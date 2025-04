La IA se cuela en los Moros y Cristianos de Alcoy en forma de "Xatbot Fester"

"¿Quién es Sant Jordiet?"; "¿Cuándo es la Entrada?"; o "¿Desde cuándo se celebran los Moros y Cristianos en Alcoy?". Estas dudas o curiosidades sobre los días grandes del municipio podrán ser resueltas en solo unos segundos este año a través de la Inteligencia Artificial (IA). El Ayuntamiento ha lanzado un "Xatbot Fester", es decir, una innovadora herramienta de información basada en esta tecnología para las fiestas de Moros y Cristianos de 2025.

La herramienta se presentó este miércoles y está desarrollada por la empresa tecnológica Cloud Levante (a través de su marca Minte) y la Asociación de San Jorge (ASJ). Se trata de un asistente inteligente, entrenado específicamente para dar respuesta a las consultas de ciudadanos y visitantes sobre las fiestas de Moros y Cristianos de la ciudad. Los encargados de explicarla fueron los representantes de la empresa Víctor Adsuar y Oliver Montes; Manuel Llorca, vocal de Modernización y Nuevos Proyectos de la Associació de Sant Jordi; y el alcalde de Alcoy, Toni Francés.

Este proyecto, que se encuentra actualmente en fase de pruebas, forma parte del Sandbox Urbano de Alcoy, una iniciativa municipal que facilita el uso de la ciudad como laboratorio de innovación. En este marco, el Ayuntamiento actúa como facilitador: proporciona información, ofrece apoyo técnico y metodológico, y colabora en la validación del sistema, además de acercar la iniciativa a la ciudadanía.

El alcalde explica el nuevo "Xatbot Fester" de Alcoy. / Juani Ruz

El "Xatbot Fester" se diferencia de sistemas generales como ChatGPT o Gemini por su entrenamiento específico con datos históricos y actuales sobre las fiestas alcoyanas, con contenidos extraídos de "La Nostra Festa", crónicas de filaes e información logística proporcionada por el consistorio. Esto le permite ofrecer respuestas precisas y contextualizadas tanto a preguntas de carácter cultural como a consultas prácticas para turistas.

Si se hace una prueba, la herramienta da todo tipo de detalles, como ha comprobado este diario: "¿Quién es Sant Jordiet?", se le pregunta. La tecnología con IA contesta en valenciano: "El Sant Jordiet és un personatge molt especial a les Festes de Moros i Cristians d'Alcoi. És un nen de 6 a 8 anys que representa una versió infantil de Sant Jordi, sent el centre de la tradició festera". Además da detalles importantes como las características para ser elegido, la tradición y quién ostenta el cargo este año: "Per a 2025, el Sant Jordiet serà Martín Bellver Sevila de la filà Domingo Miques".

Aunque aún se encuentra en fase experimental, se pretende comenzar a utilizarlo de forma abierta y compartida, con el objetivo de recoger más preguntas, detectar puntos de mejora y seguir ampliando su conocimiento. La meta es que esta herramienta se convierta en un recurso útil, ágil e inclusivo para comprender y disfrutar mejor de las fiestas, explicó el Ayuntamiento.

El proyecto también representa una oportunidad para la ASJ de abrir nuevos canales de comunicación y hacer más accesibles unas fiestas con siglos de historia. Además, permitirá a Minte poner a prueba su plataforma de IA generativa en un entorno real con un alto volumen de consultas. La iniciativa estará activa al menos hasta julio de 2025, momento en el que se evaluarán los resultados de esta experiencia pionera que busca acercar la fiesta a todos, con tecnología y arraigo.

Vuelve el Tapa i Festa a La Glorieta

Estas fiestas de Moros y Cristianos vuelve la Feria Tapa i Festa a la Glorieta, con gran variedad de oferta gastronómica y en un lugar en pleno corazón de las fiestas. Este año se podrá contar con un total de 20 food trucks con toda clase de comida: asiática, mexicana, americana, japonesa y, por supuesto, mediterránea. Se inaugurará el 30 de abril en las 18 horas, y estará abierta cada día de 10 a 2.00 horas hasta el día 5 de mayo incluido.

Cómo explica el vicealcalde y edil de Consumo, Àlex Cerradelo, además de las food trucks de comida, la Glorieta dispondrá de dos barras centrales en las cuales el público podrá encontrar gran variedad de bebidas, como cervezas, cócteles o combinados. Cerradelo también explica que la novedad de este año es que el Ayuntamiento pondrá a disposición del público vasos retornables, lo cual supone "un compromiso con la sostenibilidad en el ámbito de los acontecimientos y fiestas". Las barras centrales serán los puntos de entrega y depósito de los vasos y habrá varias opciones: quedarse el vaso o devolverlo en la barra central.

La presentación de la feria gastronómica de fiestas de Alcoy. / Juani Ruz

Por otro lado, como también es habitual, habrá otros espacios de ocio y comida en zonas de la ciudad próximas a la fiesta. En la calle Els Alçamora se podrá disfrutar de 90 paradas de productos de venta y de artesanía, y también habrá una zona específica de comida en el callejón Nofre Jordà (frente al parque Cervantes) con food trucks de comida argentina, mexicana, hamburguesas, bocadillos o patatas, y con opciones vegetarianas y sin gluten. Y por último, otras 5 paradas de comer estarán instaladas en la Plaza Emili Sala (Correos). Estas zonas de mercado y paradas de comida estarán abiertas durante todas las fiestas, desde el 2 hasta el 5 de mayo.