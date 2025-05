La reacción del bipartito ante el polígono de La Canal y la posición de Guanyar

El equipo de gobierno de PSOE y Compromís se han mostrado este jueves tranquilos ante la posibilidad, que luego se ha confirmado, de que Guanyar rompa relaciones por el proyecto del polígono Alcoi Sud y deje al ejecutivo si un socio externo necesario para alcanzar la mayoría absoluta.

Así, el alcalde Toni Francés (PSOE) ha defendido que por ahora lo que se ha formado, el protocolo, es una declaración de intenciones, y el siguiente paso es ver si es viable la actuación, sobre la que ya advirtió el miércoles que no se llevaría a cabo si "no era sostenible".

Terrenos donde se ha planteado el desarrollo de una zona industrial en el entorno de la Canal de Alcoy, junto al límite con Ibi. / Juani Ruz

Y el vicealcalde Àlex Cerradelo (Compromís), ha reiterado la oposición de la formación valencianista al polígono, pero se ha mostrado tranquilo, y que está seguro que los estudio acreditarán que no es viable, y el proyecto no verá la luz.

El primer edil ha recordado que "en el acuerdo de gobierno desde el primer momento las posturas están claras. Se está hablando y lo que hemos empezado ahora es a estudiar la alternativa Alcoi Sud para comprobar su viabilidad, y por tanto estamos en un momento muy inicial. Hemos firmado un protocolo de inicio que es una declaración de intenciones y ahora hay que hacer todo el trabajo para asegurarnos de la viabilidad de este proyecto. Y cuando tengamos todos los estudios, toda la información, podremos hacer una valoración de la oportunidad de desarrollar Alcoi Sub como esa gran zona industrial que Alcoy necesita".

"Hemos empezado ahora a estudiar la alternativa Alcoi Sud para comprobar su viabilidad" Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Y sobre la posibilidad de que pueda ser un obstáculo para alcanzar nuevos acuerdos con Guanyar, Francés ha señalado que "yo entiendo que no. Además, es una cuestión que se ha hablado sobradamente en los últimos años y todos conocemos las posturas de cada uno". Unas declaraciones realizadas antes del envío del comunicado de Guanyar, y sobre las que se ha reafirmado después.

Y Cerradelo ha manifestado que "en ese acuerdo de gobierno siempre hemos pensado que estudios nunca venden mal. Todos los estudios que hagan falta. Pensamos que esos estudios apoyarán nuestra posición, que es que ahí no puede haber un parque empresarial. Por lo tanto, no nos preocupa que se pidan más estudios porque nosotros pensamos y sabemos el resultado de estos estudios, y es que ahí no podrá haber un parque empresarial. Por lo tanto no tenemos ningún problema en que la Cámara de Comercio haga estos estudios".

"El resultado de los estudios dirá que ahí no podrá haber un parque empresarial" Àlex Cerradelo — Vicealcalde y edil de Compromís

Partido Popular

Por su parte el PP de Alcoy envió un comunicado el jueves celebrando la firma del protocolo y mostrando su respaldo al proyecto. Así, "desde el PP de Alcoy celebramos la visita de la consellera de Industria, Marián Cano, y el conseller de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Vicente Martínez, a nuestra ciudad para firmar el protocolo que da luz verde a la dotación de suelo industrial en Alcoy Sur".

"Para Alcoy y su sector empresarial es un día histórico, ya que el dotar a la ciudad de suelo industrial es una necesidad real para todas las empresas que ya están instaladas, y sobre todo para las empresas que quieran instalarse aquí en un futuro", destacó el PP.

"Es una buena noticia que por fin se haya firmado este protocolo que pone en marcha la dotación de suelo industrial en Alcoy" Lirios García — Concejal del PP

La edil popular Lirios García apuntó que “es una buena noticia que por fin se haya firmado este protocolo que pone en marcha la dotación de suelo industrial en Alcoy. Este documento abre las puertas a que Alcoy Sur se pueda desarrollar como suelo industrial de forma viable y sostenible, para que nuestras empresas y las que opten por venir a Alcoy puedan desarrollar su actividad económica con unas condiciones óptimas".

Y añadió que “agradecemos a la Conselleria de Industria y también a la Conselleria de Medio Ambiente su compromiso con Alcoy, con su sector empresarial y con Alcoy Sur”.