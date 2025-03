A Alcoy le salen las cuentas gracias a Guanyar

El pleno de Alcoy ha aprobado provisionalmente las cuentas municipales para 2025, tras el acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno de PSOE y Compromís con Guanyar. Una propuesta que ha contado con los votos favorables del ejecutivo municipal, la abstención decisiva de la plataforma ciudadana y el voto en contra de PP y Vox.

De esta forma, la sesión plenaria extraordinaria ha dado luz verde a la aprobación del límite de gasto no financiero y a la aprobación inicial del presupuesto y la plantilla de personal, abriéndose ahora un periodo de exposición pública para la presentación de alegaciones. Del mismo modo también ha salido adelante el Plan Estratégico de Subvenciones, en este caso con los votos favorables de PSOE, Compromís y Guanyar y la abstención de PP y Vox.

Las dos formaciones de derechas han criticado la gestión del ejecutivo, calificado las cuentas de "irreales", algo que ha negado de plano el ejecutivo y ha recordado las inversiones históricas que se están ejecutando en el municipio.

Los logros de Guanyar

El primero en intervenir ha sido el portavoz de Guanyar, Sergi Rodríguez, que con la abstención de su grupo tras el pacto firmado el miércoles ha facilitado, como ya hizo en 2024, la aprobación de las cuentas. El líder de la formación ha destacado que "pensando en el bien común e interés colectivo, hemos estado debatiendo en qué seriamos más útiles a la ciudadanía", logrando la inclusión de una serie de propuestas bajo las premisas de la "defensa del medio natural y nuestros recursos, reversión de la gestión privada de servicios públicos, mejora del mantenimiento de la ciudad, atención real a las demandas ciudadanas, la defensa de la vivienda como un derecho y no un producto de mercado y la necesidad de fomentar la Memoria Democrática".

Las líneas rojas

Así, ha destacado entre otras medidas logradas que la biblioteca de La Uixola no se traslade de su actual ubicación y la mejora de la partida para incentivar la vivienda pública. Y ha recalcado sus dos líneas rojas sobre dos proyectos, que de ponerse en marcha supondrían la imposibilidad de llegar a otro acuerdo presupuestario: la planta solar que se tramita en La Vall de Polop y el polígono de La Canal-Alcoi Sud.

Vox y el endeudamiento

Por su parte la concejal de Vox María Teresa Peidro ha recordado los pagos de intereses que afronta el Consistorio, un remanente de tesorería negativo, "una gestión nefastas" en la que la lamentan el abuso de modificaciones de crédito por las previsiones irreales, y "39 millones de endeudamiento". Así, Peidro ha manifestado que "estos son presupuestos de la recaudación, de la no ejecución, del despilfarro ideológico y del endeudamiento", criticando la "ausencia de planificación".

Orgullo de Compromís

El vicealcalde Álex Cerradelo (Compromís) se ha mostrado "orgulloso" de las cuentas, recordando que "mientras que otros presupuestos nos hacen sentir vergüenza de ser valencianos, estos nos reconfortan", en referencia a los de la Generalitat o el Ayuntamiento de Alicante tras los pactos alcanzados por el PP con Vox. Así, ha resaltado que "nosotros no dejamos atrás a nadie y no utilizamos eufemismo para no molestar a nuestro socio", añadiendo que "el presupuesto social aumenta un 15 % para todos los que lo necesitan", enumerando las actuaciones puestas en marcha, como el traslado del consultorio de la Zona Alta, el nuevo acceso al polígono Santiago Payá o las inversiones en renovables y apuesta por la renaturalización y el medio ambiente.

El PP y la fantasía

En cambio el portavoz del PP, Carlos Pastor ha señalado que en proyecto presupuestario confluyen "fantasía, incongruencia y misterio". Así, ha detallado que "fantasía porque se recogen ingresos por IBI muy superiores a lo que se va a recaudar. Nos inventamos que vamos a ingresar dos millones más por el IBI", destacando que el informe de Intervención advierte de que es difícilmente realizable este aumento por el Ibi, así como por el ICIO o tasa de la basura.

En cuanto a la incongruencia destaca que pese a que se contempla un préstamo para inversiones de 5,3 millones, en el plan presupuestario 2026-2028 sobre ingresos financieros "no se considera la concertación de una operación de préstamo para las inversiones en 2025. Y este plan está fechado el 7 de marzo de 2025, y este plan es lo que se envía al gobierno de España y a Europa. Y en el informe del presupuesto pone que se pedirá un préstamo", documento fechado el 12 de febrero.

Sentencia sobre la urbanización del Sargento

Y "misterio", porque "un tercio de los concejales pidieron un informe a Intervención el 21 de marzo sobre la repercusión de una sentencia de la urbanización del Sargento que podría derivar en una modificación de la ponencia de valores, rectificando el Ibi a todos los parcelarios, y cómo afectaría a la recaudación del IBI y al presupuesto. Así como el impacto de devoluciones y posibles reclamaciones", teniendo como respuesta desde Intervención que "se desconoce la sentencia". A esto ha informado que los vecinos comunicaron por escrito el 27 de enero la sentencia al Ayuntamiento, preguntándose si alguien ha avisado a Intervención.

