«Este año nos situaríamos en cerca de 7.000 turistas en los tres días centrales de la Fiesta»

¿Cuál es el aspecto que más destaca de los Moros y Cristianos de Alcoy y por el que estas fiestas son conocidas en toda España?

Sin duda la tradición, el relato y la puesta en escena. Las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy son las más antiguas de todas las que se celebran en nuestro país. La tradición marca la fecha del 23 de abril de 1276 como el inicio del patronazgo de San Jorge para los alcoyanos, si bien es cierto que no fue hasta mediados del siglo XVIII, cuando quedan determinados los elementos que conforman la estructura actual de las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy. Más de 250 años de historia, con una declaración de Fiestas de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural de por medio, que hacen de nuestra «Festa» un acontecimiento único en cuanto a estética, rigor, teatralidad y pasión. La intensidad con la que se viven los Moros y Cristianos en Alcoy, la importancia que adquieren en la vida social, cultural y económica de la ciudad transciende a trilogía, hasta el punto que forma parte de nuestra identidad. Sin ellas no se entendería mucho de nuestro carácter, de nuestra forma de ser y de sentir.

¿Qué número de visitantes espera recibir Alcoy en sus tres días grandes de Fiestas?

Tras la pandemia y siguiendo la tónica general del país, hemos experimentado un incremento constante de turistas año tras año. Si en abril del 2024 pernoctaron cerca de 15.200 turistas (según estadística del INE), este año, a tenor de las expectativas recogidas en la memoria anual de EXELTUR, que prevé un crecimiento del 4’5%, y los datos estadísticos de la propia oficina de turismo de Alcoy, nos situaríamos en cerca de 7.000 turistas en los tres días centrales de la Fiesta. A esta previsión se une la coincidencia de nuestras Fiestas con el puente del 1 de mayo, y el dato objetivo de que la oferta hotelera urbana se encuentra ya hace semanas completa al 100% de su capacidad, teniendo que derivarse reservas a hoteles de poblaciones vecinas. Todo ello nos conduce a pensar en cifras históricas de afluencia de turistas y visitantes a nuestra ciudad, ya no solo en los días centrales, sino en todo el periodo primaveral 2025.

¿Cómo de preparada está la localidad para acoger este volumen de turistas y vecinos de otros municipios?

Son muchos los equipos que trabajan conjuntamente en el desarrollo de las Fiestas. Hablamos de Protección Civil, las brigadas municipales de servicios, policía, la oficina de turismo, servicio de limpieza, puntos violeta, que se encargan de la logística, montaje y seguridad. Sin olvidar a la Asociación de San Jorge que organiza los actos principales y que además se ocupa de la colocación y venta de sillas para ver el desfile. Atendiendo al interés del visitante se han habilitado zonas de aparcamiento y una oferta gastronómica a la que se suma la feria «Tapa y Festa» en el parque de La Glorieta. Además durante los fines de semana de abril hay una oferta específica de actividades como rutas guiadas y rutas gastronómicas por las «filaes», con muestra de nuestras tapas típicas.

Más allá del aspecto cultural, ¿qué impacto tienen las fiestas en la ciudad desde el punto de vista económico y turístico?

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy son el principal hito turístico de la ciudad. Estadísticamente es el momento en que se produce cada año el pico de afluencia de visitantes. A nivel turístico, por tanto, sigue siendo nuestro recurso más conocido internacionalmente, nuestra temporada alta, y ello nos aporta visibilidad y reconocimiento, y sobre todo posicionamiento para poder dar a conocer otros recursos en el mercado como son nuestro entorno natural, nuestro patrimonio modernista y arqueológico, así como nuestra tradición navideña. En cuanto a la artesanía y otros sectores productivos de la ciudad, las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy trascienden a lo local y por supuesto a lo temporal. Se trata de un sector importarte de la economía local dedicado en exclusiva a la Fiesta. En él se incluyen profesionales del diseño, la confección, artesanos del metal, del cuero, ballets y escenografías que posteriormente se verán en las fiestas de otras localidades, la industria en torno a la Fiesta es referencia incluso fuera de la Comunidad Valenciana.

¿Qué repercusión tiene para Alcoy que sea un reclamo turístico de primer nivel?

A Alcoy se la conoce con independencia de que se haya visitado o no. «La moral del Alcoyano» es famosa en toda España. El tener un recurso tan potente y bien posicionado, incluso a nivel internacional, como son las Fiestas de Moros y Cristianos nos sitúa ya de entrada como destino potencial. Esta es nuestra inmejorable carta de visita, pero no basta para la sostenibilidad del sistema turístico. Por ello, es imprescindible intensificar el esfuerzo en la promoción y posicionamiento de otros recursos que nos aporten esa desestacionalización, contribuyendo no solo la supervivencia sino al crecimiento del sector y su profesionalización. Esta es la línea de trabajo que desde la Concejalía de Turismo venimos desarrollando desde el 2015, destacar Alcoy como destino de interior atemporal y creo que hemos conseguido en parte nuestro objetivo, de hecho «Alcoi Ciutat del Nadal» y la Feria Modernista comienzan a protagonizar picos turísticos considerables en nuestra ciudad. Queda, no obstante, mucho camino por recorrer en promoción y por supuesto en inversión que haga consolidar a la ciudad como un destino turístico en cualquier época del año.

Para terminar, ¿cómo describiría lo que siente Alcoy por sus Fiestas de Moros y Cristianos?

Nuestras fiestas forman parte de nuestra identidad, no sé si el carácter especial de los alcoyanos viene propiciado por las Fiestas o éstas son lo que son, precisamente, por el carácter de los alcoyanos. En cualquier caso es una tradición que se entrelaza profundamente en nuestra cultura en sentido amplio, gastronomía, música, arte, lenguaje, costumbres y manera de relacionarnos. Nos provoca un sentimiento de orgullo, pero ese que no implica arrogancia, sino pertenencia. Vinculación a algo tan grande que trasciende a lo material, es un sentimiento que nos hermana, que nos enraíza a nuestra tierra. Es importante tener un lugar donde siempre querer regresar, un hogar. Alcoy y las Fiestas de Moros y Cristianos son ese lugar y siempre el motivo, para que un alcoyano quiera regresar.