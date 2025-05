Guanyar denuncia una tala de árboles por la remodelación del acceso Oeste a Alcoy

Guanyar Alcoy ha denunciado la tala reciente de varios árboles maduros, conocidos como "plataneros", en el barrio de Batoi, dentro de las las obras de remodelación del acceso Oeste a Alcoy, que incluye un carril bici. La plataforma considera que esta actuación "responde a una carencia de planificación urbana global y pose en peligro el modelo de ciudad sostenible que dice defender el Ayuntamiento".

En cambio, desde el PSOE han respondido que la tala entre Batoi y Santa Rosa era imprescindible, además de señalar que se trataba de una especie que da problemas, anunciando que se van a plantar el doble de árboles pero de otro tipo. Y ha señalado que son 12 los plataneros eliminados, por 23 nuevos ejemplares que se van a plantar en la zona, lamentando que no se presentaran alegaciones en el proceso de exposición pública del proyecto.

"Se han eliminado plataneros de más de 25 años que no generaban problemas estructurales ni molestias para la ciudadanía, y que, además, proporcionaban una sombra imprescindible para combatir las altas temperaturas, que cada vez son más extremas", ha manifestado Mari Carmen Paredes, regidora de Guanyar Alcoy.

"No se puede construir una ciudad más habitable si las intervenciones urbanas se hacen sin una visión coherente, muy planificada e integradora del conjunto de la ciudad. Esto genera que las actuaciones estén desconectadas y que, a veces, se contradigan los objetivos que teóricamente buscan cumplir", ha recordado.

Los árboles, situados en la entrada de un parque muy transitado de Batoi, "han sido talados a pesar de su aportación paisajística y ambiental". Desde la plataforma ciudadana señalan que "esta tala representa una contradicción grave, puesto que se enmarca dentro de un proyecto que, supuestamente, busca una movilidad más sostenible y la reducción de emisiones de CO2, mientras elimina precisamente aquello que mejor lo absorbe de forma natural: el arbolado urbano".

Los árboles antes de la tala / Juani Ruz

Aprovechamiento de subvenciones

La plataforma ciudadana también critica que las actuaciones urbanísticas se realizan solo pensando en el aprovechamiento de subvenciones puntuales, enmarcadas en un tiempo de ejecución limitado. Un hecho que condiciona la planificación sin tener en cuenta el debido respeto por el patrimonio natural. "Solo con una mirada integradora y sostenible podremos construir una ciudad realmente al servicio de las personas que combine la movilidad sostenible y una ciudad verde que proteja a la ciudadana ante el cambio climático.", ha añadido Paredes.

Guanyar reclama que los árboles talados sean sustituidos por especies más adecuadas al entorno como los almeces, rechazando la plantación de arces, como está previsto, puesto que este árbol tendrá más dificultades de adaptación en ese tramo urbano. Así mismo, exigen que no se repitan acciones como esta sin un análisis previo adecuado y una consulta a los vecinos y vecinas afectadas.

"Una ciudad no puede evolucionar contra la naturaleza, tiene que hacerlo con ella, puesto que no es nuestra enemiga, sino nuestra aliada. La sombra de un árbol no se puede sustituir por ninguna solución artificial. Hace falta una planificación urbana que tenga cura de nuestro entorno, que lo valore y lo proteja", ha concluido Paredes.

Respuesta del PSOE

Por su parte el PSPV-PSOE de Alcoy ha pedido "responsabilidad y confianza en el personal técnico" a Guanyar "ante las constantes críticas a los proyectos técnicos", la última la referente a la remodelación del acceso oeste.

Desde los socialistas han recordado que "Guanyar Alcoi ha denunciado y valorado como innecesaria una tala de árboles que estaba al proyecto que se publicó el 30 de diciembre. La arquitecta que ha redactado el proyecto considera imprescindible esta tala de plataneros, árboles que generan muchos problemas y que se irán eliminando y sustituyendo por otras especies autóctonas en la ciudad. En este caso plantarán el doble de árboles otras especies que no generan problemas".

Varios árboles que por ahora no han sido talados por las obras / Juani Ruz

Así, el PSOE ha lamentado que la plataforma "ha hecho una nota de prensa para decir que un proyecto técnico está mal redactado. Un proyecto que es público desde el 30 de diciembre y durante todo este tiempo nadie ha presentado ninguna queja al respecto".

Mejoras

"Ahora, una vez ha empezado la actuación de reurbanización del acceso Oeste de la ciudad, que permitirá aumentar las zonas de aparcamiento, aumentará el número de árboles, conectará el carril bici desde el final de la vía hasta el Instituto de Batoi y Aitex y en definitiva mejorará esta zona de la ciudad, Guanyar ha calificado de innecesaria la tala de unos árboles que la arquitecta que ha redactado el proyecto considera imprescindible para poderlo llevarlo a cabo. No es la primera vez que Guanyar ataca a profesionales, hace poco atacó al personal técnico del Ayuntamiento que elabora los planes de poda y consideraron que estaban mal hechos, sin ningún argumento técnico, solo opiniones", han manifestado desde el PSOE en un comunicado.

"Han tenido mucho tiempo para evaluar el proyecto técnico y hacer las consideraciones que estimaran oportuno, y no han dicho nada. Es más cómodo no leer las más de 600 páginas del proyecto por después criticar y opinar según criterios personales y no técnicos".

"Además, hablamos de una actuación en la cual es cierto que se eliminan 12 plataneros, una especie que tiene unas raíces que generan muchos problemas y que la intención es ir eliminándolos de la ciudad gradualmente y sustituyéndolos por especies adecuadas. En este caso se duplicará el número de árboles pasando a 23 ejemplares de especies autóctonas que mejorarán la sostenibilidad de la ciudad", han destacado desde el PSOE.

El portavoz del grupo municipal socialista, Jordi Martínez, ha pedido "confianza en los proyectos técnicos y en los técnicos municipales que coordinen los trabajos. Y sobre todo que cualquier apreciación o aportación se haga en el plazo establecido, lo contrario impide cualquier debate y es solo una excusa para hacer notas de prensa".