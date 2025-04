"El proceso hacia la plena igualdad en los Moros y Cristianos de Alcoy no se puede ya parar"

Ana Gisbert Mira-Perceval va a romper uno de los últimos techos de cristal que quedan en las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy. Años de lucha de multitud de mujeres van a desembocar a principios de mayo en un hito: por primera vez una fémina ostentará uno de los principales cargos de los festejos, la Alferecía Mora, con su filà Marrakesch. No solo eso, sino que por primera vez también habrá una escuadra mixta en los Moros y Cristianos, de la mano de la Alferecía Cristiana de Andaluces. Dos pasos de gigante hacia la plena igualdad en estas celebraciones, cuna de cuantas se celebran en la Comunidad Valenciana. Afirma que ya no hay marcha atrás en este proceso, que considera imparable.

Usted es nacida y residente en Alicante, pero descendente de alcoyanos y bien conocedora de sus Fiestas. ¿Qué vínculo tiene con Alcoy?

El vínculo bueno es familiar. La familia de mi padre es alcoyana. Y con las fiestas al final, desde el primer momento mi padre me transmitió su pasión.

Se tiene que asumir con normalidad que una mujer sea alférez o capitana

Su progenitor, Juan Antonio Gisbert, fue director general de la CAM y presidente del Puerto de Alicante. Era alicantino de nacimiento pero alcoyano de corazón y gran amante de sus Moros y Cristianos, y murió hace tres años. ¿El cargo que va a desempeñar es de alguna forma un homenaje hacia él?

Sí, realmente optar al cargo no me lo había planteado. Fue en las fiestas de hace un par de años cuando algunos miembros de la filà me invitaron a hacerlo. Y pensé que era un buen homenaje a él. A él le hubiera gustado hacer el capitán, que hubiera sido el año que viene.

¿Habría sido él capitán?

Estaba bastante enfocado a que fuese él. Siempre, hasta el último momento, no se sabe porque hay más gente que opta, pero ya se tenía ideas, ya había hablado con la junta directiva de la filà...

Ser capitán es una de las espinitas que le quedó a mi padre, y ser alférez es un homenaje a él

¿Entonces será un orgullo aún más grande para usted?

Sí, porque es una de las espinitas con las que se quedó. Llevaba muchos años hablando de poder hacerlo. Entonces es el homenaje que sí que creo que debía hacerle. Él nació en Alicante, pero siempre ha dicho que era alcoyano. Y yo también.

Ana Gisbert, la primera por la derecha, en la escuadra femenina de las Fiestas de 2016 / Juani Ruz

¿Había soñado con ostentar uno de los máximos cargos de los Moros y Cristianos?

La verdad es que no me lo había planteado.

¿Salía desde pequeña en los Moros y Cristianos?

De pequeña salía, sí que me vestía, pero de una manera informal porque no estaba dada de alta en la filà. Durante la adolescencia ya estuve de espectadora, y ya en 2015 fue cuando empecé a formar parte de la fila como individuo. Y ya en 2016 hice la primera escuadra de mujeres.

¿Cómo fue esa propuesta para que usted fuera alférez?

Sí, parte de la directiva, y algún compañero más de la filà me decía que podía estar bien. Entonces estuve principalmente comentándolo con la familia, porque requiere una dedicación de tiempo muy alta. Tengo dos hijos que son relativamente pequeños y quería asegurarme de que todo el mundo estuviese conforme porque iba a necesitar mucho soporte para hacer esto.

Los únicos cargos que quedan asociados a la figura masculina son el Sant Jordiet y el Mossén Torregrosa

¿Sus hijos y su pareja también salen en las Fiestas?

Mi pareja no, no es festera, es músico. Y mis hijos salen desde que nacieron. Fue mi padre el que nada más nacer los apuntó a la filà. Y ellos están súper ilusionados. Para ellos, Alcoy en general es una fiesta, porque siempre que subimos es para pasarlo bien.

Así que estará bien acompañada en su cargo por familiares y amigos.

Sí, también sale mi tío Antonio Mira-Perceval, mi hermano, una prima, otro tío... y estoy rodeada también de gente de la filà, algún amigo de mi padre...

¿Temió en algún momento que no pudiera cristalizar su candidatura a la Alferecía? Porque se acordó en su filà antes que se cambiaran los estatutos.

La ordenanza la cambiaron después. Pero realmente en la ordenanza anterior no había nada claro. De cara al alférez, no había nada que en principio pudiese echar atrás por ser mujer. Fue una de las cosas que entre la filà estuvimos revisando, y vimos que no había en principio nada que pudiese echarlo atrás en la ordenanza, no como para la Capitanía, que ahí sí que había más dudas, aunque era todo muy ambiguo.

Soy pionera al ser la primera alférez, pero hay muchísimo trabajo de muchas mujeres y hombres también que buscaban esta igualdad

Pero con el cambio de estatutos ya también puede haber una capitana.

