Cocentaina reprueba la barbaridad que ha dicho el obispo alicantino de Alcalá de Henares

Indignación en Cocentaina por las monstruosas declaraciones del obispo emérito contestano de Alcalá de Henares. El clérigo Juan Antonio Reig Pla ha asociado la discapacidad con "el pecado" y "el desorden de la naturaleza" en una misa en Salamanca. Unas palabras que han levantado una gran polémica a nivel nacional, denunciándolas el Gobierno central ante la Fiscalía, por un posible delito de odio. Y que ha llevado a la localidad natal de Reig Pla se pronuncie para rechazarlas.

Así, el Ayuntamiento contestano ha comunicado este miércoles que censura sus palabras, tras aprobar su reprobación por unanimidad el Consejo de Servicios Sociales y Sanidad, donde están representados grupos políticos y asociaciones de vecinos y de discapacitados. Y no se trata de la primera vez que Reig Pla está en el foco de la polémica, ya que ha sacado los pies del tiesto en otras ocasiones.

"Cocentaina, el pueblo natal de Reig Pla, también se ha querido pronunciar al respecto y, a través del Consejo de Servicios Sociales y Sanidad, celebrado el martes 20 de mayo, se ha votado por unanimidad rechazar y reprobar públicamente su actitud, así como sus palabras respecto a las personas con discapacidad".

La decisión ha contado con los votos a favor de todos los presentes en la reunión, incluyendo la Asociación de Vecinos de Cocentaina, Acovifa, Aspromín, Surco, Proyecto Sonrisas, Amico, Afama, la Asociación TEA-Asperger Font Roja Mariola, el Colectivo 8 de Marzo, Sonríe Ibi, así como Compromís, PSOE y Vox. El PP no asistió pero este miércoles se ha unido en la reprobación de las palabras del clérigo.

En palabras de Javi Sansalvador, regidor de Servicios Sociales, "desde el Ayuntamiento de Cocentaina continuaremos luchando de manera firme para defender los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Tenemos que garantizarlos y levantar la voz cuando alguien trata de vulnerarlos. Es lamentable tener que ver, en pleno siglo XXI, estas actitudes de odio. Por suerte, estas palabras no representan a la mayoría de la ciudadanía contestana. Vivimos en una sociedad avanzada que no duda a unirse y condenar públicamente estas actitudes en contra de los colectivos más vulnerables".

Por su parte desde el PP su portavoz Borja Jornet ha explicado que "por diferentes motivos no pudimos ir al Consejo de Servicios Sociales, y nos hubiera gustado saber que se iba a tratar este tema, ya que no estábamos informados. Reprobamos las palabras del obispo, y queremos creer que no supo expresar lo que quería explicar. Desde el Partido Popular creemos que lo mejor sería que el obispo saliera públicamente a dar explicaciones".

Así, ha manifestado que "nosotros vamos a estar siempre al lado de las personas con capacidades diferentes, y creemos que las palabras de Reig Pla no han sido acertadas. Ciñéndonos a las palabras publicadas, también hubiéramos apoyado la moción, pero queremos creer que no supo explicarse, y que no es lo que quería decir; por eso creemos que lo mejor es que saliera a dar explicaciones públicas y pedir perdón".

El obispo emérito de Alcalá de Henares y exobispo de Castellón y de Cartagena afirmó en una homilía que la discapacidad es "herencia del pecado y del desorden de la naturaleza", unas palabras pronunciadas en la Basílica de la Anunciación de Alba de Tormes (Salamanca) que han condenado numerosas entidades.

"Venimos del infinito amor de Dios, que nos ha dado la vida a través de nuestros padres y esto asegura tu origen, ¡no eres un fracaso! Ni desde el origen. También para los niños que nacen con discapacidad física o intelectual o psíquica, esto ya es herencia del pecado y del desorden de la naturaleza. Pero han sido llamados por Dios y tienen también como nosotros todo el fundamento de nuestra existencia en Dios", dice el obispo contestano en una homilía disponible en el canal de Youtube de los carmelitas.

Por ello, la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy, ha trasladado el caso a la Fiscalía General del Estado. Además, ha cursado una queja formal al Defensor del Pueblo y ha pedido abrir un expediente informativo para solicitar explicaciones en la Conferencia Episcopal Española.