Los Moros y Cristianos de Alcoy empiezan a tomar forma: montaje de tribunas y la feria

El centro de Alcoy está en plena ebullición a pocos días del inicio de las Fiestas de Moros y Cristianos. Los preparativos no paran, desde engalanar balcones o locales hasta el montaje de las tribunas para ver la Entrada o montar la feria de atracciones. El tiempo no apremia pero no hay que dormirse en los laureles para que todo esté a punto para los días grandes que arrancarán este viernes con el día dels Musics y la trilogía del 3 al 5 de mayo.

En la plaza de España, conocida como la Bandeja, este martes se veía ya el movimiento de operarios para montar las tradicionales tribunas donde el público asistente podrá ver tanto la Entrada Mora como la Cristiana. La operación se repetirá en otras cuatro zonas de las calles más céntricas por donde transcurre este acto para levantar estas plataformas que llegarán a albergar a casi 4.000 personas.

Así lo explicó a este diario Alberto Rivas, el responsable de la gestión de las sillas en la Asociación de San Jorge (ASJ): "Se está realizando ya el montaje de las tribunas que está previsto que finalice en la madrugada del día 2 de mayo". Justo para que arranquen los principales actos de las fiestas alcoyanas. Así, se están instalando cinco tribunas con asientos además de la situada en la fachada del Ayuntamiento que es para autoridades y otra que solo será una plataforma donde se colocarán sillas.

Las cinco tribunas donde el público ha podido adquirir un sitio están ubicadas en la Glorieta, con capacidad para 350 personas; en Ramón y Cajal, donde habrá unas 1.400 personas; y otra en el Parterre con capacidad para 420 asistentes a ver los actos. Además, al final del recorrido de la Entrada, en la avenida País Valencià, habrá otras dos más con capacidad para 800 personas en la de la izquierda y 700 más a la derecha. A ellas se suman los 350 asientos que tiene la levantada en el propio Ayuntamiento y que está reservada para autoridades, etc. Esa no se ha puesto a la venta.

Montaje de las Fiestas de Alcoy / Juani Ruz

El operativo para que el público pueda seguir la Entrada desde la calle se terminará el mismo sábado con la colocación de cerca de 16.000 sillas en las calles del recorrido por el centro de Alcoy, desde Sant Nicolau hasta País Valencià.

¿Aún quedan sillas a la venta? Rivas explicó que sí. Los más rezagados aún tienen alguna oportunidad de conseguir un sitio para seguir este espectacular acto de los Moros y Cristianos: "Hoy (por este martes) aún quedan a la venta entre 500 y 600 sillas". Aunque esperan agotarlas antes del viernes.

Los festejos, cuyos días grandes serán del 3 al 5 de mayo, disponen de unas 22.000 sillas, de las cuales el 60 %, unas 13.000, son para abonados y filás. Y para venta general se destinan otras 6.000 en venta, quedando el resto para Ayuntamiento, benefactores y otras entidades.

Montaje de la feria de atracciones

Las tribunas no son el único montaje en marcha. También el de la Feria de Atracciones que se ubica en el recinto ferial, en el barrio del Viaducte. Allí también se está rematando la colocación de todos los elementos para ponerlos en marcha este mismo miércoles, día 30 de abril, cuando abrirá sus puertas este espacio de ocio. Estará abierto hasta el 6 de mayo, día del Descanso. El día de apertura, este miércoles, habrá precios reducidos para poder subir a las atracciones, según informó el Ayuntamiento.

Además, el Día de la Entrada, en horario de 12 a 13 horas y de 17 a 18 horas, se ha acordado con el personal de la Feria que se silenciarán las atracciones con el objetivo de hacerlas accesibles a niños y mayores con trastorno del espectro autista (TEA) en ese día y en ese horario, en coordinación con la Asociación Tea-Asperger Font Roja–Mariola.

Con todo, por las calles del centro y de otros barrios de la ciudad también se puede ver el ambiente festero con la colocación de los tradicionales cobertores en los balcones de color blanco con la Cruz de San Jorge. Echar un vistazo para arriba es ver en zonas más céntricas la mayoría de fachadas con este símbolo que representa a las Fiestas de Moros y Cristianos.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Alcoy ha puesto el foco en los balcones, tanto por la seguridad, como la conservación de sus tradiciones. Se inspeccionarán los inmuebles situados en las calles por donde discurren los actos de los Moros y Cristianos y se atenderá las recomendaciones hechas por varios asesores históricos y artísticos de la Asociación de San Jorge para preservar la imagen tradicional de los cobertores o "rodabalcons" con la Cruz de San Jorge. En los últimos años, se ha detectado la incorporación de nuevos diseños que alteran la norma establecida desde 1901, cuando se adoptó dicha cruz como elemento distintivo.