Así, "lo más prudente ante todo esto es devolver este presupuesto a los toriles", lamentando que no ha habido ningún interés en negociar con ellos las cuentas, ya que el ejecutivo tenía claro que iba a pactar con Guanyar.

El PSOE y los pactos de la vergüenza

Por su parte la concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, ha respondido que "no sabía que hacíamos fantasía y que todas las inversiones que estamos realizando en Alcoy son una invención". La regidora ha señalado que "conscientes del momento político que vivimos y la necesidad de fomentar unas políticas diferentes a los pactos de la vergüenza, que suponen al final una renuncia que esta sociedad no se puede permitir, renunciar a políticas de igualdad, sostenibilidad, de cuestiones de lengua... presentamos un presupuesto radicalmente diferente que se enriquece con propuestas que potencian la vivienda social, servicios públicos, Memoria Democrática...".

Inversiones históricas

El ejecutivo presenta unas cuentas de "asciende a 72,7 millones, con un aumento del 13 %". Así, ha destacado las "inversiones, que vienen principalmente fomentadas por la cuestión de completar las inversiones que hemos conseguido por fondos europeos. Estamos hablando que en los últimos años hemos conseguido más 25 millones y recientemente hemos pedido 15 millones más para invertir en la ciudad".

"Ante esos argumentos de presupuestos irreales, en los últimos dos años hemos ejecutado en inversiones 30 millones en la ciudad. Si la capacidad inversora de un Ayuntamiento es normalmente de 5 millones, en dos años lo hemos multiplicado por 6".

Tambien ha destacado que las políticas sociales aumentan en un 15 % y las políticas económicas suben en un millón de euros.

Moltó ha lamentado que "es muy difícil una negociación de presupuestos si una serie de partidos no se molestan en presentar propuestas". Y sobre la acusación de presupuestos irreales, ha destacado que en unas cuentas hay otros ingresos que después son muy superiores, como por ejemplo por los tributos del Estado en algunos casos, y que "el año pasado fueron 1,7 millones positivos" es decir que hubo más ingresos que gastos, apuntado que "nunca hemos tenido un resultado negativo. Y eso significa que los ingresos previstos son suficientes", lamentando por otro lado los recortes en las subvenciones sociales de Diputación y Generalitat, que han obligado al Consistorio a aportar ese dinero con fondos propios.

El IBI y la urbanización del Sargento

Y sobre la urbanización del Sargento, ha aclarado que "es una cuestión urbanística complicada. Nos hemos reunido con los vecinos pero no es una cuestión que a día de hoy tenga ninguna consecuencia presupuestaria. Es un tema urbanístico, y derivado de eso los dueños dicen" que están pagando de más en el Ibi, lo que viene además de una revisión de la ponencia de valores de 2010 realizada bajo gobierno del PP. "Hemos solicitado una reunión con Catastro, pero no tendría consecuencias a nivel de presupuestos, sino que estaríamos hablando que podían tener consecuencias a partir del año siguiente y de que Catastro lo reconociera".

En cuanto a que no se contemplara en el plan presupuestario un préstamo, ha aclarado que eso es una previsión a cuatro años, y que no se podía especificar que se fuera a pedir un préstamo, aunque el Consistorio lo tuviera en mente, hasta que supieran que se podía llegar a cabo.

El alcalde y los ingresos de 2024

El debate lo ha cerrado el alcalde Toni Francés, que ha reconocido que era casi una "fantasía" celebrar este pleno de presupuestos, a que "dudaba mucho de que pudiéremos llegar a un acuerdo” aunque “todos sabíamos que era necesario”.

Así, sobre las críticas de la oposición sobre un exceso en la previsión de ingresos, ha señalado que "hemos tenido 4,5 millones más de ingresos de los previstos en 2024, y ahora presupuestamos ingresos por debajo de los que hemos conseguido en 2024. Aquí lo que hay es buena gestión y capacidad para conseguir ingresos y por tanto proyectos para esta ciudad".

En cuanto a que el plan presupuestario no reflejará el préstamo, ha aclarado que cuando se realizó no se tenía liquidación que es lo que posibilita el préstamo.

La "extrema izquierda"

Del mismo modo el alcalde que señalado respecto a las acusaciones de que pacta con la "extrema izquierda" en referencia a Guanyar, ha querido poner las "aportaciones de Guanyar, que han modificado y mejorado el presupuesto aumentando las políticas de vivienda, el mantenimiento de la ciudad, la Memoria Democrática, igualdad, de sostenibilidad y medio ambiente, todas propuestas extremas" ha ironizado. "Y después tenemos el PP y Vox que aprueban el presupuesto de la Generalitat y de la ciudad de Alicante, que se basa en reducir políticas de igualdad, sociales, políticas de nuestra lengua y patrimonio, de cultura, de políticas sanitarias. Si son izquierda radical haciendo esas propuestas, qué son ustedes... Por sus actos los conoceréis".

Y ha agregado que "el presupuesto apuesta por la vivienda pública, por la rehabilitación de la vivienda privada, políticas sociales, sostenibilidad, que incrementa mantenimiento y apuesta por los servicios públicos".

