El germen del gigante financiero que nació hace 150 años en Alcoy

Reconocimiento a una entidad clave en el desarrollo económico de Alcoy, y pionera en la provincia. El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy, germen del gigante financiero en el que se convirtió más de un siglo después la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), cumple siglo y medio de su nacimiento.

JubiCam, la asociación de jubilados de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), ha realizado un acto en la antigua y emblemática sede de la entidad en Alcoy para conmemorar su fundación. Todo con el objetivo de mantener vivo el recuerdo y la historia de las cajas que conformaron la CAM, que llegó a ser la cuarta caja de España, y que absorbida en 2012 por el Banco Sabadell.

El próximo 5 de septiembre se cumplirán 150 años de la creación de la que fue la primera caja de la provincia, la Caja de Ahorros de Alcoy, según recordó el presidente de JubiCam, Francisco Navarro, en el acto celebrado el jueves en las actuales instalaciones del IVAM-CADA. Todo un hito histórico al que se ha querido rendir homenaje.

De izquierda a derecha, el secretario de JubiCam, el presidente de Jubicam, el alcalde y la edil de Participación, durante el acto / INFORMACIÓN

Con motivo de esta efeméride, la junta directiva que aprobó por unanimidad realizar un "merecido reconocimiento" a la labor profesional de la caja, "en el magnífico edificio edificado en 1915 por el arquitecto Vicente Pascual como sede de la caja, y actualmente del IVAM-CADA", y una posterior comida de convivencia.

A este acto asistieron el alcalde Toni Francés y la edil de Participación Aroa Mira, recordando Navarro la vinculación que siempre mantuvo la entidad con el Ayuntamiento, ya que sin ir más lejos su primer presidente fue el primer edil alcoyano en 1875, Vicente Juan Gisbert y Gosábez.

La entidad se fusionó en 1976 con otras para crear la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, que después dio lugar a la CAM

El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy se fusionó en 1976 con otras cajas de la provincia de Alicante y de Murcia y la Caja de Ahorros del Sureste de España, para dar lugar a la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia (CAAM), siendo su presidente Jorge Silvestre Andrés, que a su vez dirigía la Diputación de Alicante. Y en 1989, junto con Caja de Torrente, dio lugar a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Construcción de la sede de la caja de Alcoy en 1909 / Fundación Mediterráneo

Y sobre su etapa en solitario entre 1875 y 1976, el presidente de JubiCam recordó que la entidad que creó "por el legado del gaditano Diego Fernández Montañer y Álvarez, personalidad ligada a la industria alcoyana, lo que le permitió conocer los problemas de índole económico-social que sufría la población y que donó 300.000 reales como base para la creación de un Monte de Piedad".

Motor económico y social

Eso sí, Fernández puso como condición que "los alcoyanos contribuyeran con otros 700.000 para empezar a funcionar con 1.000.000 de reales, cláusula que se cumplió ampliamente por parte del pueblo, demostrando ya desde su inicio el carácter popular y apoyo que esta caja ha tenido siempre de sus industriales, trabajadores y autoridades. Esta entidad pionera en la provincia, en plena identificación con Alcoy y sus gentes, ha sido motor fundamental del desarrollo económico y social de su territorio de actividad, cumpliendo ampliamente su labor social de revertir en la sociedad los beneficios de su actividad financiera", ha destacado Navarro.

Participantes en la conmemoración / INFORMACIÓN

El presidente JubiCam ha recordado que "muy importante ha sido siempre el apoyo institucional con sus empleados. Como ejemplo de ello, la creación en los años 50 del 'Grupo de Empresa' dirigido desde el principio por un gran animador social, Luis Nadal Vilaplana, y su magnífico equipo de colaboradores: Casasempere, Boronat, nuestro Adolfo, entre otros, que supieron crear una auténtica hermandad entre los empleados y sus familias con multitud de actividades lúdicas y culturales, siendo Jorge Soler quien finalmente lo integra en el Club CAM".

Satisfacción

Navarro manifestó durante el acto que "a nivel personal, he de expresaros igualmente mi satisfacción por estar, una vez más, en esta ciudad, en este edificio y entre compañeros con los que en tantas ocasiones he compartido labor profesional desde Organización, como en mi labor de representante sindical, pues aquí siempre me sentí bien acogido como un miembro más de esta zona".

Así, destacó que "por ello quiero simbolizar a todos esos compañeros en la persona de Jorge Abad, con quien tuve la satisfacción de compartir amistad personal y profesional; él, como alto directivo de la caja, fue una pieza clave para convertirse en la cuarta caja del país. Alcoyano de pura cepa, entró muy joven como empleado, llegando con su profesionalidad y gran visión de futuro, ideando la denominación Caja de Ahorros del Mediterráneo, a alcanzar las mayores responsabilidades de la entidad, contribuyendo siempre con gran generosidad a mantener la cultura alcoyana del esfuerzo y trabajo bien hecho. Hoy queremos ofrecerle este emocionado recuerdo en la persona con quien compartió su vida, presente aquí con nosotros, su esposa Inés Esteve".