Sí, ahora ya los únicos dos cargos que digamos están asociados a la figura masculina, son el del Sant Jordiet y la del Mossén Torregrosa.

Ana Gisbert / INFORMACIÓN

No solo usted va a hacer historia desde el bando moro, sino que dos mujeres de la Alferecía Cristiana, que recae este año en Andaluces, van a participar en la primera escuadra mixta, vestidas con el traje de hombre. ¿Espera que esto deje pronto de ser noticia?

Sí, yo desde el primer momento he dicho que esto debe ser la normalidad. Debe ser lo normal y que se deje de hablar de mujeres u hombres y que estemos todos con las mismas condiciones. Hay dos mujeres en esa escuadra femenina. De hecho, una de ellas intentó ser alférez y si se lo hubiesen permitido, hubiese sido alférez este año conmigo.

Espero que pronto deje de ser noticia la participación de las mujeres en las Fiestas de Alcoy

¿Y cómo fue que ella no ha podido?

Las noticias que tengo es que su fila preguntó en la Asociación de San Jorge hace años, porque ellos reparten los cargos con más años de antelación y fue la asociación la que en aquel momento dijo que no.

Ustedes no preguntaron, directamente aprobaron que fuera la alférez.

Nosotros no preguntamos. Nosotros vimos que en principio no había nada que preguntar.

En 2016 usted ya protagonizó la primera escuadra femenina en una Entrada. ¿Se considera una pionera?

Bueno, en 2015 compañeras que también saldrán conmigo este año ya hicieron una primera Diana y ese momento fue histórico. Totalmente. Y la gente en la sociedad de Alcoy las acompañó, las aplaudió y las siguió en todo momento. O sea que soy pionera, pero hay muchísimo trabajo de muchas mujeres y hombres también que buscaban esta igualdad en la fiesta. Sin el trabajo de ellos al final todo esto no sería posible.

No preguntamos si podía ser una mujer alférez por primera vez, lo aprobamos directamente porque no había nada que preguntar

¿Qué techos de cristal quedan por romper en las fiestas? ¿Pronto veremos una capitana o una niña como Sant Jordiet?

Yo creo que es cuestión de que alguien se presente para hacerlo. Al final. Yo creo que esto no se soporta de ninguna manera. En el momento en el que alguien se presente, creo que habrá que volver a revisarlo ¿Qué nos diferencia para no poder estar juntos? No tiene razón de ser. En el momento en el que alguien se presente, no podrán aguantarlo.

¿La capitanía es cuestión de tiempo que la ostente una mujer?

Sí, y que se asuma con normalidad. Hay a quien no le gusta, pero considero que es una minoría. Yo con lo que viví en 2016, la gente aplaudía como con rabia y había gente que lloraba. La gente estaba emocionada porque ya tenía ganas de verlo.

Desde su filà han contribuido también con diferentes acciones a la igualdad en los festejos. No solo por sacar la primera escuadra femenina o la primera mujer alférez, sino que este año además han editado el cuento "Fannu, l’última soldat almoràvit", para dar visibilidad a figuras históricas femeninas.

Sí. Cuando di el paso para ser alférez, quería buscar alguna figura histórica de alguna mujer árabe que hubiese sido guerrera. Y entonces empecé a encontrar mucha documentación, pero de historiadores, y me puse en contacto con Manuela Marín y con Josep Torró, que también es alcoyano, y ambos me ayudaron muchísimo, me aportaron documentación y a partir de ahí una amiga de las que sale conmigo tuvo la idea de hacer un cuento con esto. Y la verdad es que ha sido maravilloso. Es uno de los proyectos más bonitos que he hecho.

Es cuestión de tiempo de que alguien se presente para que tengamos una capitana o una niña Sant Jordiet

¿Es una forma de buscar referentes femeninos en las Fiestas?

Eso es. Al final la sociedad va avanzando pero en todas las épocas las mujeres han jugado distintos roles. Lo que pasa es que muchas veces no hemos tenido visibilidad. Siempre hemos tenido que luchar.

¿El proceso para alcanzar la plena igualdad no tiene ya freno en los Moros y Cristianos de Alcoy?

Yo creo que no. Son diez años de diferencia, en diez años nos hemos metido desde hacer una primera diana hasta hacer un cargo yo ahora. Tuvimos la escuadra, después tuvimos las primeras glorieras y en la Gloria ya se mezclaban hombres o mujeres... Esto ya no se puede parar.

Ana Gisbert con su hermano, uno de sus hijos y su padre / INFORMACIÓN

¿Qué opina de la evolución que ha tenido el traje femenino desde sus inicios, cuando se diferenciaba mucho del masculino?

