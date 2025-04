Llega la VII Mostra de Teatre Escolar de Alcoy: una apuesta por la creatividad y el talento joven

Alcoy se convertirá un año más en el escenario de la creatividad con la VII Mostra de Teatre Escolar, organizada por la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcoy. Este evento contará con la participación de 8 centros escolares, además de la Escola Municipal de Teatre, y un total de 372 personas implicadas, entre alumnado y profesorado.

Las representaciones se llevarán a cabo los días 8, 9 y 10 de abril de 2025 en diferentes espacios culturales de la ciudad, como el Teatre Principal, el Centre Cultural y el IVAM CADA. Por la mañana, las funciones estarán destinadas a público escolar con reserva previa, mientras que por la tarde la entrada será libre hasta completar el aforo.

El concejal de Educació, Alberto Belda, ha destacado este miércoles la importancia de esta iniciativa: «La Mostra de Teatre Escolar es una oportunidad única para que el alumnado pueda expresarse a través de las artes escénicas y desarrollar habilidades sociales y creativas. Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por el teatro como una herramienta educativa fundamental».

«Con esta Mostra, el Ayuntamiento de Alcoy consolida su apoyo a la educación y la cultura, fomentando la participación de la juventud en el ámbito teatral e impulsando la creatividad entre las nuevas generaciones», concluye Belda.

Este año se presentarán 11 obras de teatro con una gran variedad temática y creativa. L'IES Andreu Sempere ofrecerá "Els valents de Valor", mientras que el Col·legi Salesianos Juan XXIII pondrá en escena "Honor i terres". El Col·legi Salesianos San Vicente Ferrer participará con tres montajes: "El Gran Showman", "Açò era i no era... I" y "Açò era i no era... II". L'Escola Municipal de Teatre presentará "Per sis granets de magrana", y el CEIP Sant Vicent llevará al escenario "Invisible". Por su parte, el CEIP Miguel Hernández representará "Entre cultures", el Col·legi José Arnauda interpretará "Game Over" y el CEIP El Romeral actuará con "La natura ens ajuda". Finalmente, el CEE Tomás Llàcer presentará "Escola d’aventures".

El 11 de abril a las 18:30 h se cerrará la Mostra en el Teatre Calderón con la representación de "Viatge a OZ. El musical", de Trencadís Produccions, y se entregarán los galardones de participación.