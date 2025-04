La decisión sobre el caucho de los parques infantiles de Alcoy

El Ayuntamiento de Alcoy no retirará el caucho de los parques infantiles de la ciudad. Al menos mientras no lo indiquen las autoridades sanitarias. El equipo de gobierno ha respondido así al ruego de Guanyar de iniciar una sustitución progresiva de estos pavimentos.

La plataforma ha alertado que investigaciones recientes "evidencian la presencia de sustancias químicas nocivas en los pavimentos de caucho reciclados, afectando la salud infantil", por lo que emplazaba al Ayuntamiento de Alcoy a sustituirlos por alternativas más seguras.

Y es que científicos del CSIC han encontrado sustancias químicas que podrían alterar el sistema endocrino, aunque las conclusiones no estarán completas hasta que finalicen el estudio este año 2025.

Y ante este ruego formulado por Guanyar en el pleno ordinario de este viernes, el portavoz del PSOE, Jordi Martínez, ha querido aparcar cualquier alarmismo manifestando que "en ningún caso existen materiales tóxicos instalados en ningún parque infantil de nuestra ciudad", por lo que querido transmitir tranquilidad.

Así, sobre una recomendación de la Agencia Pública de la Salud de Barcelona de retirarlos, a la que hace referencia Guanyar, Martínez ha destacado que si el caucho "causa cáncer, diabetes, obesidad infantil... habría una prohibición", no una recomendación.

Por ello, ha recalcado que "los materiales que usamos para absorción de impactos en los espacios de juegos infantiles son materiales homologados que cumplen la normativa", y son arena lavada, pavimento de absorción, losetas de caucho y césped artificial. Y ha recordado que cada material es elegido teniendo en cuenta su capacidad de absorción en relación a la altura de caída de cada juego, ya que no se comportan igual.

Certificaciones

Del mismo modo, respecto al material de caucho, ha recordado que "cuenta con certificados de organismos internacionales. Todos los materiales utilizados cumplen una rigurosa normativa vigente", y ha añadido que la arena lavada no sirve para todos los impactos que se puedan tener.

Por su parte la concejal de Guanyar Mari Carmen Paredes ha querido aclarar que no están criticando al Consistorio por no actuar correctamente con la instalación de estas protecciones en los parques, pero ha advertido que "el CSIC está realizando estudios al respecto, y está apuntando a que este material tiene todos esos certificados, pero en breve saldrán las conclusiones de que se debería de retirar paulatinamente, y es lo que pedimos. Apostamos por esta agenda 2030 que tanto valoramos en el Ayuntamiento, y es fundamental que nuestra ciudad priorice la salud y la seguridad de los niños. Todos los parques tienen los certificados en regla, pero no está mal avanzarse a la problemática que pueden traer estos materiales. Por eso pedimos que se quiten progresivamente".

A este respecto el portavoz socialista ha destacado que "estamos pendientes de la salud de los niños, por eso tenemos los parques infantiles con caucho. En el momento en el que alguna autoridad sanitaria diga que el caucho es perjudicial, lo retiraremos, no solo nosotros, sino todos. Nosotros confiamos en el Estado, que normativiza todas estas cuestiones".

Responsabilidad en caso de caída

Y Martínez, que también es concejal de Servicios, ha añadido que "si mañana quitamos el caucho del castillo del Romeral, y sufre una caída un niño y pasa una desgracia, a quién le pedirán explicaciones. Será a mí, y me preguntarán por qué he quitado un suelo de caucho que cumple con la normativa... Y yo diré que es que queremos avanzar hacia una sociedad mejor, y me enviarán a la prisión. Y como no quiero ir a la prisión, cuando nos obliguen a cambiar esos pavimentos, los cambiaremos cuando toque. Y afortunadamente estamos seguros de que hay estudios que garantizan que son seguros. Y si el día de mañana cambia, pues puede ser, y nosotros a cumplir la normativa".

El ruego

Desde Guanyar han recordado que "las últimas investigaciones han revelado que los pavimentos de caucho, especialmente aquellos fabricados con neumáticos reciclados, contienen sustancias químicas nocivas, incluyendo disruptores endocrinos. Estos compuestos pueden alterar el sistema hormonal y están asociados a varias enfermedades como cáncer, diabetes, obesidad, infertilidad y asma. Así mismo, con el tiempo y la exposición a factores ambientales como la radiación solar y la lluvia, estos pavimentos se degradan y liberan micropartículas que podrían ser inhaladas o ingeridas por los niños durante el juego", han destacado desde Guanyar.

Esto ha llevado a instituciones como la Agencia Pública de la Salud de Barcelona a recomendar la retirada de estos materiales, y el Ayuntamiento de Barcelona ya ha anunciado su sustitución, que empezará este verano, según han explicado. Y en este contexto, la plataforma ciudadana pedía que el gobierno municipal "adopte medidas urgentes para proteger la salud de los niños".

