La casa que volem: una casa igualitaria

Aquest 8 de març, en el Dia Internacional de la Dona, vull aprofitar l’ocasió per a compartir amb vosaltres la meva proposta de futur per al PSPV-PSOE d’Alcoi. Un futur on les dones no siguem només una part del discurs, sinó també les protagonistes del canvi. Un futur en què les dones puguem ocupar els llocs de decisió i lideratge en igualtat de condicions, i on, per fi, puguem trencar sostres de cristall i veure una dona com a primera secretària general del partit.

Com sabeu, aquesta agrupació mai ha tingut una dona al capdavant. I això és una realitat que vull canviar. No es tracta només de simbolisme, sinó d’una aposta per la igualtat real. A dia d’avui, estem en un moment en què la política necessita un canvi de formes, un canvi en el discurs i en les maneres de fer les coses o la radicalització no siga protagonista. I aquest canvi, entre d’altres, ha de passar per una política que visibilitze a les dones, que reconega el seu valor i que l’impulse als llocs de lideratge.

Com a dona, crec fermament que el nostre partit ha de ser un exemple de la igualtat que predica. Reivindicar el paper de la dona a les manifestacions i abanderar les injustícies està bé, però després s’ha dur a la pràctica. Per això, una de les meves propostes fonamentals és garantir que les dones ocupen un lloc rellevant en els òrgans de decisió del partit. No parlem només de la paritat, sinó de crear un espai on les dones tinguem la mateixa capacitat de decisió, la mateixa influència i la mateixa responsabilitat que els homes. La meva proposta és clara: volem una executiva on les dones no siguem només una part representativa, sinó una presència activa que aporti les seves idees, les seves experiències i la seva visió.

Per aconseguir açò, és fonamental que les formes de fer política canvien. Necessitem un model de partit on el diàleg i el respecte siguen la norma, on les decisions es prenguen de manera col·lectiva, comptant amb totes les veus. Un model que també implique la incorporació de les noves generacions i de les persones que volen sumar la seua experiència per fer avançar el nostre projecte. Perquè en aquest partit no sobra ningú. Volem que el partit socialista siga la casa de tots, com un punt d'encontre i diàleg que ens unisca i que traga de tots i totes, les millors idees per a la ciutat de futur que volem.

Per això, vull ser la primera secretària general d’aquest partit, perquè crec que un partit com el nostre, amb tantes històries de lluita i d’esforç, ha de ser també un espai on les dones puguem fer sentir la nostra veu en igualtat de condicions. És el moment de construir aquest canvi, un canvi tranquil, comptant amb tots i totes; i amb la vostra confiança, treballarem junts per aconseguir que el PSPV-PSOE siga la casa que volem.