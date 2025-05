Los ecologistas alertan del peligro para el acuífero del Molinar por el nuevo polígono de Alcoy

Los ecologistas mantiene firme su rechazo al polígono industrial que se proyecta en La Canal de Alcoy, denominado Alcoi Sud, que se situaría en la linde con Ibi.

Tras el desbloqueo en la tramitación de la actuación por parte de la Generalitat, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio, con la firma de un protocolo para dar los primeros pasos, la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció ha retirado su oposición frontal a una actuación que, alertan, supone una amenaza el acuífero del Molinar, del que bebe la ciudad.

Terrenos donde se proyecta el polígono Alcoi Sud en la linde con Ibi / Juani Ruz

Pese a que los empresarios defendieron la pasada semana que la actuación no afectaría a las aguas de este enclave y que se limitarían las actividades allí autorizadas y tomarían todas las medidas necesarias, los conservacionistas han alertado que no se puede garantizar que el Molinar se vea afectado. Y han recordado que un informe municipal de 2021, que para la Colla "confirma que no se puede garantizar el vertido cero", pero que los empresarios aseguran que se ha tenido en cuenta para que pueda ser viable el proyecto.

Este documento es un estudio hidrogeológico encargado por el Ayuntamiento para tramitar la delimitación del perímetro de protección del acuífero del Molinar, advierte, según el extracto hecho público por La Carrasca, que "el vertido cero supondría el aislamiento hídrico de cualquier infraestructura que se encuentre en la cabecera del barranco de La Batalla, labor complicada de realizar por la necesidad de control exhaustivo de cada elemento que pueda producir productos contaminantes, con un elevado costo".

Así, el informe señala, según explican los conservacionistas, que "sería improbable garantizar un buen funcionamiento de la propuesta, ello sin tener en cuenta los eventos lluviosos, en los que la única posibilidad de retención de las aguas pluviales sería la construcción de algún dispositivo de retención de tormentas".

Sin margen a averías

Así, advierte de que "en definitiva, las alternativas tecnológicas para garantizar un vertido cero son escasas y poco viables desde el punto de vista práctico y económico. Ello sin contar con la posibilidad de construcción de bombeos tipo By-Pass o reutilización de aguas depuradas, las cuales se encontrarían dependientes de un importante mantenimiento y no daría margen a fallas o averías sin contemplar el vertido a la red superficial".

Desde la Carrasca explica que el proyecto que ahora se impulsa, aunque está más al suroeste que el de La Española, que se frustró hace más de una década, "sigue estando en la partida del Canal, aunque intentan esconderlo para evitar la oposición social".

Además, destacan que "en gran parte coinciden con los que planteaba el Gobierno del PP en 2010, una zona que el PSOE rechazaba y que la Conselleria de Territorio y Medio Ambiente no aprobó".

Perímetro de protección

Y sobre el peligro de contaminación de agua que los empresarios niegan, aseguran que el riesgo existe. "Los terrenos están dentro del perímetro de protección del acuífero del Molinar. Esto exige aislar hídricamente el polígono para conseguir un derrame cero de aguas aunque estén depuradas, con medidas de control muy estrictas y costosas, a limitar fuertemente las actividades que podrían instalarse y a no permitir el uso de una gran cantidad de sustancias peligrosas".

Estudio de la Cámara de Comercio

Precisamente el estudio encargado en 2022 por la Cámara de Comercio, que sí ve viable el parque empresarial, ya contemplaba una gran restricción de actividades, para orientar el polígono sobre todo al tema logístico, y evitar que se realicen labores y se traten sustancias que puedan causar una contaminación, además de otras medidas para evitar impactos ambientales en la zona.

Los empresarios aseguran que su punto de partida ha sido el informe municipal sobre el Molinar para tomar medidas para evitar cualquier afecciónj

Fuentes de la Cámara de Comercio han explicado este martes respecto al informe citado por los ecologistas que precisamente ese documento municipal "es el punto de partida" que se tomó y se tuvo en cuenta en el estudio encargado en 2022 para ver la viabilidad del proyecto, y que por ello se han tenido en cuenta sus valoraciones

De cualquier forma, respecto a esas medidas, los conservacionistas afirman que no pueden garantizar que no haya un vertido, como señala el citado informe del Ayuntamiento.

El Molinar, en imagen de archivo. / Lucio Abad

Por todo ello, recuerda que "la administración no puede controlar y vigilar bien que todo funcione adecuadamente" en un polígono. "Cualquiera que conozca mínimamente los recursos materiales y humanos de que dispone la administración sabe que es imposible que controle y vigile el funcionamiento de las instalaciones y su reposición cuando sea necesario. Hay ejemplos de incumplimientos, accidentes y errores para aburrir".

Y han destadcado que "no han calculado cuánto podría costar la construcción, mantenimiento y vigilancia de las medidas de seguridad, que no garantizarían la protección del agua, pero parece que quieren trasladar el coste al conjunto de la sociedad".

En cuanto a si este polígono sería la solución a la demanda de terrenos industriales de Alcoy, han recordado que no sería así, ya que gran parte de las empresas estarían directamente excluidas precisamente por el riesgo que supondrían para el Molinar. Y han advertido que "las costosas instalaciones harían que el precio del suelo industrial fuera muy superior al otros polígonos industriales vecinos".

Suelos protegidos

Por otra parte, en cuanto a la viabilidad legal de este parque empresarial, han destacado que "la mayor parte de la superficie que proponen forma parte de la Red Natura 2000 europea, cosa que impide reclasificar los terrenos; y el resto es actualmente suelo no urbanizable de protección forestal y paisajística. Es un proyecto condenado a fracasar en los tribunales, como ocurrió con el plan urbanístico de La Española".

Una batalla judicial que los conservacionistas y formaciones como Guanyar están dispuestos a llevar a cabo para evitar este polígono, tal y como ya se hizo hace 15 años, mientras que los empresarios defienden la necesidad de ampliar el suelo industrial y niegan de plano que este proyecto suponga peligro alguno para El Molinar.