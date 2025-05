Este es el proyecto para mejorar el acceso sur de Alcoy

Según La Carrasca, la carretera de seis metros de amplitud para acceder en coches hasta el mismo Molinar "se aleja de la finalidad declarada del proyecto, que es la 'conexión verde para ciclos y peatones', para los cuales ese nuevo acceso no tendría ninguna utilidad, sobre el cual la pista actual tiene ventajas claras: el acceso actual es bastante más próximo al casco urbano y acorta el recorrido para llegar al mismo punto; con el acceso propuesto, los ciclistas tendrían que continuar por el carril bici hasta la rotonda del Molinar, que tendrían que circundar absurdamente, compartiendo la circulación con los vehículos motorizados, lo cual además de alargar el recorrido comporta un mayor peligro; mantener el acceso actual evitaría tener que alargar la acera de la banda norte de la carretera y el carril bici hasta la rotonda, donde ya no tiene ninguna continuidad; se evitaría construir un nuevo vial que tendría un fuerte impacto, porque discurriría por una zona con pendientes fuertes y generaría taludes importantes, con el consiguiente riesgo de derrumbes; el ahorro que se obtendría si se descartara el nuevo vial y no se alargara innecesariamente el tramo de carril bici se podría destinar a una auténtica restauración paisajística y ambiental del paraje del Molinar".