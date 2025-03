La decisión de Sanidad sobre las áreas de salud de Alcoy y Dénia por el temporal para el jueves

La Conselleria de Sanidad ha comunicado a través de la app que el jueves ya se recupera la normalidad en los departamentos de salud de Alcoy y Dénia, manteniéndose la suspensión en las provincias de Valencia y Castellón. Y posteriormente la conselleria han confirmado a INFORMACIÓN que este jueves ya se reanuda la actividad. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta amarilla por fuertes lluvias se desactiva en toda la provincia el jueves a las 9.00 horas, por lo que la previsión es que el temporal remita mañana.

Esta situación había hecho que las citas de consultas, pruebas médicas y cirugías sin ingresos se suspendieran por el riesgo de lluvias fuertes, sin afectar a citas oncológicas, diálisis y cirugías con ingreso.

Por otra parte, la Generalitat mantiene por ahora la situación de emergencia en el norte de la provincia de Alicante por la que aconseja la suspensión de clases. Así, el Centro de Coordinación de Emergencias ha recordado sobre las 11.00 horas que sigue vigente la Emergencia situación 0 por inundaciones en el litoral norte de Alicante, que abarca las comarcas de la Marina Alta, Marina Baixa y El Comtat, así como en toda la provincia de Valencia y de Castellón.

Eso sí, se desconoce si para el jueves seguirá vigente -no especifica fecha de fin- y si habrá clases o no en las localidades de estas zonas, aunque en muchas de ellas ya ha habido este miércoles. El hecho de que la alerta amarilla por lluvias de Aemet termine el jueves a las 9.00 hace pensar que ya se recuperará la normalidad en los centros educativos, pero aun no hay ninguna comunicación oficial sobre la suspensión o no de las clases para mañana.

El martes hubo 42 localidades en la provincia que suspendieron las clases, con 88 centros y 40.160 alumnos afectados. Y este miércoles, pese a mantenerse esta recomendación, el número se ha reducido a 29 municipios con 94 centros escolares, lo que suman 35.385 alumnos.

Se espera que a última hora de la tarde los municipios se pronuncien si se mantiene la suspensión de clases, a la espera de lo que indique la Generalitat. Esta Emergencia aconseja que se limiten los desplazamientos que no sean imprescindibles en las zonas afectadas por la dana por su especial vulnerabilidad; la suspensión de actividades al aire libre; y la suspensión de actividades escolares, educativas, extraescolares y deportivas.

Precisamente este miércoles algunos municipios han suspendido actividades extraescolares por el riesgo de lluvias, como Xixona, y Alicante ha cerrado espacios como el castillo de Santa Bárbara, Canalejas, Lo Morant y El Palmeral por el fuerte viento.