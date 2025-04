Conoce los cargos festeros de los Moros y Cristianos de Alcoy 2025

Salvador Albero, Capitán Cristiano

Salvador Albero pertenece a la Filà Aragoneses desde 1982. / .

Salvador Albero pertenece a la Filà Aragoneses desde 1982, el mismo año en que su padre se unió. «Desde entonces la fiesta forma parte de mi vida», relata el Capitán Cristiano. Este año afronta el cargo «con muchísima ilusión y entusiasmo, deseando que todos disfruten tanto como yo: la Filà, el boato, Damas, Caballeros, Favoritas, Ballets y músicos».

Salvador hace especial mención a su hermano Javi, que este año desempeñará el cargo de Caballero y «me acompaña en esta locura».

La Filà Aragonesos es una de las más numerosas de las Fiestas de Alcoy, con 205 festeros, entre ellos más de 20 mujeres de pleno derecho. Con raíces en el barrio de Batoi, actualmente tienen su sede en la calle La Cordeta. Se caracterizan por su democracia interna y participación masiva en los actos festeros. Su Primer Tro, Mateo Martín, cuenta con una Junta Directiva joven conocida como «Aragonesos de calbot».

Indalecio Carbonell, Capitán Moro

Su árbol genealógico festero se inicia con su bisabuelo José Carbonell Monerris en 1902. / .

Indalecio Carbonell es Capitán Moro 2025 por la Filà Abencerrajes, con una tradición festera de seis generaciones. Su vínculo con la fiesta viene por ambas ramas familiares y ha ocupado cargos clave durante décadas. Para él, la fiesta le ha dado «amigos, familia y alegría», confiesa Indalecio.

El capitán, nieto e hijo de destacados festeros, ha presidido la sociedad artística Apolo y la Asociación de San Jorge. Su propuesta fue ovacionada en la asamblea de la Filà en 2018, pero la pandemia retrasó su mandato. Indalecio destaca el papel de su familia, que lo acompañará en el desfile, y define la fiesta como «Alcoy, Sant Jordi, Filà Abencerrajes, familia, amigos y diversión». La entrada mora del 3 de mayo será compacta y espectacular. Su desfile contará con 780 músicos y obras inéditas de Saül Gómez, con la participación de la Banda Santa Cecilia de Castalla. Se estrenarán tres composiciones, entre ellas «Alaizarq - El Blau», dedicada al capitán. Una celebración cargada de emoción, historia y pasión festera.

José Cortés, Alférez Cristiano

José pertenece a la fila Andaluces desde hace 25 años. / .

José Cortés, Alférez Cristiano, pertenece a la fila Andaluces desde hace 25 años y confiesa estar «muy contento y emocionado» con el cargo que ostenta, al que define como «muy bonito».

La tradición festera corre por sus venas: he hecho nueve glorieros, fui el Rey Negro, el gloriero histórico y en 2017 participé en la escuadra del medio. «Siempre he vivido las fiestas con intensidad y en familia. Este año bajaré con las damas y con la favorita, que es mi mujer, las dos rodellas, que son mi nieta y mi hija, y yo bajo con mi hijo y con los caballeros. Vivir esta experiencia junto a ellos la hace aún más especial», confiesa.

Ana Gisbert, Alférez Mora

Ana es la primera mujer alferez. / .

Por primera vez una mujer, Ana Gisbert, ostentará uno de los principales cargos de los festejos, la Alferecía Mora, con su filà Marrakesch. Su padre, Juan Antonio Gisbert, le transmitió su pasión por la fiesta desde el primer momento. «Fue en las fiestas de hace un par de años cuando algunos miembros de la filà me invitaron a optar el cargo. Y pensé que era un buen homenaje a mi padre. A él le hubiera gustado hacer el capitán, que hubiera sido el año que viene».

«De pequeña salía, sí que me vestía, pero de una manera informal porque no estaba dada de alta en la filà. Durante la adolescencia ya estuve de espectadora, y ya en 2015 fue cuando empecé a formar parte de la fila como individuo. Y ya en 2016 hice la primera escuadra de mujeres», cuenta Ana.

Respecto al hito que ha marcado al ser la primera alférez, explica que «hay muchísimo trabajo de muchas mujeres y hombres también que buscaban esta igualdad. Ahora ya los únicos dos cargos que están asociados a la figura masculina son el del Sant Jordiet y la del Mossén Torregrosa. De cara al alférez, no había nada que en principio pudiese echar atrás por ser mujer. Fue una de las cosas que entre la filà estuvimos revisando, y vimos que no había en principio nada que pudiese echarlo atrás en la ordenanza, no como para la Capitanía, que ahí sí que había más dudas, aunque era todo muy ambiguo».