Los empresarios defienden el polígono Alcoi Sud y aseguran que no afectará al Molinar

Los empresarios salen en defensa del polígono Alcoi Sud, cuya tramitación se acaba de desbloquear. Y aseguran que este desarrollo industrial no afectará bajo ningún concepto al principal acuífero de Alcoy, el Molinar, uno de los grandes temores de los ecologistas y grupos como Guanyar y Compromís.

Desde Aitex, la Asociación de Investigación de la Industria Textil y Cosmética, su presidente León Grau y su director general, Vicente Blanes, han asegurado que el proyecto es "viable ambientalmente" y no supone un peligro para el abastecimiento de agua de la ciudad. Y han insistido en que el proyecto nada tiene que ver con el promovido hace dos décadas en La Canal, y que se situaba más cerca de Alcoy, a unos seis kilómetros del de ahora, y que se frustró tras una gran polémica.

Cúpula del depósito de agua en el paraje de El Molinar, a donde La Carrasca teme que lleguen las filtraciones. / LUCIO ABAD

Una controversia que ahora sacude la estabilidad del equipo de gobierno de Alcoy, ya que su socio externo Guanyar anuncia que rompe relaciones al sobrepasarse la línea roja que habían marcado para llegar a acuerdo con el ejecutivo de PSOE y Compromís: que no se dieran pasos adelante con el polígono de La Canal.

Así, Blanes ha recordado que un informe de la Cámara de Comercio de Alcoy, encargado al despacho Sánchez Butrón Abogados en 2022, concluye que es "completamente seguro para el acuífero y para todo el medio ambiente". Los dos han recordado que el lugar elegido, en la linde con la Ibi, junto a la A-7, está a solo un kilómetro del polígono de Ibi, una zona industrial asentada que no está generando ningún problema en el Molinar.

Grau ha recordado que la ciudad tienen una perentoria necesidad de aumentar su suelo industrial, para que no se vayan empresas que necesitan crecer y también para poder atraer a nuevas firmas para que se implanten en la ciudad. Y es que ha señalado que "el 80 % del territorio en Alcoy está protegido, con dos parques naturales, el cauce del río Serpis está protegido... y no estamos encontrando con que muchas empresas cuando tienen ya un cierto tamaño no tiene espacio para continuar aquí su actividad y se tienen que ir a otro sitio".

Por ello señala que por ejemplo encontrar una parcela de 2.000 metros cuadrados es una "misión imposible", de ahí la urgencia de ampliar la superficie industrial con Alcoi Sud. Y ha asegurado que no hay ningún estudio que acredite que puede afectar el polígono al Molinar.

Sobre el estudio, fechado en 2022 y facilitado este viernes por la Cámara de Comercio a INFORMACIÓN, da vía libre al desarrollo del parque empresarial. El documento dedica un capítulo a los condicionantes a implementar "en la fase de ejecución para el desarrollo de suelo en el entorno del acuífero del Molinar".

Y apunta que "uno de los aspectos a considerar una vez examinados los antecedentes obrantes en el órgano de cuenca CHJ es la innegable afección a la delimitación hidrogeológica del perímetro de protección del Molinar, cuyo objeto es la protección del manantial y las captaciones de abastecimiento del municipio de Alcoy. Esta afección siendo relevante no resulta limitante, si bien en anteriores tramitaciones se ha logrado obtener informes de carácter favorable con la implementación de tecnologías adecuadas que deberá de asumir la urbanización".

Limitación de actividades

Así, "es de obligada consideración dos cuestiones en el potencial desarrollo urbanístico de estos emplazamientos: por una parte, la urbanización con condiciones de ejecución; y la limitación de actividades a desarrollar en el potencial sector". Por ello advierte que "esto obligaría a plantear medidas correctivas como las siguientes:

Concentración de actividades en suelo urbanizado con condiciones de infraestructuras de saneamiento con tuberías encamisadas, recogida separativa de aguas pluviales contaminadas y no contaminadas, depuración avanzada de aguas residuales con predepuración en cada empresa (tratamiento primario y físico químico".

con tuberías encamisadas, recogida separativa de aguas pluviales contaminadas y no contaminadas, depuración avanzada de aguas residuales con predepuración en cada empresa (tratamiento primario y físico químico". No se autorizarán vertidos de aguas residuales a cauce público en la cuenca del barranco de la Batalla ni a las aguas subterráneas.

La ejecución de estación depuradora de aguas residuales del sector dispondrá de tratamiento primario, secundario y terciario de forma que se haga posible la reutilización integral de las aguas depuradas, con objeto de garantizar el vertido cero a la cuenca del barranco de la Batalla.

del sector dispondrá de tratamiento primario, secundario y terciario de forma que se haga posible la reutilización integral de las aguas depuradas, con objeto de garantizar el a la cuenca del barranco de la Batalla. El sector contará con sistemas que permitan almacenar las primeras aguas de escorrentía para su posterior tratamiento y reutilización.

para su posterior tratamiento y reutilización. Las empresas que se ubiquen en el sector deberán disponer de c ertificación medioambiental ISO 14.000

ISO 14.000 Las empresas que se ubiquen dispondrán de cubiertas ajardinadas ara reducir la escorrentía pluvial.

Del mismo modo plantea la consideración de medidas preventivas:

Con el fin de garantizar los objetivos de protección del abastecimiento de Alcoy, el sector Industrial debería orientarse hacia la actividad logística, más que a la producción fabril y en todo caso se deberían limitar las actividades muy contaminantes o consumidoras de grandes volúmenes de agua ", enumerando a título orientativo las actividades que en un principio no se podrían desarrollar.

", enumerando a título orientativo las actividades que en un principio no se podrían desarrollar. Se elaborará un plan de emergencia ante posibles situaciones que pudieran provocar vertidos accidentales a la cuenca del barranco de le batalla. A este respecto el IGME considera que deber contemplarse la posible derivación mediante by-pass a la red superficial que drena hacia el límite con el término municipal de lbi para situaciones de fallo o de mantenimiento de las infraestructuras previstas.

a la cuenca del barranco de le batalla. A este respecto el IGME considera que deber contemplarse la posible derivación mediante by-pass a la red superficial que drena hacia el límite con el término municipal de lbi para situaciones de fallo o de mantenimiento de las infraestructuras previstas. Implementación de sistemas de sondeo de control en el barranco de la Batalla que permita conocer y garantizar la calidad del recurso, al tiempo que confirme de forma fehaciente los resultados obtenidos en los estudios realizados y la idoneidad de las decisiones adoptadas

Por todo ello, el documento concluye que "el municipio de Alcoy cuenta con una extraordinaria manifestación de suelos protegidos y/o afectados por distintos procesos que limitan de forma sobresaliente el desarrollo de nuevas zonas urbanas a ámbitos muy concretos. Es sustancial combinar dichos nuevos desarrollos con una adecuada articulación de la infraestructura verde municipal".

Y asegura que las zonas elegidas "son aptas desde un punto de vista ambiental y paisajístico para acoger suelo industrial en cantidad y calidad suficiente para tal fin. Se trata de huir de espacios con pendientes acusadas que favorezcan la definitiva y costosa (ambiental, económica y técnicamente) alternación morfológica del territorio, muy bien comunicados viariamente, con acceso, en este caso, directo a la A-7 y huyendo de minifundismos parcelarios que dificulten la gestión urbanística y que se traduzcan en espacios industriales que no ofrezcan parcelas de dimensiones adecuadas para actividades estratégicas y de alto valor añadido demandantes de importantes superficies de implantación".