanque que rodea el mausoleo contiene unas pequeñas piedras negras en el fondo, mientras que el agua por ahora no está el movimiento, algo que se supone cambiará cuando lleguen los restos. Eso sí, lo falta es una identificación del mausoleo, ya que no hay nada que indique a quién pertenece, por lo que esto podría ser uno de los remates que le faltan al panteón, que llegaría cuando se produzca la inhumación.

Está formado por dos estructuras romboidales que están comunicadas bajo tierra. La más alta es el acceso al sepulcro, y desde ahí se pasa a la segunda estructura, de menor altura, que está destinada a albergar los restos del artista y donde hay dos pequeños cajones de madera, presumiblemente para sus cenizas y las de sus padres.

Lugar de peregrinaje

El singular diseño del mausoleo ha sido obra del arquitecto Miguel Botella Ruiz-Castillo, siendo financiado tanto el proyecto como la construcción por el hijo del artista. Se ubica en una zona noble del camposanto alcoyano, y ya se ha convertido en lugar de peregrinaje de los fans del artista alcoyano, de cuya muerte se cumplieron cinco años el pasado 8 de septiembre. Así, Sandra y Estefany, dos fans colombianas que viven en Gandía, se han acercado este mes al cementero de Alcoy para visitar la tumba de Camilo, y también se han pasado por el mausoleo. Y allí han explicado a INFORMACIÓN que "falta una foto y el nombre, o incluso una estatua, que identifique el mausoleo".

Y su diseño ha sido objeto de polémica en redes sociales y programas del corazón a nivel nacional, con comentario como "Casa para perros", "no es digno de Camilo" o "es una mierda", insistiendo la familia que la obra no está finalizada.

Del mismo modo, se desconoce si el estado de su hijo, Camilo Blanes Ornelas, actualmente conocido como 'Sheila Devil', puede tener algo que ver con esta demora en el traslado de los restos de su progenitor. Sin ir más lejos, en la madrugada del martes fue detenido y pasó esa noche en el calabozo por la supuesta posesión de 12 gramos de cocaína. Y su estado de salud ha sido motivo de debate y preocupación en la televisión.

Camilo Blanes Cortés, nombre real de Camilo Sesto, nació en Alcoy en 1946 y falleció en Madrid el 8 de septiembre de 2019, ocho días antes de cumplir 73 años. En noviembre de 2016 el Ayuntamiento lo nombró Hijo Predilecto de la ciudad, la cual el artista siempre llevó a gala, tanto que su nombre y el de Alcoy siempre fueron unidos. E incluso dedicó a la ciudad una canción, "El meu cor és d'Alcoi". Junto con ese reconocimiento, recibió la Medalla de Oro del municipio y, además, la Alameda, una de las principales vías alcoyanas, pasó a llevar su nombre.

Museo para otoño

Además, la ciudad espera poder inaugurar este otoño el museo de Camilo Sesto. Las obras de rehabilitación de un histórico edificio de la calle El Camí acaban de concluir este mes. Y el Ayuntamiento tramita la licitación de la musealización de este espacio, con un presupuesto de 290.000 euros. El coste total de esta obra para poner en valor la figura del artista supera el millón de euros.