En nuestro caso no. Nuestro traje es distinto porque nos obligaron a poner exactamente tres diferencias que fuesen perceptibles. Y de ahí que nuestro turbante tiene un cordoncito y unas moneditas, en vez de lunas unas estrellas, y la capa en vez de tener mangas, va sin mangas y la llevamos colocada de otra manera. Son las diferencias que nos obligaron a poner. Eso ha dependido mucho de cada filà. Generalmente los trajes de mujer sí que han diferido bastante de los hombres, hay muchos que son del estilo turco con bombachos y ellas han acabado con falda. En el caso de los Marrakesch es que llevábamos una túnica y ya vamos con falda todos. Más que el traje, yo creo que el problema está en cómo ha gestionado que la mujer entrase en las filás cada una de las filás, porque nosotros entramos con las mismas condiciones, pagábamos lo mismo que un hombre y teníamos los mismos derechos en principio. Claro, también depende de cómo vayan las ruedas tienes más ocasión o menos ocasión de hacer actos... pero yo creo que ha sido una equivocación los que han querido incorporar a la mujer como acompañante, sin pagar lo mismo... Deben ser los mismos derechos y las mismas obligaciones y que seamos todos iguales, sin diferenciaciones

Los "rodabalcons" de la Alferecía van a ser algo muy neutro y muy respetuoso

La evolución es que los trajes cada vez se parezcan más.

Sí, este año ya se ha aprobado el que pueda haber un traje único también dentro de esta ordenanza y con eso abre la posibilidad a las escuadras mixtas. Y hay ya tres filás que han votado a favor, pero creo que ya para el año que viene. Y habrá ya una Diana mixta en los Maseros este año, con lo cual sí que habrá gente que ya tenga los trajes iguales este año.

¿Cuál es su acto preferido o más especial de las fiestas, ya sea de los tres días grandes o de los previos?

Dentro de las fiestas la Entrada es el más espectacular, pero a mí me gusta muchísimo el Día del Alardo. El disparo es muy chulo por la pólvora, el olor, el sonido de los disparos. A mí me gusta muchísimo.

Ha sido una equivocación los que han querido incorporar a la mujer como acompañante

Queda apenas un mes para los días grandes. ¿Qué espera de esas tres jornadas?

Queda poquito. Sí. Pues espero que todo salga bien porque ha habido mucho esfuerzo para prepararlo todo. Al final quieres que toda la Entrada salga compacta, que haga buen tiempo, que toda la filà lo disfrutemos mucho juntos y que la sociedad de Alcoy lo viva con normalidad y que no se genere ninguna situación incómoda.

Va a ser algo histórico que quiere que se viva normalidad.

Sí, con la mayor naturalidad posible.

¿Los "rodabalcons" de su alferecía van a seguir las instrucciones del Casal para este año que se respete el diseño original con la cruz de Sant Jordi?

Nosotros en el balcón sí que vamos a poner un diseño especial. Yo lo he comentado con la fila y con los diseñadores. Va a ser algo muy neutro y muy respetuoso y únicamente en uno de los balcones, porque también se indica que los cargos tienen que estar identificados. Yo creo que la recomendación está más dirigida a la publicidad, más que a los cargos. Sí que es cierto que hay cargos que lo han hecho muy ostentoso. Dentro de que hay que identificarlo, esperamos que sea lo más sencillo posible.

Este fin de semana su filà ha organizado un zoco árabe para convertir el Parque de la Glorieta en el mercado de Marrakech. ¿Qué se busca con esta iniciativa?

Esto era una de las ideas que tenía preparada mi padre para si hubiese sido capitán. El tenía muchísimos más contactos que yo y él lo planteaba de otra forma. Al final nosotros hemos hecho un contrato con quien se dedica a hacer esto. Él planteaba traer a gente de Marruecos y hacerlo de otra manera. Al final lo que buscamos también es que el pueblo disfrute las iniciativas que hemos hecho. También hicimos un concierto gratuito el 8 de marzo con la banda sinfónica, que era benéfico para el que se podían hacer donaciones. El libro de Fannu lo hemos repartido a todos los niños de una manera gratuita. Hicimos una donación de una burrita estas navidades al hospital, para la planta de Pediatría, pues la burrita es algo muy alcoyano para entregar las cartas. Y ahora con esto esperamos que la gente lo pueda disfrutar. Hay espectáculos, música... yo creo que dará ambiente.

Hemos buscado la figura histórica de una árabe guerrera par dar visibilidad a las mujeres con un cuento

Y también para alargar lo máximo la Fiesta.

Sí, creo que todos los cargos están haciendo sus iniciativas y cada vez están más dirigidas al pueblo en general. Antes la fiesta era más cerrada hacia las filás y cada vez se abre más para que todo el mundo pueda disfrutar y hacer fiesta.

¿Quiere añadir algo más?

Quiero agradecer a mi filà que desde el primer momento el tema de la incorporación de la mujer la ha soportado y lo ha hecho con la máxima naturalidad posible. Hemos sido una más desde el primer momento, y no en todos los sitios ha sido así. Pienso que hay que reconocérselo a las juntas directivas que lo han permitido.