«La Mostra de Teatre d’Alcoi es una llamada al espectáculo de la más alta calidad»

Alcoi se convierte los próximos días en el epicentro del teatro valenciano con la XXXIV Mostra de Teatre, que tendrá lugar entre el 26 y el 29 de mayo. Fiel a su apuesta por las artes escénicas, cuenta con una programación variada que incluye todo tipo de géneros y que, como novedad, incluye la lectura dramatizada y el musical. Además, se siguen reforzando los espectáculos en la calle, para acercar el teatro al gran público.

En esta nueva edición destaca la variedad de la programación y la inclusión de nuevos formatos. ¿Qué podemos esperar de la XXXIV Mostra de Teatre d’Alcoi?

La Mostra es una llamada al espectáculo de la más alta calidad y en cuatro días concentraremos la mayor muestra de artes escénicas de todo el País Valencià. Contaremos con compañías de primerísima calidad, que muestran sus propuestas en el gran escenario alcoyano, y veremos circo, danza, teatro, musical… En definitiva, tendremos una pincelada de todas las disciplinas escénicas actuales, así como una ampliación de espacios escénicos.

"La Mostra es una llamada al espectáculo de la más alta calidad"

Otra novedad es la vuelta a las fechas originales, tras haberse celebrado el año pasado en el mes de octubre. ¿A qué se debe el cambio y qué papel ha jugado el sector en este cambio?

Como se comentó, era una prueba y se iba a consultar con el sector, ya que es una muestra profesional y son quienes deben tener la última palabra. Tras la Mostra de 2024, tuvimos reuniones con los diferentes agentes y se decidió que las fechas originales eran las más adecuadas.

Hablando del sector de las artes escénicas, la Mostra es un punto de encuentro para los profesionales. ¿Qué actividades están previstas para estos profesionales?

Trabajar con el Circuit Cultural Valencià i todo el sector profesional a nivel estatal es uno de los objetivos prioritarios, buscando un equilibrio entre propuestas más innovadoras, nuevos espacios, escenarios y los modelos más tradicionales. Para construir este ecosistema es necesario escuchar al sector y por ello contamos con una rueda de negocios, la presentación de la Xarxa Alcover, presentaciones de libros y, por supuesto, la entrega de los premios a los ganadores de la Mostra de Teatre 2024 y el premio Ciutat d’Alcoi de Teatre Pep Cortés 2024.

¿Cómo contribuye la Mostra al desarrollo de la escena teatral local?¿Qué oportunidades genera en la ciudad de Alcoi?

La Mostra es un gran escaparate pero también es una gran motivación, este año tenemos un amplísima colaboración alcoyana, desde La Dependent y Xavi Castillo, hasta Xavi Mira. Esto demuestra que el trabajo acaba dando sus frutos, porque somos una ciudad con un largo legado teatral y tenemos muchas compañías amateur que se ven reflejadas en los profesionales alcoyanos. Asimismo, las sinergias que se forman, el contacto directo con los profesionales del más alto nivel y el apoyo y visibilización de estos grupos hacen de Alcoi una cuna del teatro, una ciudad donde no solo somos grandes consumidores de cultura, sino que somos generadores de talento.

La Mostra es un elemento muy importante de la oferta cultural de Alcoi, pero no es el único. ¿Qué destacaría de la programación y actividades culturales?

Siguiendo con el teatro, destacaría el Teatram, que es una Mostra amateur, en la que nos visitan obras de grandísima calidad. Por otro lado, y cambiando de disciplina, los «Cicles Expositius» de la Llotja de Sant Jordi y del Centre Ovidi Montllor merecen una mención, puesto que acercan artistas plásticos de gran nivel a la ciudadanía, con exposiciones de arte contemporáneo de gran calidad. También dentro de las exposiciones, creo que ahora mismo hay que mencionar la exposición sobre Isabel-Clara Simó. Y finalmente destacaría nuestro Sound Jordi, que regresó con fuerza el 2024.

Precisamente el Sound Jordi fue uno de los éxitos del año pasado. ¿Se volverá a repetir este 2025?

Sí, de hecho, en breve anunciaremos el cartel. Es uno de los eventos culturales que mayor éxito ha tenido y en la edición de 2024 rozó los 3.500 espectadores. Esperamos superar estas cifras para el 2025, ya que es un gran evento musical que hacía tiempo que se pedía en Alcoi, y nosotros hemos querido cumplir con una de las reivindicaciones culturales históricas de la ciudad.

Otra de las novedades es la conmemoración del «Any Isabel-Clara Simó» en el quinto aniversario de su fallecimiento. ¿Cuál es la importancia de esta efeméride y qué se ha preparado para rendirle homenaje?

Como he mencionado anteriormente, ahora mismo podemos disfrutar de una exposición sobre su figura en el CADA, de hecho la hemos inaugurado esta semana, y muestra el legado de una escritora que amaba inmensamente Alcoi. Este legado que hemos recibido no lo forman únicamente todas las obras de arte que atesoró en vida, sino que nos ha dejado cartas, máquinas de escribir, galardones, primeras ediciones de sus libros, una biblioteca de mas de 10.000 ejemplares… La verdad es que fue extremadamente generosa. Y esta no será la única actividad, celebraremos unas jornadas literarias, que anunciaremos más adelante, un concierto, y finalizaremos el año con una obra de teatro. Todo para rendir homenaje a una alcoyana imprescindible.